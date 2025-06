La Región sucumbe a la demonización de Pedro Sánchez

‘Mafia o democracia’. Así de simple presenta el Partido Popular la concentración que se celebra este domingo en la Plaza de España de Madrid para protestar contra la «corrupción que rodea» al Gobierno de Pedro Sánchez. «Hay que decir basta. Esto ya solo va de una cosa: o decadencia o limpieza; o mentiras o integridad, o cloacas o decencia, democracia o mafia», afirmó el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada en una comparecencia ante la prensa.

Los ‘populares’ llevaban fletados siete autobuses el martes. Este sábado, horas antes de la convocatoria, confirmaron que eran 15 los buses que saldrán de la Región para asistir al encuentro ‘antisanchista’.

La Región lleva treinta años gobernada por los ‘populares’, tiempo en el que se ha ido escorando cada vez más a la derecha. De hecho, en las generales de 2019 llegó a ganar Vox las elecciones. Los mensajes contra el PSOE son especialmente virulentos cuando quien gobierna desde Moncloa es socialista, puesto que la confrontación con el gobierno autonómico es constante. Así ocurre desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Estos siete años han ido calando en los murcianos. Los estudios demoscópicos del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) de los últimos tiempos demuestran el rechazo cada vez mayor que provoca la figura del presidente del Gobierno de la nación y sus políticas.

En su último barómetro, cerca del 60% de los encuestados consideraban que la gestión del Ejecutivo central era mala o muy mala y menos de un 14% aprobaba el trabajo hecho. En el estudio de invierno anterior, el porcentaje de población descontenta con Moncloa ascendía el 65%. Es la tónica general.

Ni siquiera cuando ganó las elecciones de 2023 los murcianos parecieron dispuestos a darle los primeros cien días de margen. En la encuesta de invierno de aquel año, más del 56% de los ciudadanos de la Región consideraban que la formación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar era «bastante negativa» o «muy negativa» para los intereses de España. Fueron menos del 20% los que quedaron complacidos con el acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Cabe recordar que durante aquellos meses se producían manifestaciones frente a las sedes del Partido Socialista por toda España por la tramitación de la Ley de Amnistía. La Región de Murcia no fue una excepción y cientos de personas llegaron a concentrarse en la calle Princesa de Murcia algunas noches para gritar e insultar a los dirigentes del PSRM, especialmente a Pedro Sánchez, así como a la prensa que cubría la noticia. 2 de cada 3 encuestados apoyaron esas manifestaciones.

También en el barómetro de invierno de ese año se conoció que 7 de cada 10 murcianos creían que el motivo por el que el PSOE registró la polémica ley en el Congreso no era otro que conseguir el apoyo de los partidos independentistas para la investidura de Sánchez. Por el contrario, solo el 13% del total dio por válida la razón esgrimida por el Moncloa:«Mejorar la convivencia en Cataluña». La desconexión con el presidente nacional viene de lejos.

En un examen de popularidad, Pedro Sánchez ganaría por goleada. Cerca del 100% de los murcianos saben quién es, según los distintos barómetros realizados por el Cemop; sin embargo, ese grado de conocimiento no es bueno cuando la valoración media se sitúa en torno al 3, siempre la más baja de entre todos los líderes nacionales.

El PP tiene claro, y así se manifiesta tras cada Cemop, que «la mayor rémora para el PSRM se llama Pedro Sánchez». Segado considera que se trata de una «carga de la que, sin embargo, los socialistas de la Región, que hacen un seguidismo ciego a sus políticas y consignas, no saben o no quieren liberarse». El PP no espera que cambie la que consideran «una fallida estrategia» tras la elección de su nuevo secretario general, Francisco Lucas, «que representa al ‘sanchismo’ puro y duro».

El PPRM afirma que los murcianos tienen «múltiples motivos para pedir la dimisión de Pedro Sánchez» hoy en Madrid. En primer lugar, su «política sectaria de maltratos y castigos» a la Región. «En materia de financiación, somos la comunidad autónoma peor financiada de España; en infraestructuras, seguimos sin cercanías y con el peor AVE de España; en la protección del Mar Menor, sigue haciendo una escandalosa dejación de funciones; en Portmán, donde pretende enterrar la bahía; o en agua, con la amenaza de cierre del Trasvase que supone el unilateral e injusto cambio de sus reglas de explotación», explican.

A nivel nacional, denuncian la «nefasta política de Sánchez con sus cesiones permanentes al separatismo para permanecer en el poder, su desgobierno, su incompetencia, su política basada en imponer un muro que divida a los españoles en buenos y malos y, por supuesto, la corrupción que la rodea, que pretende tapar descendiendo a las cloacas y los bajos fondos para desprestigiar a aquellos medios de comunicación, jueces y fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que ponen al descubierto todas las corruptelas y chanchullos de su entorno familiar y político».

El propio Cemop lleva advirtiendo desde hace años del preocupante aumento de la polarización en España. Según refleja la IV Encuesta Nacional de Polarización Política, publicada en octubre de 2024 por este grupo de trabajo adscrito a la Universidad de Murcia, la polarización afectiva se ha incrementado en España un 30% desde el año 2021. Hoy en día, «transciende el marco del análisis político y se usa de manera común en conversaciones entre amigos, familiares o compañeros de trabajo», señalaba el catedrático de Ciencia Política de la UMU Ismael Crespo.

Lo que dice el PSRM

Ante este escenario, desde el Partido Socialista de la Región rechazan de plano el relato político ‘Mafia o democracia’ que propaga el PP en torno a a la figura del presidente Pedro Sánchez, puesto que su gobierno es el que «más ha invertido en la Región de Murcia en toda su historia». Recuerdan que está invirtiendo «cantidades históricas» en infraestructuras, servicios públicos y ayudas a la ciudadanía.

María Jesús López, secretaria de Organización de los socialistas murcianos y miembro de la Ejecutiva Federal, considera que el Gobierno de España es el que está haciendo avanzar a la Región de Murcia, mientras que «al Ejecutivo de López Miras ni está ni se le espera».

En concreto, recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en la Región de Murcia casi 10.000 millones de euros más (9.942.170.656 euros) que el Gobierno de Mariano Rajoy durante el mismo período de tiempo.

Asimismo, desde el PSRM destacan que más de 3.000 millones de euros de inversiones estatales se están utilizando para, entre otras cuestiones, aumentar la capacidad de desalación, interconectar desaladoras y reducir el coste de la producción de agua desalada gracias al uso de energías renovables. «Es decir, para complementar el Trasvase y garantizar agua para siempre», añaden.

Además, se han licitado más de 3.000 millones de euros solo para el Corredor Mediterráneo.

Por otra parte, el Ministerio ha aprobado el Marco de Actuaciones Prioritarias con el objetivo de recuperar el Mar Menor. Para ello se han destinado cerca de 700 millones, lo que supone la mayor inversión del Gobierno de España en la recuperación de un ecosistema.

En cuanto a ayudas para la ciudadanía, el Gobierno de Sánchez ha subido las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional y el Ingreso Mínimo Vital, ha aumentado las becas, ha puesto en marcha el Bono Social Eléctrico, y ayudas para el acceso a la vivienda, como el Bono Alquiler Joven, entre otras.