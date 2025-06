López Miras: "Todas las propuestas que hemos hecho han tropezado con un muro"

"Todas las propuestas que hemos hecho han tropezado con un muro y han rebotado otra vez hasta los presidentes autonómicos". Así describía el presidente regional, Fernando López Miras, el desarrollo de Confederación de Presidentes durante la comparecencia de prensa posterior al encuentro, en la que lamentó que no se haya llegado a ningún acuerdo. No entiende el jefe del Ejecutivo murciano cómo es posible que se organice un acto como este en el que se moviliza la jefe del Estado y a todos los presidentes autonómicos cuando no existe por parte del presidente Pedro Sánchez ninguna voluntad de acuerdo, "ni siquiera de alcanzar el más mínimo consenso, la conferencia ha terminado como empezó, sin acuerdos, ha sido una suerte de monólogos"

López Miras ha asegurado que el tema "más importante" que se ha trasladado desde la Región de Murcia ha sido la financiación autonómica, algo que considera una cuestión de Estado. Aquí el presidente quiso aclarar que la condonación de la deuda no es reformar el sistema de financiación, sino que es sólo "un parche" que no soluciona el origen del problema, la causa de la mayor parte de la deuda de las comunidades autónomas, la infrafinanciación

"El simple hecho de que esté once años caducado el sistema de financiación autonómica, desde 2014, debería bastar para que el presidente del Gobierno se hubiera sentado con todas las comunidades autónomas para iniciar un proceso de escucha para intentar llegar a un acuerdo, una negociación", ha indicado López Miras, que ha recordado que este sistema es el que facilita la financiación necesaria para mantener los servicios públicos de las diferentes autonomías. "La negativa por respuesta no tiene ningún sentido", insistió el presidente autonómico, quien ha destacado que Murcia es la comunidad peor financiada de España. "Los murcianos son los españoles que menos reciben por parte del Gobierno para mantener su sanidad, su educación o sus políticas sociales", ha remarcado.

Rueda de prensa del presidente Fernando López Miras, tras la Conferencia de Presidentes. / EUROPA PRESS

Otro de los temas más acuciantes para la Región que se han tratado en esta Conferencia de Presidentes, muy vinculado al anterior, es la actualización de las entregas a cuenta. Según Miras, "nadie entiende que estemos en junio y no se hayan aprobado las entregas a cuenta, ni tampoco el mecanismo Extra FLA que necesitan algunas comunidades autónomas".

El jefe del Ejecutivo ha concluido que si el Gobierno de España no es capaz de sacar adelante cuestiones esenciales para el mantenimiento de los servicios públicos como los presupuestos, la reforma de la financiación o la actualización de las entregas a cuenta el Gobierno de España tiene que tomar una decisión. "Esto no es política, esto es sentido común, si no se tiene la capacidad de gobernar, si no se tiene la capacidad de alcanzar la mayoría necesaria para tomar estas decisiones fundamentales debe convocar elecciones para que se pueda conformar otra mayoría que sí que esté capacitada para tomarlas", ha dicho, sumándose así a la petición de los demás dirigentes del Partido Popular.

La propuesta de vivienda es un "yo invito pero tú pagas"

La vivienda ha sido otro asunto destacado por el presidente murciano. "Le hemos trasladado al presidente que si hay problema de vivienda en España, casi tres años después de que él mismo aprobase una ley de vivienda es porque ha fracasado. Esa ley de vivienda es parte del problema que tenemos en cuanto a la falta de acceso y la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los españoles", ha explicado.

En cuanto a la propuesta realizada por Pedro Sánchez de triplicar la financiación y blindar la vivienda pública de por vida, ha advertido que es un acuerdo que se inicia con un 'yo invito y tú pagas' y donde se exige a las comunidades infrafinanciadas como Murcia "que aporten lo mismo al plan de vivienda estatal", algo que "no sólo es injusto sino que es imposible".

En este punto, el presidente también ha trasladado a Sánchez que en ese plan de vivienda nacional es necesario que haya más oferta de suelo disponible, una política fiscal que sea un incentivo y no un freno, y una ley contra la ocupación ilegal que dé seguridad a los propietarios.

También ha reclamado más inversiones para la infraestructura eléctrica en la Región. En este sentido, recordó que a Murcia sólo ha llegado un 0,34 por ciento del total de fondos del Gobierno central destinado a la mejora de la red eléctrica. "La Región de Murcia tiene muchas inversiones ya comprometidas que quieren crecer, que quieren instalarse en el sureste español y por lo tanto necesitamos que haya una mayor capacidad en cuanto a la infraestructura energética de red eléctrica", ha asegurado el presidente.

Sobre la ley de dependencia, ha recordado que establece claramente que el 50% tiene que financiarlo el Gobierno de España y el otro 50% deben financiarlo las comunidades autónomas. Por ello, ha exigido al presidente del Gobierno que "aplique el mismo acuerdo al que ha llegado con el País Vasco al resto de comunidades autónomas". "No entendemos por qué con el País Vasco sí que se cumple el 50% en la financiación y en el resto de comunidades autónomas no; es una desigualdad y un perjuicio manifiesto".

El Trasvase Tajo-Segura

Como no podía ser de otra manera, las demandas murcianas en la cuestión del agua han estado presentes en la intervención del jefe del Ejecutivo regional. "Igual que hablamos de energía, igual que entendemos que es necesario que todos los españoles tengan en sus hogares acceso al suministro eléctrico, igual de entendible y de necesario y de sentido común es que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones", ha indicado.

Tras recordar que se vive un momento de abundancia, con las mayores reservas hídricas de los últimos 20 años y que todas las cuencas hidrográficas están por encima del 80% salvo la del Segura, que no llega al 30%, el presidente regional ha transmitido a Pedro Sánchez que es el momento idóneo para abordar un plan nacional del agua, que "haga que llegue a todos los hogares españoles el agua en las mismas condiciones".

Sobre los recortes al Trasvase planeados por el Gobierno de España, López Miras se mostró muy contundente: "Nadie entendería que de la noche a la mañana el Consejo de Ministros aprobase un decreto en el que automáticamente se reduce al 50% la capacidad energética de una comunidad autónoma y que los ciudadanos sólo pudieran tener luz 12 horas al día. Pues esto, esto es lo que está haciendo el Gobierno de España con el agua en el sureste español".

Durante el encuentro Miras trasladó a Sánchez un ejemplo deseable: el plan hidrológico nacional que se ha aprobado Portugal llamado 'El agua que une', "con infraestructuras, inversión para vertebrar todo Portugal en materia hídrica. Creo que es un buen ejemplo a seguir".

Además de demandar nuevas infraestructuras hidráulicas (de almacenamiento e interconexión de cuencas) y de la necesidad de elaborar un plan nacional del agua, el presidente ha exigido que no se destruyan "las infraestructuras hídricas ya existentes, como, por ejemplo, el Trasvase Tajo-Segura".