José Ángel Antelo: "Por fin han descolgado el teléfono para aprobar los presupuestos"

Tras meses negociando, añadiendo condiciones y con rifirrafes en la Asamblea, PP y Vox están listos para presentar en los próximos días el fruto de tanto tira y afloja. Pocas sorpresas: los populares parecen haber cedido en todo lo que les pidieron.

Al final, los murcianos se van de vacaciones con presupuestos.

El Partido Popular por fin ha descolgado el teléfono. Nuestra postura siempre fue muy clara y pública. Había un preacuerdo que el PP dejó en pausa por intereses ajenos a los de la Región.

El PP defendió que era Vox el que estaba bloqueando.

No es cierto. Hicieron lo mismo con la Ley de Simplificación Administrativa, que siempre estuvo en su tejado. El Ejecutivo del PP no lo ha llevado al Consejo de Gobierno hasta esta semana. Respecto a los presupuestos, exactamente lo mismo: solo ellos pueden llevar el techo de gasto y solo ellos pueden traer los presupuestos a la Asamblea para aprobarlos. Nosotros llegamos, incluso, a publicar un documento con todas nuestras condiciones para apoyar los presupuestos. No nos hemos movido de ahí.

Decían que estaban esperando a que el Gobierno de López Miras les trasladara por escrito el acuerdo. ¿Ya tienen ese documento?

Por supuesto. Cualquier acuerdo tiene que plasmarse en un documento, sobre todo si no solo estamos hablando de partidas presupuestarias, sino también de un marco político. Queremos que quede claro que esta comunidad no colabora con la inmigración ilegal y rechaza las políticas de Pedro Sánchez, que está en contra del Pacto Verde Europeo y que desarrollará medidas para paliar sus efectos nocivos en nuestra industria y nuestro campo.

En el centro de menores de Santa Cruz residen alrededor de setenta menores. ¿Le preocupa dónde van a ir si se cierra?

Solicitamos y, además, conseguimos aprobar en la Asamblea, que la Comunidad firme convenios con los países de origen para devolver a aquellos que sean menores con sus padres. Tenemos competencias para hacerlo. Está en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Además, habría que hacerles pruebas periciales, como se ha hecho en Aragón, para averiguar cuántos de ellos, que se autoperciben como menores, son mayores de edad para que sean deportados.

Yo no iría a la Conferencia de Presidentes para que Sánchez me mintiera y nada cambiara" José Ángel Antelo

¿Esperan alguna sorpresa o entienden que el Gobierno va a aceptar sus condiciones a la Ley de Simplificación?

Entendemos que las van a aceptar y esperamos que no haya ninguna sorpresa. Nuestras aportaciones son muy sencillas y el sector empresarial ya ha esperado demasiado. Estamos hablando de una ley que se iba a llevar al Consejo de Gobierno en septiembre de 2024, cuando yo mismo me encargaba de esas competencias, y prácticamente ha pasado un año. El PP dijo que la iba a aprobar antes de que acabara el año pasado y ya estamos en junio.

El PP se comprometió a apoyar sus solicitudes de comparecencia para la Comisión del Trasvase, que afectan a los dirigentes ‘populares’ de Castilla-La Mancha. ¿Por qué no votaron a favor?

Estamos encantados de hablar del Trasvase en la Asamblea, pero vemos un doble rasero por parte del PP, que dice una cosa en Murcia y otra en Toledo. Por este motivo, dijimos que apoyábamos la Comisión del Tajo-Segura siempre y cuando el PP se comprometiese a que vinieran los dirigentes de Castilla-La Mancha. Sin embargo, solo se comprometió a que apoyaría nuestra solicitud, no a que vinieran. En una comisión especial no es obligatorio asistir. Por eso no nos fiamos y nos decantamos por la abstención.

En la Asamblea llevan varios meses de choque de trenes con el PP. ¿Cambiará ahora el tono?

No tenemos contemplaciones con nuestros principios y con nuestros valores. Con el PP hay cosas en las que podremos llegar a un entendimiento, pero hay otras en las que será más complicado. Por ejemplo, creemos que es totalmente innecesario y que es un grandísimo error tener como interlocutor válido a Pedro Sánchez y reunirse con él. Así, lo único que consiguen es blanquear a un autócrata que está destruyendo la Constitución y que está destruyendo la convivencia. Lo único que queremos de Sánchez es que dimita y que se ponga a disposición judicial. Por desgracia, el PP está en bastantes temas muchísimo más cerca del PSOE que de Vox.

Lo que se ha convocado para este domingo es un acto del PP disfrazado de manifestación" José Ángel Antelo

Entiendo que usted, entonces, no iría a la Conferencia de Presidentes si estuviera en el lugar de Fernando López Miras.

No iría para que me mintiera y para que nada cambiara. Los partidos que han gobernado esta región y España, el PSOE y el PP, lo único que han traído aquí en los últimos 40 años han sido derrotas. En todo caso, iría a hablar con quién decide nuestro futuro, que es Puigdemont desde Waterloo.

¿Se queda con las ganas de ir a la protesta contra Sánchez de este domingo?

Lo que se ha convocado es un acto del PP disfrazado de manifestación contra Pedro Sánchez. Lo primero que tendrían que hacer es romper todos los acuerdos con él, para empezar, en el Tribunal Constitucional y en las comisiones del Senado y del Congreso. No podemos olvidar que gobiernan en coalición en Europa. Ursula von der Leyen es un gran balón de oxígeno para Sánchez.