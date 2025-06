Lee íntegro el manifiesto 'Alcaldes por el trasvase Tajo-Segura'

Alcaldes de más de 80 municipios de Murcia, Almería y Alicante que se abastecen con agua del trasvase del Tajo al Segura han participado este jueves en Murcia en un acto institucional en defensa de esa infraestructura, que consideran fundamental e irrenunciable ante la amenaza de ser recortada a partir de 2027.

Durante el acto, que se ha celebrado en el antiguo Cuartel de Artillería de Murcia, los dirigentes políticos han ido compareciendo ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje unánime de defensa del trasvase. Posteriormente, se ha proyectado un vídeo de apoyo y se ha leído un extenso manifiesto en el que los alcaldes han mostrado su "más firme oposición a cualquier decisión que suponga el recorte de una sola gota de agua del Trasvase y ponga en riesgo el abastecimiento de agua".

Diversos alcaldes socialistas de municipios de las zonas afectadas no han firmado dicho texto. El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha lamentado que el manifiesto les llegara ya redactado por parte del Sindicato Central de Regantes (SCRATS) sin margen de negociación para consensuarlo.

Este es el texto íntegro del manifiesto 'Alcaldes por el trasvase Tajo-Segura', leído esta mañana durante el acto institucional:

MANIFIESTO ALCALDES POR EL TRASVASE TAJO-SEGURA

Hoy, los alcaldes y alcaldesas de los municipios abastecidos por el Trasvase Tajo-Segura alzamos la voz unidos. Lo hacemos con firmeza, con serenidad y con la legitimidad que nos otorga representar a millones de ciudadanos que hoy se sienten amenazados ante un nuevo ataque: la modificación del marco regulatorio del Trasvase Tajo-Segura.

Por ello, manifestamos públicamente nuestra más firme oposición a cualquier decisión que suponga el recorte de una sola gota de agua del Trasvase y ponga en riesgo el abastecimiento de agua a nuestros territorios y, con ello, el presente y el futuro de millones de ciudadanos.

Desde su puesta en funcionamiento en 1979, el Trasvase Tajo–Segura se ha erigido como elemento fundamental para garantizar el abastecimiento de agua en una cuenca especialmente vulnerable desde el punto de vista hídrico como consecuencia de un déficit estructural.

Su funcionamiento ha permitido que 2,5 millones de habitantes tengan acceso regular y seguro al agua para consumo humano, agricultura e industria, convirtiéndose en herramienta de creación de empleo, riqueza y vida, así como en el mayor aliado frente a la desertización. Y ha permitido también desarrollar un sector agrario que se ha convertido por méritos propios en la Huerta de Europa, abasteciendo hogares de todo el mundo gracias a unos productos reconocidos por su gran calidad y sabor.

Hoy nos unimos en defensa de nuestros ciudadanos y municipios, para manifestar nuestro compromiso con la defensa del Trasvase Tajo – Segura tal y como está en este momento concebido, una infraestructura esencial para garantizar la vertebración y cohesión territorial, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, el bienestar social del sureste español y la solidaridad interterritorial que consagra nuestra Constitución.

El recorte del Trasvase que el Gobierno de la Nación nos quiere imponer sin consenso, diálogo, soluciones alternativas ni respaldo técnico supone un ataque frontal a nuestros pueblos y ciudades, pero sobre todo a nuestros vecinos, pues de él dependen más de 300.000 familias.

Además, la forma elegida para hacerlo supone un menosprecio a los representantes de la ciudadanía del Levante, por cuanto conocemos de estas decisiones tan trascendentales a través de los medios de comunicación y no de primera mano como sucede con el máximo responsable político de Castilla la Mancha.

Por otro lado, este recorte en la llegada de volúmenes de agua procedentes del Alto Tajo a través del Trasvase se suma el anuncio inserto en el Plan de Cuenca del Segura, de reducir hasta su mitad los aprovechamientos subterráneos.

En ningún lugar se aprovecha el agua hasta la última gota como aquí se hace, consolidando a nuestros municipios como referentes a nivel mundial en el uso racional y eficiente de un bien escaso que se convierte en vida y alimento para España y Europa, gracias a la constante modernización y eficiencia.

Nadie nos ha regalado nada, pues todo lo conseguido se ha hecho gracias al esfuerzo y el espíritu emprendedor de nuestros habitantes. Aquí se ha pagado hasta la última gota de agua, y se ha hecho a un precio mayor que en ningún otro lugar del país, en concreto se ha abonado a las arcas del Estado para su distribución a las haciendas autonómicas de Castilla la Mancha-dos tercios de la cantidad pagada-, Madrid y Extremadura, un total de 578 millones de euros.

En este sentido la situación es a futuro más dramática por cuanto seguiremos sufragando gastos de amortización y mantenimiento, aproximadamente 12 millones de euros anuales, aun estando la mayor parte del año hidrológico sin recibir agua.

