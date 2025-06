PP y Vox se dan cuatro meses de plazo para cambiar la Ley del Mar Menor

Como si fuese casi un borrón y cuenta nueva once meses después de la ruptura del Gobierno de coalición. Partido Popular y Vox vuelven a caminar juntos de la mano tras la firma este viernes para sacar adelante unos Presupuestos de la Comunidad que entrarán en vigor con más de medio año de retraso y que contemplan, entre otras cuestiones, que ambas formaciones se den de plazo hasta octubre de este año para entrar a revisar y modificar la Ley del Mar Menor.

Esta es una de las principales medidas de las que Vox sacó pecho al ser «una exigencia histórica» del partido. «Esa ley está hundiendo económicamente a todos los municipios ribereños. Ya no valen más rodeos: hay que cumplir la palabra dada», sostuvo el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien recordó que el compromiso de José Ángel Antelo con este propósito ya formó parte durante la campaña electoral de 2023.

Por su parte, su homólogo en el Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, admitió que la ley aprobada, aunque ha demostrado ser eficaz para mejorar el estado de la laguna, es todavía «mejorable». No obstante, matizó que la principal ‘línea roja’ a la que se comprometieron ambos partidos es a «no dar ni un paso atrás» en la protección del Mar Menor.

Vox también presumió de haber logrado incorporar unos diez millones de euros en inversiones para mejorar el saneamiento en el entorno del ecosistema, así como la creación de un fondo de contingencia agrícola para hacer frente a fenómenos climáticos adversos.

Tras demasiado tiempo de ‘tiras y aflojas’ constantes -entre pretensiones y falta de concesiones- uno de los principales motivos que ha llevado a dar «un paso adelante» para el desbloqueo de las cuentas regionales ha sido «la dura situación financiera» de la Comunidad y el «colapso general definitivo» al que se veía abocada la Región.

Alpañez: "No tuvieron más remedio que descolgar el teléfono ante el caos económico y social"

Así lo consideró Martínez Alpañez una vez firmado pasado el mediodía junto a Segado el acuerdo con los veinte puntos que el presidente regional, Fernando López Miras, se compromete a cumplir a cambio de que los de Antelo les den su apoyo. «El PP no tuvo más remedio esta semana que descolgar el teléfono ante el caos económico, financiero y social que se avecina en nuestra Región», anunció.

Más allá de criticar el «abandono» al que tiene sometido el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Región, no tuvo reparo el de Vox en señalar directamente al PP como responsable directo de llevar a la Comunidad a una situación crítica «en la que en apenas dos meses los sanitarios, los bomberos y los trabajadores sociales podrían quedarse sin cobrar si no se aprueban los Presupuestos». Segado no echó balones fuera a la hora de admitir que la situación financiera de la Comunidad es «dura», algo que no podían «ocultar», admitió.

El acto de la firma tuvo lugar este viernes en la Asamblea Regional. / Iván J. Urquízar

Un pacto de ‘viejos conocidos’

Tanto Segado como Alpañez resaltaron que el acuerdo mantiene prácticamente las mismas líneas generales del anterior Gobierno en coalición y va en la misma sintonía que lo acordado entre ambas formaciones en otras comunidades autónomas.

«Hemos priorizado la Región de Murcia por encima de cualquier otro interés político», incidió Segado, quien dijo que la voluntad es cumplir «el 100%» de lo acordado.

Frente a un Gobierno central de Sánchez en «descomposición y acorralado por la corrupción», que no ha presentado unos presupuestos en toda la legislatura, está el Partido Popular, que «hoy da un paso adelante para tener los mejores presupuestos posibles para la Región peor financiada de toda España».

La voluntad del Ejecutivo es de cumplir "el 100%" de las propuestas, asegura Segado

Cabe recordar que el 11 de julio del pasado año Santiago Abascal ordenaba a todos los líderes provinciales que tenían una coalición de Gobierno con los populares romper con ellos y que pasasen a la oposición por el apoyo al reparto de menores llegados a costas de Canarias y Ceuta entre las comunidades, una de las ‘líneas rojas’ bien marcadas por los conservadores.

Ahora, el acuerdo recoge, tal y como adelantó La Opinión, «el cierre del centro de menas de Santa Cruz, la creación de partidas para la repatriación de ilegales y la retirada de subvenciones a cualquier oenegé que colabore con las mafias de tráfico de personas».

En términos generales, desde el PP esperan que una vez que se vea aprobado definitivamente en la Asamblea el próximo mes de julio se sigan bajando impuestos y ayudando a las familias, «especialmente a las más vulnerables y numerosas».

Asimismo el propósito es seguir «ayudando al sector agroalimentario, invirtiendo en mejoras en la red de depuración para que la Región continúe a la cabeza en reutilización y depuración de agua a nivel mundial. Y destinaremos más recursos económicos para reducir las listas de espera», prometió Segado.

López Miras anunció que el techo de gasto que se que va a proponer será de 6.755 millones de euros, incrementándose un 3,5% respecto al del año pasado, en torno a los 229 millones de euros.