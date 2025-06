Miras lleva a Sánchez ocho propuestas de acuerdo para un "debate real" en Barcelona

El Ejecutivo murciano llevará al Gobierno central «ocho propuestas de acuerdo» para la Conferencia de Presidentes que se celebrará hoy en Barcelona,pidiendo que se voten y se genere un «debate real». «No puede ser la conferencia de presidentes del folio en blanco, como fue la de Santander».

Así lo hizo saber el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la Conferencia de Presidentes.

Ortuño insistió en que es «necesario que haya documentos» y que la cita no sea «un monólogo del presidente del Gobierno de España». En este sentido, subrayó la importancia de que la reunión «sea útil, sea fructífera, sirva para alcanzar acuerdos».

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, expondrá este viernes en el transcurso de la Conferencia de Presidentes «la necesidad de abordar sí o sí la reforma del sistema de financiación autonómica».

En este sentido, Ortuño celebró que las comunidades gobernadas por el PP hayan obligado al Gobierno de España «a incluir asuntos en el orden del día cuestiones que preocupan a la gente y que preocupan a los ciudadanos de la Región».

Ortuño explicó que la Región de Murcia es la «peor financiada» y reclamó «plazos concretos» para reformar el sistema de financiación autonómica. Además, rechazó «cualquier financiación singular que el Gobierno de España quiere otorgar a Cataluña porque ello romperá los principios de igualdad y de solidaridad».

Las ocho propuestas que llevará Miras a Sánchez se producen después de que el Gobierno regional denunciase el pasado miércoles por la tarde la «nueva extorsión a las comunidades autónomas» del presidente del Ejecutivo para llegar a un nuevo acuerdo estatal para la vivienda por la que se triplicaría la inversión hasta los 7.000 millones hasta el año 2030, una propuesta «unilateral» y «sin consensuar», denunciaban.

Desde la Comunidad explicaron que Sánchez «exige contraprestaciones económicas para sus políticas de vivienda fallidas» y denunció que «se trata de un acuerdo que se saca de la chistera el presidente, que no se informó en la reunión preparatoria y que ahora nos llega a las puertas de la reunión sin que hayamos podido estudiarla o trabajarla con detenimiento».

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, expresó este jueves su confianza en que de la Conferencia de Presidentes salga un acuerdo con los gobiernos autonómicos en materia de vivienda, pues la propuesta que les ha hecho el Gobierno es «de sentido común» y hace «casi imposible decir que no» a la misma.

Rodríguez explicó que además se va a poner sobre la mesa condicionar la concesión de fondos estatales a que los gobiernos autonómicos califiquen de manera perpetua las viviendas de protección oficial, pues hasta ahora muchas personas accedían a estas viviendas bajo este régimen y luego las vendían en el mercado libre a un precio muy superior.

«¿Quién no quiere incrementar la inversión en vivienda para ampliar ese parque de vivienda público y asequible? ¿Quién no quiere que con el esfuerzo de todos, con lo que sale de nuestros bolsillos, se quede hoy y para siempre como infraestructura pública y no termine mañana o descalificado o con la compra de un fondo buitre como puede ocurrir hoy a los 15 años?», preguntó.