Cuando hablamos del Trasvase, no hablamos de un privilegio, sino de una herramienta de cohesión territorial que ha permitido que zonas tradicionalmente áridas frenen la desertización y se conviertan en motor agroalimentario, generador de empleo y referente de aprovechamiento eficiente del agua.

Nadie se cuestiona que es necesario llevar servicios básicos como la luz o el gas a aquellos lugares donde hace falta. Tampoco se cuestiona la existencia de oleoductos, tendidos eléctricos o tuberías, y que los habitantes tienen derecho a acceder a los mismos con independencia del lugar donde residen. Exactamente eso es lo que pedimos con el agua.

En nuestro país hay en funcionamiento catorce trasvases de bastante relevancia y aproximadamente cuarenta en total, que garantizan el progreso, la riqueza y la igualdad territorial, al tiempo que engrandecen y enriquecen ese proyecto común que se llama España de la cual el Gobierno de la Nación tan solo cuestiona el del Tajo-Segura, lo que parece responder más a una promesa política que a una necesidad ambiental.

Desde el sureste español defendemos el derecho al desarrollo de cada rincón de nuestro país y, por eso, no permitiremos que nos cercenen el nuestro, porque sólo pedimos que nos dejen aprovechar lo que en otros lugares sobra.

No dejaremos de defender nuestro derecho a tener agua, ni vamos a permitir que se nos condene a la ruina, el desierto y la muerte o que se obligue a nuestros vecinos a buscarse el pan lejos de su tierra como ocurría no hace tanto tiempo por la falta de oportunidades, cuando hay más recursos que nunca.

Está en juego el futuro de nuestros municipios, nuestra forma de vida y nuestra identidad, y frente a ello nos van a encontrar siempre. Sin colores, siglas ni bandos, porque se trata de defender nuestra tierra y a nuestros vecinos, a los que se les quiere negar el agua que necesitan para vivir.

No podemos permitir que miles de personas pierdan un puesto de trabajo y una forma de vida que se ganan cada día de forma honrada con el sudor de su frente, y por eso hoy estamos aquí, unidos para denunciar una injusticia y pedir que se nos permita tener agua para beber y seguir generando empleo y riqueza para nuestros agricultores y empresas, pero también para el conjunto del país.

El debate no es sobre el destino de una infraestructura, sino el de nuestros pueblos y ciudades, nuestros vecinos, nuestra forma de vida y el derecho a construir y disfrutar de un futuro, porque el Trasvase no es una opción más, sino que constituye la única alternativa viable.

Por todo ello, los alcaldes en representación de nuestros municipios manifestamos lo siguiente:

Nuestro apoyo al Trasvase Tajo-Segura tal y como está concebido en la actualidad, como una infraestructura estratégica para el sureste español y para el conjunto del país, indispensable para garantizar la equidad territorial, el acceso al agua y el desarrollo sostenible. El Trasvase Tajo – Segura se configura como la única solución efectiva y asequible para el usuario de garantizar el suministro de agua para consumo humano, regadío e industria, dando abastecimiento a 2,5 millones de habitantes y 800.000 más en época estival, consiguiéndolo además cubriendo holgadamente todas las necesidades de la cuenca cedente del Tajo. Rechazamos cualquier modificación unilateral y teledirigida por el Gobierno de España y de su Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la política de las reglas de explotación del Trasvase que no cuente, además, con el debido respaldo técnico, científico y con el consenso de todas las partes implicadas, dado que la planificación de la cuenca del Tajo presenta deficiencias técnicas tan significativas como pueda ser el no reconocimiento de la existencia misma del Trasvase Tajo-Segura como una demanda dependiente de dicha cuenca. Exigimos al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la paralización inmediata de cualquier medida que suponga una reducción injustificada de los caudales trasvasables, y la apertura de un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas, ayuntamientos, regantes y agentes sociales. Pedimos la creación urgente de una Mesa Nacional del Agua, en la que se aborde un gran pacto de Estado para poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional que garantice una gestión solidaria, técnica, sostenible y transparente de los recursos hídricos, atendiendo a las necesidades de todos los territorios. Trabajaremos de forma conjunta, institucional y coordinada con otras entidades locales, comunidades autónomas y organizaciones de la sociedad civil, en defensa del agua como derecho esencial y del Trasvase Tajo-Segura con garantía de futuro para nuestros territorios. De la misma forma, solicitamos al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que se arbitren medidas realistas que posibiliten amortiguar y compensar las limitaciones previstas en los aprovechamientos de aguas subterráneas a partir del año 2027.

No estamos aquí por ideología, sino por responsabilidad. Por nuestros vecinos. Por nuestros agricultores. Por nuestras empresas. Por nuestras familias. Por los jóvenes que quieren quedarse a vivir y trabajar en su tierra.

Por todo ello, hoy decimos basta; porque sin Trasvase Tajo-Segura, y en general sin agua, no hay igualdad, no hay futuro y no hay vida.