Ginés Ruiz Maciá: el ‘outsider’ que conquistó el Partido Socialista

No es fácil medrar en un partido cuando se es nuevo. Menos aún cuando la procedencia es otra fuerza política. Aún así, el ascenso de Ginés Ruiz Maciá (Murcia, 1975) en el Partido Socialista ha sido meteórico y el recibimiento que le han dado sus compañeros, inmejorable.

«Desde que llegué, todo ha sido buen rollo, cariño, confianza... A las pruebas me remito», comenta él mismo desde las instancias del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Primero, entró en 2023 en la lista electoral de los socialistas como independiente. Menos de un año después, lo elegían portavoz tras la marcha del exalcalde José Antonio Serrano, que perdió el bastón de mando en las últimas elecciones. «Cuando Francisco Lucas salió elegido secretario general regional y, por tanto, se supo que había que elegir un nuevo secretario municipal, enseguida empezaron a proponérmelo los compañeros del grupo y del partido», comenta. Y así es como se ha convertido en el único candidato a la Secretaría General del PSOE de Murcia.

Séptimo de ocho hermanos, recuerda haber tenido una infancia 'superfeliz'

Séptimo de ocho hermanos (cinco chicas y y tres chicos), Ruiz Maciá puede fardar de haber tenido una «infancia superfeliz» y de seguir teniendo una «familia muy unida». Su padre falleció hace doce años, pero su madre sigue viviendo donde siempre, donde sigue siendo una «gallinica» con sus «ocho polluelos debajo del ala», comenta con una sonrisa.

Ilustración de Ginés Ruiz Maciá. / Pedro Sabiote

Todo el mundo le reconoce desde bien lejos. El dirigente socialista mide más de dos metros de altura. «Era obligatorio que jugara al baloncesto», bromea. Pero lo cierto es que así fue y no dejó de hacerlo hasta los 36 años. Cuando no encestaba, estudiaba para sacarse la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia. Estaba a punto de empezar una nueva etapa, la de abogado especializado en temas ambientales. Ojo, desde la perspectiva de la defensa del medio ambiente a través de los grupos ecologistas, de las asociaciones de afectados por la típica fábrica que emite olores, etc. «En el Colegio de Abogados me decían que yo tenía un turno de oficio para mí solo, el turno de oficio ambiental», recuerda. Las causas que de verdad valen la pena no vienen acompañadas, por regla general, de grandes sumas de dinero. «Las asociaciones ecologistas o los grupos de afectados, que bastantes problemas arrastran, tienen los recursos que tienen. Esta no era la parte de la profesión en la que uno se hace millonario y tampoco ha sido nunca mi preocupación», admite el concejal.

Criado en una familia tan supernumerosa, lo que sí le quita el sueño al futuro líder de los socialistas de la capital de la Región es «el individualismo, el que la gente no se preocupe de lo colectivo». Responde rápido. Lo tiene muy claro. «Si viéramos la política como la preocupación por lo colectivo, en mejorar lo de todos, habría mucho menos rechazo y mucha menos desafección, pero hay un individualismo atroz», lamenta.

Si a este pensamiento se le suma la lucha ecologista y vecinal desde los juzgados, era cuestión de tiempo que Ginés Ruiz acabara siendo tentado por la serpiente, como le pasó a Mowgli en El libro de la selva. Y así entró en política.

Dice defender los mismos valores que el primer día que pisó el Ayuntamiento, cuando estaba con Podemos

Su gran salto a la palestra pública fue en las elecciones municipales de Murcia de 2019, con Podemos. El lema de campaña era ‘Un alcalde a tu altura’ por motivos evidentes. Lo que no era tan obvio fue que aquello iba a acabar como el rosario de la aurora.

Ligado en aquellos comienzos a Óscar Urralburu, entonces secretario general de los morados a nivel regional, cuando este abandonó el partido para irse con Íñigo Errejón, a Ginés Ruiz no tardaron en usarle como chivo expiatorio. «Creo que hay mucha gente en Podemos que me mira y ve la cara de Óscar», llegó a decir en una entrevista a este periódico en mayo de 2022. El alcalde de entonces, Serrano, no dudó en tirarle la caña. Y pescó.

«No me he movido, estoy defendiendo los mismos valores, los mismos principios e incluso el mismo modelo de municipio desde el primer día que pisé el Ayuntamiento», asegura. Al final, hasta él se convenció de que su sitio estaba con el PSOE. «Estuve como independiente hasta que vi que la sintonía es total y ya no tenía sentido estar en la casa donde te han acogido tan bien y seguir de invitado todo los días. Puse el cepillo de dientes en el vaso», explica.

Lo cierto es que ya en 2019 defendía un municipio «más justo, equitativo y sostenible» y, en la actualidad, sigue erre que erre. «Creo en un municipio vertebrado que acabe con las desigualdades territoriales brutales que existen entre el centro y las pedanías. Murcia podría ser mucho más de lo que es, podría ser mucho mejor de lo que es y no me conformo», señala. No lo dice alguien que se crió en las afueras de la ciudad y reclama los mismos servicios del casco histórico, sino que él creció en la Alfonso X, después vivió en el barrio del Carmen y ahora reside en Barriomar. «Tengo la sensación de que han hecho una ciudad que intentan que sea muy bonita para enseñarla, pero en Murcia hay muchas zonas donde no se alcanzan unos mínimos debidos de servicios públicos», critica. Ginés puede hablar horas del transporte público, de calidad del aire y de muchos otros problemas que desea solucionar. Y seguro que lo va a seguir haciendo. Acaba de empezar su era en el PSOE de Murcia.