Importante de Mayo | Noelia Salas, vocación por trabajar las emociones

Lo suyo es vocación. Noelia Salas, maestra de Infantil de Lorca, vive la docencia de una forma muy especial y lo transmite al explicar lo importante que es trabajar con los alumnos «desde pequeños» la inteligencia emocional. En esa área se ha especializado y gracias a ello también ofrece formación a otros docentes sobre el proyecto que ha desarrollado y que permite sentar las bases para que esas pequeñas personas sepan gestionar lo que sienten en cada momento y expresarlo en el futuro.

Salas ha sido elegida Mejor Docente de España de Educación Infantil por la Fundación Educa Abanca gracias a su trabajo ‘Leemociónate’, un método creado por ella misma para trabajar en el aula la inteligencia emocional a través de la literatura.

Ella misma reconoce que desde siempre tuvo claro que quería ser maestra. Estudió Magisterio en la Universidad de Almería y, tras dos años encerrada para prepararse la oposición, logró sacar plaza en Andalucía. Allí pasó sus dos primeros años en un colegio de Mojácar, hasta que pudo solicitar el traslado a Lorca.

Mi marido ha sido mi Sancho Panza, me acompaña en todas mis aventuras por descabelladas que sean

Desde 2007 es maestra de Infantil en el CEIP Pérez de Hita de la Ciudad del Sol y en este curso está al frente de una de las clases de 5 años, con unos peques que reconoce que le tienen robado el corazón.

Aunque es consciente de que su faceta formativa le ocupa cada vez más parte de su tiempo, cree que debe aprovechar este momento para que la formación en educación emocional llegue al mayor número posible de centros educativos y, con ello, al mayor número posible de alumnos. Para esta hazaña cuenta con su particular Sancho Panza, como ella misma llama a su marido, «quien me acompaña en todas mis aventuras, por descabelladas que sean», dice.

Noelia Salas tiene dos niñas: Ana, de 14 años, y Vera, de 12 años, con quienes también ha puesto en práctica desde pequeñas» todas estas herramientas que ahora traslada al aula. «He intentado aplicar a ellas todas mis enseñanzas en casa», explica. Con la mayor trabajaba a través de la realización de maquetas, que es una actividad que apasionaba a la niña cuando era más pequeña, mientras que la segunda es una auténtica «devoradora de libros», como dice su madre. Hasta el punto de que a su joven edad acaba de publicar su primer libro bajo el título Amor ciego.

Durante su trayectoria profesional ha podido comprobar que a los niños les afecta cualquier comentario durante su etapa de aprendizaje, tanto si se les transmite que son capaces de lograr algo como si, por el contrario, se les insiste en que no lo son. De ahí que se haya especializado en trabajar la inteligencia emocional.

Esta docente lorquina afirma que en las nuevas generaciones se ve en muchas ocasiones a jóvenes que no saben comunicarse entre ellos, que toda su relación con el mundo exterior se lleva a cabo a través de una pantalla, algo que cree que debe cambiar. Estos son jóvenes a los que desde pequeños no se les han dado las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo que les rodea y en muchos casos tienen reacciones desmedidas ante situaciones a las que no saben responder.

Por ello, insiste en la importancia de trabajar estos conceptos y la gestión de las emociones desde pequeños, «es ahí donde se sientan las bases» de ese desarrollo futuro.

Sobre la gestión de las emociones se ha escrito mucho y se ha trabajado con iniciativas en las etapas de Primaria, Secundaria e, incluso, la universidad. Pero Noelia echaba en falta material y proyectos para trabajar con los niños desde Infantil. Esto le llevó a realizar su trabajo fin de máster sobre ello, para lo cual estudió a más de 190 alumnos de cuatro colegios de Lorca, un estudio que le llevó a concluir que «los niños no tienen competencias emocionales, no saben identificar las emociones y en ocasiones aparece la violencia como una forma de gestionarlas, con una explosión emocional».

En su planteamiento expone que es necesario desarrollar y trabajar las competencias de cada alumno para que ellos mismos se vean capaces de adquirir conocimientos, lo que incluso lleva a mejorar el propio clima de convivencia del aula. «Esto les abre las puertas a una adolescencia diferente, ya que entran en esa etapa de pubertad de un modo más comunicativo, en el que también se conocen a sí mismos y expresan sus propias emociones», dice.

El trabajo que ha desarrollado en estos últimos años Noelia Salas sobre inteligencia emocional le ha llevado a que la llamen de multitud de instituciones para ofrecer charlas y formación al profesorado, con el objetivo de poner en práctica sus conocimientos y su método de trabajo en otros centros educativos.

Según dice ella misma, en estos momentos ya hay una veintena de colegios de la Región de Murcia que están trabajando con el proyecto ‘Leemociónate’, una iniciativa que ya ha traspasado las fronteras de la propia comunidad.