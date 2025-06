Murcia no cumplirá con los objetivos de calidad del aire, según los ecologistas

La Región de Murcia tiene menos de cinco años para establecer medidas contundentes para mejorar la calidad del aire si quiere cumplir con los nuevos límites de contaminación que ha impuesto la Unión Europea para el año 2030. Fue en abril de 2024 cuando el Parlamento Europeo (PE) aprobó la nueva directiva de calidad del aire, donde se reducen considerablemente los valores máximos permitidos de los principales contaminantes atmosféricos (partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno)… unos valores que se acercan, aunque siguen lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud.

Por poner algunos ejemplos, según el Real Decreto 34/2023, el valor límite anual en España de las partículas PM10 en este momento está en 40 microgramos/m3 y a partir de 2023 se situará en los 20 µ/m3, aunque la OMS recomendaba 15. Las PM2,5 (25 µ/m3 en España) pasan a 10 µ/m3, el doble que lo que recomienda la OMS. Y en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), que tiene un límite de 40 µ/m3, pasará con la directiva europea a 20 µ/m3, cuando la OMS recomienda 10 µ/m3.

Desde el Gobierno regional son muy conscientes del reto que supondrá adaptarse y cumplir con estas nuevas obligaciones y ya se ha puesto manos a la obra. De hecho, ha sido una de las primeras comunidades en abordar la nueva Estrategia de Calidad del Aire, el instrumento que permitirá coordinar las medidas y planes necesarios para adaptar el actual escenario a la nueva directiva europea. El objetivo es contar con una hoja de ruta que coordine actuaciones de las diferentes administraciones y los agentes implicados en la protección y mejora de la calidad del aire. Aunque de momento sólo se dispone de un borrador, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, avanzó que la estrategia incluirá 29 líneas de actuación que abordarán, entre otras cosas, el fomento del uso de combustibles limpios y el empleo de tecnologías más eficientes, especialmente en los sectores del transporte, la industria y el ámbito residencial y campañas para promover cambios de comportamiento a medio plazo que contribuyan a reducir las emisiones.

La Comunidad ya trabaja en una nueva estrategia para reducir las emisiones contaminantes

Aunque las principales organizaciones ecologistas saludan esta iniciativa se muestran pesimistas ante la posibilidad de que la Región pueda cumplir sus objetivos, si no se abordan antes cuestiones de calado, que, de momento, no están sobre la mesa. Así lo considera Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, que señala que «si no abordas y solucionas el origen de la contaminación no estás resolviendo el problema, como mucho puedes conseguir cierta mejora por cuestiones pasajeras, pero no por una intervención eficaz sobre el problema».

En este sentido, Luengo asegura que la contaminación que afecta mayoritariamente a la población en núcleos urbanos viene del tráfico de vehículos, aunque también hay una importante contribución de fuentes industriales, o las quemas agrícolas. «Si no quitas coches no haces nada, y eso sólo lo consigues ofreciendo a los ciudadanos una alternativa atractiva y viable, a través del transporte público, y eso de momento no lo tenemos en la Región de Murcia, y en la capital especialmente», explica el portavoz ecologista, que insiste: si no le das eso, la gente seguirá cogiendo el coche.

Además de un buen sistema de transporte público, Ecologistas en Acción también propone analizar cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio. «Habría que evitar sectorizar tanto el suelo y no generar tantos flujos de transporte de manera innecesaria, de un sector a otro». Luengo pone de ejemplo a un vecino que vive en una urbanización fuera del casco urbano que tiene que ir a trabajar a un polígono industrial y llevar a sus hijos al colegio o hacer compras en un entorno de centros comerciales. Una ciudad mal diseñada obliga a una persona, apunta el portavoz ecologista, a desplazarse a cuatro o cinco sitios distintos el mismo día, y varias veces.

En cuanto a la opción de restringir la circulación de los coches más contaminantes en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Luengo asegura que esa estrategia está íntimamente relacionada con la de crear un transporte público eficiente y la red de carriles bici y de VMP. «Pero por mucho que penalices el coche, si no tienes una alternativa en marcha, como es el caso, al final la gente se tiene que desplazar, y si la única manera de hacerlo es con su vehículo privado, va a ser difícil que la medida sea efectiva». Sin embargo, reconoce que esa restricción podría funcionar en los centros históricos.

