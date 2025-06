Al menos cinco murcianos ponen rumbo a Gaza para frenar la masacre

La Región de Murcia también estará presente en la marcha global de apoyo a Gaza que se hará a pie desde Egipto del 15 al 19 de junio. Se trata de una iniciativa solidaria promovida por decenas de grupos de activistas propalestinos de todo el mundo. Los organizadores sostienen que esta acción es un movimiento «cívico, apolítico e independiente» del que formarán parte cerca de 2.000 personas (las inscripciones quedan abiertas hasta el 7 de junio) procedentes de 37 países. Los participantes se reunirán en El Cairo y harán una marcha de tres días desde de Al-Arish hasta Rafah, el punto fronterizo entre Gaza y Egipto.

Los promotores de la ‘Marcha a Gaza’ sostienen que tienen dos objetivos, el principal es conseguir el levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria en la Franja. En este momento, aseguran, hay cerca de tres mil camiones llenos de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales esperando en el paso de Rafah, y más de dos millones de palestinos hambrientos al otro lado de la valla. Otro de los objetivos es denunciar públicamente «el bloqueo humano» impuesto y «exigir el fin del genocidio que Israel está cometiendo», advierten.

El psicólogoJosé Megías Mondéjar será uno de los murcianos (al menos cinco han confirmado ya su presencia) que participarán en la marcha a Gaza y reconoce que tomar la decisión de acudir no ha sido fácil y que lo ha tenido que pensar durante varios días, ya que puede entrañar «ciertas situaciones de riesgo». Pero lo que ha imperado finalmente ha sido su deseo de no permanecer impasible y hacer algo ante el drama humanitario que se está viviendo en Gaza. Asegura este vecino de Cabezo de Torres que aunque sus hijos no están conformes con su participación en la marcha y a pesar de que comparte con ellos muchos de sus temores, «por otro lado hay como un deseo profundo de apoyar esta iniciativa». Espera que esta marcha tenga mucha repercusión internacional y logre generar más «conciencia social», algo que teme especialmente el Gobierno de Israel, que está «utilizando el hambre y el sufrimiento de la población de Gaza como arma de guerra», lamenta este vecino.

El viaje hasta Egipto comenzará el próximo 12 de junio; ese día los murcianos que participan en la iniciativa cogerán un tren a Madrid y al mediodía volarán hacia ElCairo. Al día siguiente un autobús les llevará a la ciudad de Al-Arish, a las puertas del desierto, y ahí dará comienzo la gran marcha que se prolongará durante tres largos días. Los participantes recorrerán en total cerca de 50 kilómetros por un área desértica a pleno sol. Si no surgen complicaciones, el objetivo es llegar el día 15 a Rafah y acampar allí varios días, donde están los camiones de ayuda humanitaria. El regreso a España está previsto para el día 20 de junio.

José Megías y Enrique González preparan su viaje a Gaza. / Juan Carlos Caval

Cuando se le pregunta a José Megías si tiene esperanzas de que esta acción logre cambiar las cosas responde que «como seguro que no se consigue es quedándome en la mesa camilla viendo Netflix».

Sobre la masacre perpetrada en octubre de 2023 por Hamás y en la que perdieron la vida casi 1.200 civiles, señala que fue «un atentado brutal», pero la respuesta de Israel es absolutamente «desproporcionada, que muera tanta gente inocente y tantos niños no tiene sentido; estamos llamados a entendernos y a convivir».

Uno de los momentos más comprometidos de la gran marcha se producirá cuando lleguen al punto fronterizo. Allí podrían ser detenidos y obligados a volver a El Cairo. «Tenemos un plan b que es quedarnos frente a las embajadas de Estados Unidos e Israel en Egipto y llevar a cabo concentraciones pacíficas, también en otros puntos importantes de la ciudad»

Cabe destacar en esta gran marcha también participa un equipo legal con abogados especialistas en derecho internacional que ya han anticipado varios escenarios que podrían concurrir. Los organizadores de la iniciativa señalan que en cualquier caso su fuerza reside «en nuestra visibilidad y en las negociaciones con las embajadas: si miles de ciudadanos pacíficos son devueltos o arrestados, todo el mundo lo sabrá. Esto generaría una presión sin precedentes y dañaría gravemente la imagen del país».

Enrique González, también psicólogo, es otro de los murcianos que acudirán a la ‘Marcha a Gaza’. Recién jubilado, su última etapa profesional se desarrolló como docente de la Consejería de Educación como profesor de Servicios a la Comunidad. Se enteró de este movimiento cívico a través de las redes sociales hace un mes. Sostiene que aunque no lo considera algo meritorio tiene «el propósito vital de dejar este mundo mejor que lo encontré», algo que ha intentado aplicar a lo largo de toda su vida laboral y personal. «Trabajar por una sociedad en la que las diferencias se resuelvan a través del diálogo, la escucha activa y el respeto a la ley».

Para este vecino de Murcia, en la sociedad occidental y especialmente en España «se vive en una burbuja de bienestar a todos los niveles, que nos hace olvidar o ignorar no sólo el genocidio de Gaza y la inhumanidad que se está viviendo allí, sino otros conflictos en el mundo donde no se respetan los derechos humanos, ni hay justicia social». Sobre la situación en Gaza, asegura que todos estamos asistiendo a un proceso de «limpieza étnica», un auténtico «genocidio» que ya ha acabado con la vida de más de 50.000 personas, «de los que 17.000 son niños».

En opinión de Enrique González estamos asistiendo a un «nuevo Holocausto» donde la única decisión que pueden tomar los gazatíes es cómo morir: «o calcinados por las bombas o desnutridos por el hambre». En este sentido, advierte que se calcula que sólo en las próximas semanas podrían morir otras 15.000 personas, «entre ellas, mujeres lactantes, embarazadas y niños, por el bloqueo de la ayuda humanitaria, por eso este es nuestro primer objetivo, que se abra el paso fronterizo». Además, espera que en un futuro los responsables de la masacre respondan de sus acciones frente a los tribunales internacionales.

Los organizadores de la iniciativa informaron hace unos días que ya se han cumplido 11 semanas «de un férreo bloqueo a la entrada de alimentos, medicinas, agua y otros suministros esenciales a la Franja de Gaza y todos los organismos internacionales con presencia en el terreno alertan de que se han quedado ya sin reservas».

Además, destacan que el ejército israelí ha destruido también la mayoría de zonas de cultivo y de cabezas de ganado, lo que ha arrasado la escasa producción local. Además, citando informes de la ONU, se calcula que cerca de medio de millón de personas están en riesgo inminente de muerte.