Eduardo López, mejor nota de la PAU en la Región: "Haré Ingeniería Aeroespacial o el doble grado de Matemáticas y Física"

Eduardo López Nicolás, alumno del Colegio Montepinar de Murcia, ha logrado la nota más alta de la fase general de la PAU (prueba de acceso a la universidad) en la Región de Murcia con un 9,98 sobre 10. Para ello, ha estado volcado en sus estudios durante los últimos años con la vista puesta en lograr la mayor calificación posible y lo ha conseguido.

"Ha sido un gran esfuerzo cada día", afirma, "pero ha merecido la pena". Este joven murciano de 18 años recibía la noticia este martes acompañado de sus padres y varias horas después asegura que seguía invadido por la ilusión de haber logrado la mayor puntuación de los más de 7.000 alumnos que se han presentado este año a las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad.

Pese a sus resultados y el tiempo que le ha dedicado, aún no ha decido qué estudios comenzará después del verano. "Estoy entre hacer Ingeniería Aeroespacial en Madrid o el doble grado de Matemáticas y Física en Murcia", explica a La Opinión.

A López Nicolás le apasionan los números. "Desde pequeño me gustan mucho las Matemáticas, se me dan bien, y es algo que me encanta, al igual que la Física", pero señala que hace poco se cruzó en su vida la Ingeniería Aeroespacial y "me parece fascinante este mundo y lo que se puede hacer, sólo la idea de poder salir de nuestro planeta es algo increíble". De ahí que se encuentre aún con la duda sobre hacia qué camino dirigir su futuro.

Eduardo López, mejor nota de la PAU en la Región / L.O.

Sobre sus hábitos de estudio, este alumno del Colegio Montepinar afirma que el secreto es el "trabajo constante", tanto durante los últimos cursos como durante la PAU. "Los días antes me centré mucho en la prueba, pero sin olvidar mi salud mental y mi salud física, considero que son igual de importantes y es necesario buscar tiempo de ocio para cuidarlas", insiste.