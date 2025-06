"La compra de un coche eléctrico no está al alcance de cualquiera, aunque a largo plazo compense"

Otro de los factores determinantes a la hora de entender por qué años atrás la compra de vehículos eléctricos no ha conseguido despegar ni en la Región de Murcia ni en España ha sido, sin duda, la importante cifra de dinero a la que tiene que hacer frente el potencial comprador. Así lo considera el presidente de Consumur, Roberto Barceló, quien lamenta que la «baja renta media» en la Comunidad dificulta aún más la adquisición de un vehículo eléctrico. «Aunque a largo plazo se compense por el ahorro en combustible y mantenimiento, el desembolso inicial no está al alcance de cualquier economía», subraya.

«La Región de Murcia no cuenta con un apoyo institucional decidido. No hay un plan claro ni promoción específica para comunidades de vecinos sin garaje, ni ayudas eficaces para la instalación de puntos de carga. Además, la administración no ha fomentado convenios o créditos blandos para que gasolineras habiliten puntos de recarga», lamenta Barceló.

También critica la gestión del Plan Moves, cuyo acceso «no resulta atractivo» por la excesiva burocracia y el largo tiempo de espera para recibir las ayudas, que pueden tardar entre dos y tres años. En Murcia, a este retraso se suma la falta de una unidad administrativa especializada que agilice los trámites.

Barceló también pone el foco en obstáculos de carácter general que afectan al conjunto del país, como el tiempo de recarga —todavía elevado en muchos modelos—, la escasa autonomía en comparación con los vehículos convencionales, la limitada red nacional de recarga y la falta de talleres especializados.

«Además, hay puntos de recarga que no funcionan o son tan lentos que están desfasados, lo que pone de manifiesto que la administración correspondiente, en este caso la municipal de Murcia, no le está dando la importancia que requiere. Si las propias administraciones no impulsan este cambio, es comprensible que los ciudadanos pierdan interés o se desmotiven», alerta.

«Es difícil cuestionar el futuro del coche eléctrico, sobre todo en la Unión Europea, dado que hay una política de reducción de emisión de gases que ha de cumplirse para los próximos años, y donde el sector automovilístico es una de las principales industrias sobre la que se ha puesto el foco», explica Barceló. Sin embargo, advierte que, a pesar de los esfuerzos nacionales, las ventas de vehículos eléctricos siguen sin despegar como se preveía. «El diésel y la gasolina no solo predominan, sino que siguen asentados con fuerza», añade.

Por su parte, la presidenta de la asociación de consumidores Thaderconsumo, Juana Pérez, denuncia las deficiencias existentes en el desarrollo de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos: «Es vergonzoso que los puntos que hay en la vía pública se instalen y tarden meses algunos en ponerse en funcionamiento».

Quejas recurrentes

Pérez también señala que las quejas por la falta de puntos de recarga eléctrica son recurrentes en las oficinas de atención al consumidor de la asociación, y apunta también a los problemas que enfrentan los propietarios de comunidades de vecinos: «Se necesita un acuerdo de la comunidad para poder instalar en los garajes estos puntos de recarga. Y muchas comunidades son muy reacias por los costes que conllevan».

En este sentido, reclama que se destinen más ayudas públicas no solo para incentivar la compra de vehículos eléctricos, sino también para facilitar la instalación de puntos de recarga en comunidades de propietarios y zonas comunes:

«Podrían beneficiar no solo a los vecinos del edificio, sino también a usuarios de las inmediaciones». Asimismo, desde Thaderconsumo subrayan las carencias en los aparcamientos públicos, donde «no todos tienen puntos de recarga y algunos cuentan con un número muy reducido de plazas destinadas a ello».

La representante de Thaderconsumo también alerta de la escasa demanda de vehículos eléctricos en el mercado de segunda mano. «Los datos que tenemos muestran que, de cada tres vehículos que se venden, dos son de segunda mano, y dentro de esos, los eléctricos no tienen tanta demanda. Muchos usuarios venden sus coches eléctricos porque no están satisfechos con ellos», reitera.