José Ángel Antelo: "Los consejeros que no cumplan con los acuerdos, deberán dimitir"

El presidente provincial de Vox en la Región de Murcia compareció ante los medios con un claro mensaje para los consejeros del Gobierno regional. "Aquellos que no cumplan con todos y cada uno de los acuerdos —que vienen con fecha de ejecución— deberán dimitir". Y "si no tienen la dignidad" para hacerlo, "Vox exigirá sus ceses", advirtió el líder de la formación de Santiago Abascal tras lograr que el PP aceptara todas las condiciones que le puso para apoyar los presupuestos de 2025.

Aún había otra amenaza más, ya que, "si no son cesados, el problema lo tendrá el señor López Miras". Este fue el tono con el que Antelo se presentó ante los medios para manifestar que había logrado "cerrar el centro de menas (menores extranjeros no acompañados) de Santa Cruz".

"Se va a cerrar porque Vox lo exige", sentenció. Además, como adelantó él mismo ayer en La Opinión, la exigencia de Vox es que el centro pueda cerrar sus puertas "después del verano, cuando empiece el curso escolar". Los de Abascal consideran que habría que "darle otro tipo de uso, bien una residencia mayores o un centro sanitario", e insisten en que el Gobierno regional tiene que poner en marcha "convenios de colaboración con los países de origen para devolver a aquellos que sean menores". Además, informó de que a "aquellos que se autoperciben menores habrá que hacerles las pruebas periciales" para ver si lo son realmente.

Detrás de estas medidas está, según explicó, el deseo de Vox de "evitar un drama en nuestros mares". Al final, dijo directamente que hay que "hacer todos los esfuerzos posibles para devolver a aquellas personas que viven de manera ilegal a nuestra región a sus países y a su ámbito cultural".

José Ángel Antelo sacó pecho por el rechazo al Pacto Verde Europeo y por el hecho de que, "por primera vez en la historia, va a haber un fondo de maniobra para nuestro campo". "No se entiende que, en una Región donde todos vivimos de una manera u otra del sector agroalimentario, ese fondo no existiera hasta ahora", denunció.

Desde Vox informaron de que, gracias al acuerdo alcanzado con el PP, se va a eliminar "gasto superfluo" y se va a "modificar la Ley de Participación Institucional, que es el primer paso para quitar la obligación de pagar a sindicatos y patronal", indicando que "el paso último es la eliminación total y absoluta de las subvenciones".

También dedicar parte de su intervención para mostrar su rechazo al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se desarrolla en algunos centros educativos de la Región. "En nuestros colegios se enseña y se aprende la cultura española. No la cultura marroquí ni la lengua árabe, ni se celebra, por supuesto, la Marcha Verde, que es lo que ha hecho el Partido Popular", declaró. Según avanzó, "todo ello va a salir de los centros educativos porque es competencia del Gobierno regional la aplicación o no del convenio". Este punto, sin embargo, está aún por ver, ya que, hasta ahora, desde el Ejecutivo siempre habían dicho que no podían dejar de aplicar un convenio alcanzado entre dos estados, como son España y Marruecos.

Desde Vox recuerdan, precisamente, que también dijeron desde San Esteban que "no se podían cerrar los centros de ‘menas’ porque era competencia nacional". Aseguran que el propio Ministerio de Educación se ha desvinculado de la celebración de la Marcha Verde de los centros educativos de la Región de Murcia".