Miras: "Los españoles se merecen poder elegir entre corrupción o transparencia"

Cientos de murcianos se sumaron ayer a la comitiva que el PP de la Región de Murcia organizó para acudir a la concentración convocada en Madrid por su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, al grito unánime de «No, a la mafia, sí a la democracia» y contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta 15 autobuses partieron desde distintos puntos de la Región de Murcia. Entre los viajeros se encontraba Ana Hervás y su marido Miguel Ángel, que junto al resto de simpatizantes aguantaron nada más y nada menos que diez horas en el mismo día en un autobús para acudir hasta la céntrica madrileña de Plaza de España. Allí, llegaron a concentrarse cerca de 100.000 personas, según los organizadores.

Entre las anécdotas de la jornada, explica Ana «compartí el viaje con la diputada Míriam Guardiola, que se encargó de hacer el día anterior, en su casa, unos bocadillos buenísimos de chorizo, lomo y salchichón, para todos los que viajábamos en el bus»

Una foto del interior del autobús de Ana recogido en el reportaje. / L. O.

Un viaje que arrancó a las cinco y media de la mañana con paradas para recoger vecinos en: Beniel, Abarán, y Cieza y que llevaba el cartel de ‘completo’.

Decenas de banderas

Muchos pensarán que en un viaje tan largo estarían exentas las personas mayores, pues nada más lejos de la realidad. «Había personas de 70 y 75 años y han aguantado el viaje como auténticos campeones» apostilló Hervás.

Y entre las ventanas del autobús se podían ver decenas de banderas españolas y carteles, algunos hechos a mano en las que se leían frases como: «A Abarán le gusta la Fruta, España Democracia» o «Mafia cero, Democracia diez», que lucía orgulloso un vecino de Molina de Segura.

«Los españoles le han dicho al Gobierno de España que nos dejen decidir», afirma Miras

Uno de los momentos más esperados por los ciudadanos era la concentración con todos los políticos en la Plaza de España. «Cuando hemos llegado a Madrid, había muchas calles cortadas y al principio me he decepcionado un poco, pero luego he podido darles a todos la mano: a Ayuso, a nuestro presidente López Miras y hasta al alcalde, José Luis Martínez -Almeida», comenta emocionada Ana.

«Lo que más me ha gustado ha sido el ambiente de unión, ya que el Gobierno de Sánchez está intentando separar a la ciudadanía que quiere un cambio»

«He decidido ir a Madrid- sigue contando Ana- porque nos sentimos comprometidos con nuestro país, no ha sido una manifestación de partidos, sino de ciudadanos, que queremos manifestarnos pacíficamente contra un gobierno que está instalado en la corrupción y la mentira, y una destrucción de las leyes constitucionales. Mi marido y yo íbamos a ir en nuestro coche propio, pero a través de un amigo y por redes, vimos que se iban a poner autobuses, me pasaron el contacto y quedamos en una zona de recogida y preparé banderas, y a Madrid!!!».

Un viaje que a pesar del cansancio, sin duda, este matrimonio recordará con el paso del tiempo.

López Miras, con Feijóo

Otro murciano que no faltó a la cita, como el resto de presidentes regionales del PP, fue el líder del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras que manifestó que «los españoles se merecen ir a las urnas y poder elegir entre el bochorno y la corrupción de Pedro Sánchez o la transparencia, la confianza y la gestión de Alberto Núñez Feijóo».

López Miras hizo estas declaraciones tras participar, junto a un nutrido grupo de alcaldes, diputados y ediles populares de la Región, en la concentración de ayer.

«Hoy en Madrid, los españoles, entre ellos miles de personas que han venido de la Región de Murcia en 15 autobuses y en sus vehículos particulares, han lanzado un grito unánime: ‘no a la mafia, sí a la democracia’, destacó el presidente del PPRM».

«Vienen a Madrid no sólo afiliados sino ciudadanos que no aguantan lo que está pasando», añade

«Han venido a manifestarse a Madrid, no solo afiliados del Partido Popular, sino ciudadanos sin afiliación política, que no aguantan más lo que está pasando, que cada día se despiertan con un nuevo escándalo relacionado con el Gobierno de España, con el Partido Socialista o con Pedro Sánchez», ha incidido López Miras.

Honrados y trabajadores

«Los españoles, honrados y trabajadores, no se merecen esto, no se merecen tener un gobierno en descomposición que ya no gobierna, que lo único que hace es sobrevivir», ha subrayado el presidente del PP regional, que al respecto ha lamentado que «Sánchez está en La Moncloa solo para tapar los escándalos de corrupción de su entorno familiar, de su partido y de su Gobierno».

«El pasado viernes, en la Conferencia de Presidentes, se lo dije a la cara, y hoy se lo han dicho muchísimos miles de españoles: señor Sánchez, no nos haga pasar por más humillaciones», ha remarcado López Miras. «Hoy los españoles le han dicho al presidente del Gobierno de España que mientras que no nos dejen decidir en las urnas, vamos a salir a la calle», concluía.

El PP se presentó este domingo como única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Reunieron aproximadamente a cerca de 100.000 personas en una movilización cuya asistencia Delegación del Gobierno rebaja a la mitad. Con esta concentración, Feijóo ha disfrutado de su primer baño de masas y aprovechó para reclamar a Sánchez que dimita y convoque elecciones anticipadas, una reivindicación que viene realizando desde hace meses ante los numerosos escándalos que acechan al Gobierno.

Todos los partidos menos el PP

La secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López, ha calificado como un «paripé» y un «pinchazo» la concentración convocada por el Partido Popular en Madrid. Asimismo, ha destacado que Feijóo ha vuelto a fracasar en su enésimo intento de agitar las calles para confrontar con el Gobierno de España.

«Después de meses de insultos, ruido y crispación y a pesar de pagar autobuses desde todos los puntos del país, la concentración del Partido Popular ha pinchado. Estamos ante un paripé más de un Feijóo que sigue frustrado por estar en la oposición y que está desesperado por la debilidad de su liderazgo», ha afirmado.

La socialista ha señalado que, mientras el Partido Popular «está instalado en el bloqueo y la confrontación permanente, el Gobierno de España sigue trabajando para ofrecer soluciones a los problemas reales de la ciudadanía y ha puesto como ejemplo lo sucedido en la última Conferencia de Presidentes».

López ha recordado que el PP ha sido condenado tres veces por delitos relacionados con la corrupción y que tiene 25 cargos investigados, procesados o condenados, entre ellos exministros como Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato, Jaume Matas o Ana Mato.

Ningún miembro de Vox

Tal y como había confirmado el presidente de Vox, Santiago Abascal, ningún miembro de la formación acudió este domingo a la manifestación en la Plaza de España. «Lo de hoy (por ayer) ha sido una chocolatada. No se puede pactar y reunirse con Sánchez y decir ‘Mafia’» explicaron desde Vox.

Podemos

Por su parte, el diputado de podemos, Víctor Egío ha explicado que «mucha gente tiene poca memoria, pero todavía esta semana hemos escuchado nuevos audios del número dos del Ministerio de Interior reconociendo cómo funcionaban a pleno rendimiento las cloacas. Aquí en la Región de Murcia hablamos también del PP, que tiene a dos expresidentes, Pedro Antonio Sánchez y Valcárcel, que van camino de la cárcel por casos de corrupción y ojo, porque esto no es solo cosa del pasado».