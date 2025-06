La huelga de hambre por Palestina en Murcia cumple una semana

La huelga de hambre organizada por la plataforma Palestina Libre y el colectivo Yayoflautas cumple hoy una semana. Desde el pasado jueves, grupos de cinco personas en turnos de 24 horas y en rotación han estado visibilizando en la Glorieta de España la crisis humanitaria en Gaza, con el objetivo de dar a conocer la tragedia que se está viviendo «y despertar conciencias».

Según los organizadores, aunque en un primer momento se vivieron algunas tensiones con la Policía Local y Nacional, con el paso de los días la relación con los agentes ha mejorado, aunque se mantiene su presencia, para controlar que todo transcurre con normalidad y evitar que se produzca algún altercado, con alguna facción proisraelí.

Según Andrés Mora, miembro de la Plataforma Palestina Libre Región de Murcia y del colectivo Yayoflautas, la huelga se ha desarrollado «mejor de lo que esperaba». En este sentido, celebra que se ha unido gente a los turnos que no conoce y también que está viviendo algunos momentos muy emocionantes. «Hace unos días pasaron por allí cuatro señoras, se nos quedaron mirando; una de ellas empezó a grabarnos y cuando le explicamos que estábamos haciendo una huelga de hambre, una de ellas cogió un llanto que no tenía consuelo, porque eran mujeres palestinas», señala Mora, que relata también otro episodio vivido ayer: «Una chica se acercó y pasó lo mismo, compartió con nosotros que ya había perdido a cuatro hermanos en Gaza».

Asegura que con el paso de los días han tenido la oportunidad de explicar a muchos vecinos y turistas lo que están haciendo. «El otro día pasó un señor y nos dejó sin decir ni media palabra varias botellas de agua fresca, son gestos que se agradecen», señala el miembro de Palestina Libre, que sostiene que la inmensa mayoría de las personas que se acercan hasta su posición «comparten nuestra forma de pensar».

Con esta acción, según Mora, «estamos intentando sentir una pequeña parte de lo que ellos sienten, ponernos en su piel durante unas horas, querer comer y no poder». Sobre su turno, el miembro de Yayoflautas señala que estuvo desde las diez de la mañana del jueves 29 de mayo hasta la misma hora del día siguiente. «Ni comí, ni dormí, pero bueno, se puede llevar bien las 24 horas; tengo 76 años y no me atrevo a hacer las 48 horas, aunque si me aprietan un poco creo que sí lo haría».

En cualquier caso, explica emocionado, lo que allí está ocurriendo es una auténtica pesadilla. «Ellos no sólo han dejado de comer, tienen que protegerse de los bombardeos, viven entre escombros, seguramente con muchos familiares fallecidos, y mientras tanto una buena parte de la sociedad mundial mira hacia otro lado, cuando ya debería haberse producido una movilización mundial que no hubiera quien la parara».

Sobre los plazos que se manejan para desactivar la huelga de hambre no hay nada claro. Todavía no se ha decidido una fecha de finalización, lo que sí se solicitará, el próximo día 9, es la prórroga del permiso del Ayuntamiento de Murcia para ocupar un espacio municipal.