Ecologistas en Acción asegura que los valores límite actuales son muy «permisivos»

En cualquier caso, ninguno de los municipios de la Región que tienen que implantar las ZBE (Murcia, Cartagena y Lorca) contemplan de momento aplicar esas restricciones según la etiqueta ambiental. Ecologistas en Acción lamenta el retraso en la creaciones de estas zonas y que los gobiernos de esos tres municipios no estén dispuestos a tomar medidas que supondrían la reducción de las emisiones. «Aquí no sirven otro tipo de soluciones, sólo tenemos que fijarnos en lo que lleva ocurriendo en los últimos 50 años en otros países del mundo y en otras ciudades de España: lo único que reduce los niveles de contaminación es la peatonalización, la mejora del transporte público y restringir mucho el uso del vehículo privado».

Recuerdan desde Ecologistas en Acción que aunque estos cambios pueden parecer al principio muy complicados, al cabo de pocos meses la ciudadanía se da cuenta de lo que ha ganado, «y entonces es muy difícil volver al estado anterior». Así ocurrió por ejemplo en Murcia con algunos proyectos de peatonalizaciones, cuando algunos empresarios pusieron el grito en el cielo, para después darse cuenta de que incluso les benefició, como ocurrió con el proyecto de peatonalización del paseo Alfonso X El Sabio en la ciudad de Murcia.

Sobre el informe sobre la Calidad del Aire en 2024, del que dio cuenta recientemente el consejero de Medio Ambiente, y en el que se apoyó para asegurar que no se superó en ningún momento y en ninguna estación los valores límite legales establecidos para los contaminantes medidos, Pedro Luengo advierte que esos informes autonómicos sólo se fijan en los límites legales, que son muy permisivos. «Estamos dentro de la legalidad, pero eso no quiere decir que no estemos sufriendo una contaminación que puede ser nociva para la salud», afirma Luengo, que recuerda que la OMS ha ido rebajando cada año los límites conforme llegaba más evidencia científica.

Piden cambiar las etiquetas de la DGT porque son «injustas»

La DGT estableció hace unos años un sistema de etiquetas ambientales que clasifican los vehículos en función del tipo de motor y su antigüedad en diversas categorías: coches con etiqueta B, etiqueta C, ECO (híbridos no enchufables y de gas) y etiqueta 0 emisiones (híbridos enchufables y eléctricos).

Algunos colectivos ecologistas y de consumidores demandan al Gobierno de España que pise el acelerador y presente cuanto antes la reforma de las etiquetas. Estas organizaciones sostienen que el sistema actual es «obsoleto, confuso y engañoso».

Estar en posesión de un distintivo u otro tiene cada vez más consecuencias para los conductores. Aunque en la Región todavía no se ha puesto en práctica, muchos españoles ya sufren restricciones de circulación según su etiqueta en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Así los vehículos ECO o 0, por norma general, pueden acceder a las áreas restringidas, mientras que los coches con etiqueta B y C tienen prohibido el paso a ciertos sectores de grandes ciudades.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el criterio de concesión de los distintivos no tiene en cuenta las emisiones reales de los vehículos sino sólo la motorización y el año de matriculación.

«Este sistema de etiquetas ambientales fue en su día una buena herramienta, pero ha quedado desfasado: hay coches C que contaminan menos que muchos coches 0 cuando funcionan con motor de gasolina», señalan desde la OCU. Por ello consideran que la clasificación no debería depender de la tecnología del motor. Además, sostiene que con el actual sistema «se está penalizando a los usuarios que no pueden permitirse un coche híbrido, mucho más caro».

Esta cuestión fue debatida la pasada semana en el Senado, y el ministro Grande-Marlaska se mostró abierto a la revisión, siempre y cuando «los expertos lo entiendan necesario y cuenten con el aval de los sectores implicados».