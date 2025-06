Regenerar el campo de la Región, un reto esperanzador

En un país y una región donde la tradición agrícola ha sido durante siglos la columna vertebral del desarrollo económico, la falta de relevo generacional es mencionada continuamente como una de las principales inquietudes que amenazan con desmoronar ese legado. ¿Los jóvenes de hoy en día quieren ser agricultores y ganaderos?. Ese fue uno de los principales temas que se debatieron en la mesa de expertos ‘ReGeneración del sector agroalimentario: emprender en el medio rural’, organizada por La Opinión de Murcia en colaboración con BBVA. La respuesta, aunque no unánime pues siguen habiendo trabas que lo dificultan, es esperanzadora: pese a no ser tantos como gustaría, sí hay jóvenes incorporándose al sector. Sí hay innovación, talento y pasión. Y sí, hay una creciente conciencia de que la sostenibilidad y la digitalización son claves para regenerar –literalmente– el campo.

«El sector agroalimentario es un pilar de la economía de la Región de Murcia y de la economía en general», afirmó Pablo Mas, responsable de Segmento Agro en BBVA, abriendo el debate con un mensaje firme: «Sin alimentos no podemos seguir adelante». A pesar de la incertidumbre que supone emprender en un contexto de costes elevados y alta exigencia técnica, Mas remarcó que el relevo generacional ya está ocurriendo, aunque con matices: «Se está haciendo de manera diferente. Algunos nuevos emprendedores vienen de sectores y formaciones completamente distintos».

Y esa hibridación se convirtió en uno de los grandes temas de la jornada. El ejemplo más claro lo puso Julia Casado, vinatera artesana y creadora de la bodega La del Terreno, quien llegó al vino desde la música y con una formación en ingeniería agrícola. Casado no solo ha creado un negocio propio en Caravaca, sino que ha conseguido exportar sus vinos a 14 países y levantar una bodega modular y transportable. «Reincorporar la tradición fue clave para mí, y también saber ensamblarla con la tecnología y nuevas formas de comunicación. Es ese reencuentro entre generaciones lo que puede dar vida al relevo».

Burocracia y prejuicios

Pero emprender en el medio rural, más aún en el ámbito agroalimentario, a veces puede resultar una odisea. La artista del vino relató cómo le costó dos años conseguir los permisos para elaborar vino en tinajas tradicionales. Un proceso casi detectivesco en el que tuvo que identificar los riesgos sanitarios por su cuenta y elaborar informes técnicos sin apoyo inicial. «Era algo típico del territorio, muy visible en las rotondas del pueblo, que incluso es exportado a otros países, y sin embargo pusieron muchas trabas», explicó.

Para el director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), Andrés Martínez Bastida, a este tipo de obstáculos se suman a una percepción generalizada que aleja a los jóvenes del sector. «Los jóvenes de hoy prefieren ser economistas, médicos… Nadie se acuerda de que en el supermercado hay que llenar las estanterías de fruta, verdura y carne», apuntó.

La solución, según él, pasa por cambiar no solo la imagen, sino también la realidad cotidiana del campo: digitalización, sensores, automatización del riego, drones, aplicaciones móviles. «La tecnología ya está aquí, pero no se ve. Y mientras no la mostremos, será difícil atraer vocaciones». Coincidía con él Pablo Mas: «El trabajo agrícola ha cambiado mucho. Hoy, con las nuevas herramientas, puede ser más eficiente, más rentable y, por qué no, más atractivo».

La financiación es clave

A ese esfuerzo por facilitar el acceso al campo se suma el trabajo de entidades financieras y públicas. Ahí es donde entra en juego, por ejemplo, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), «una empresa pública estratégica, cuyo fin es facilitar al sector primario, a la industria agroalimentaria y a la mejora del medio rural la financiación con las mejores condiciones, tanto para hacer inversión como para la liquidez necesaria en el sector». Así la definió Elías Caicoya, responsable territorial de Saeca en Valencia y Murcia, quien durante su exposición puso cifras sobre la mesa: «Solo en la línea ICO-MAPA-Jóvenes se han agotado en tres meses, con casi 3.600 operaciones por 300 millones de euros». El dato es revelador no solo por la demanda, sino por el perfil de los solicitantes: un 52% de los préstamos avalados por Saeca en su línea principal fueron solicitados por jóvenes, y un 20% de ellos, por menores de 25 años.

«Sí que están llegando jóvenes al sector», enfatizó Caicoya. Seca, empresa estatal que actúa como avalista ante las entidades financieras, ha logrado tejer una red de financiación para facilitar créditos en condiciones ventajosas y sin necesidad de hipoteca, lo que abre puertas.

Por su parte, para impulsar el emprendimiento en el sector agrario BBVA tiene muy claro que es lo importante: «Estar muy cerca de los clientes». Para ello, la entidad cuenta con «480 oficinas con especialistas en el mundo agro, concretamente en nuestra dirección territorial tenemos 48», destacó Mas.

Además, BBVA dispone de soluciones específicas, como el Plan Cooperativas (un modelo de financiación centrado, precisamente, en este tipo de negocios), la anticipación de ayudas de la PAC o los Premios a los Mejores Productores Sostenibles, en colaboración con los hermanos Roca, que reconocen la producción responsable. Este año, en su sexta edición por primera vez, los galardones incluyen una mención especial para jóvenes agricultores y ganaderos.

El puente entre tradición y futuro

La idea de que tradición e innovación pueden y deben convivir fue defendida con firmeza por todos los ponentes. Casado, por ejemplo, explicó cómo la inteligencia artificial se ha convertido en su aliada cotidiana: «Uso ChatGPT a diario para comunicarme mejor con clientes extranjeros, redactar correos, buscar proveedores... Me ahorra mucho trabajo».

En cuanto al impulso de las entidades financieras a la innovación del sector, Mas añadió que «al ser un banco global con la escala suficiente para hacer frente a inversiones crecientes en tecnología, podemos ofrecer una propuesta de valor que impulsa la innovación sin perder la cercanía».

En el plano más técnico, Martínez Bastida recordó que en la Región de Murcia se aplican desde hace años tecnologías punteras: sensores de riego conectados a la nube, control satelital, gestión de nutrientes para evitar la contaminación de acuíferos, etc. «Tenemos tecnología puntera, pero no lo contamos. Nos cuesta creernos lo bien que lo hacemos en la Región de Murcia», lamentó.

El gran desafío

El debate concluyó con una sensación compartida: la regeneración del sector agroalimentario no es una utopía, pero requiere un cambio profundo en mentalidades, políticas públicas y estructuras formativas. «Si a un joven le das una tablet para gestionar su explotación, igual cambia su percepción del sector», propuso Bastida. Casado lo resumió con sensibilidad: «La palabra agricultura tiene dentro cultura. Es crucial que los jóvenes, como me ocurrió a mi, se interesen por las tradiciones locales y se enamoren del lugar en el que van a desempeñar la actividad. Eso es muy importante para conservar la ilusión y para contribuir a la puesta en valor de los territorios».