El PSOE no firma el manifiesto contra los recortes al Trasvase porque no ha sido "consensuado"

Uno de los aspectos más llamativos de la firma del manifiesto contra los recortes al Trasvase ha sido la participación del PSOE. Aunque la posición de los alcaldes socialistas de la Región de Murcia ha sido la de rechazar el texto por no ser un documento que haya surgido del diálogo y el consenso, algunos alcaldes socialistas de Alicante y Almería sí han estampado su rúbrica. En concreto lo ha hecho el alcalde de Benferri, Alicante, (aunque según fuentes socialista explican que lo ha hecho en representación de una comunidad de regantes), y los alcaldes socialistas de Antas y Cuevas de Almanzora en Almería. También ha firmado el alcalde de Mazarrón, del partido independiente que gobierna con el apoyo del PSOE. Sin embargo, los alcaldes socialistas en la Región de Murcia no lo han hecho, aunque sí han estado presentes en el acto.

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, lamentó que el manifiesto les llegara ya redactado por parte del Sindicato Central de Regantes (Scrats) sin margen de negociación para consensuar un texto compartido. "No hemos tenido suerte de conseguir ese consenso y, por tanto, manifestamos que estamos en contra del manifiesto que se ha firmado", añadió.

Así, el edil socialista insistió en que el PSOE quiso ratificar con su presencia en el acto "el apoyo al Trasvase", pero explicó que no pueden apoyar el texto porque "no hace un diagnóstico real" de la situación hídrica en la Región de Murcia, ni tiene en cuenta factores como la sequía y el cambio climático o las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a aumentar los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo y, por tanto, a reducir los envíos de agua. Además, advirtió que el texto no hace ninguna mención a la desalación, "un complemento fundamental para garantizar el agua de manera definitiva para estos territorios de cara al futuro". En este sentido, destacó que el verano pasado ninguna cuenca en la Región de Murcia tuvo problemas con el agua de abastecimiento, cuando sí los hubo en la cuenca del Guadalquivir o en la Comunidad Valenciana, "gracias al papel del agua desalada".

También afeó que el documento arranque con una confrontación contra el Gobierno de la Nación, cuando existen otras administraciones competentes en materia de agua, como la regional. Por último, Hernández volvió a reclamar un gran acuerdo con una voz unánime que defienda el agua en la Región de Murcia.

El líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, este jueves en el Cuartel de Artillería / Daniel Sabiote/Vox

Vox denuncia la hipocresía de populares y socialistas

También estuvieron presentes en el acto dirigentes de Vox, con su presidente provincial, José Ángel Antelo, a la cabeza, quien criticó tanto a socialistas como a populares por su "doble discurso" sobre el Trasvase según se encuentren en el sureste o en Castilla-La Mancha. "Hoy aquí faltan los alcaldes de Castilla-La Mancha", dejó caer. “El PP en Castilla-La Mancha tilda de trasvasista, de traidor y de charlatán al señor García-Page porque habla mucho y aún no ha conseguido cerrar el Trasvase. Ese es el dilema que tienen allí”, afirmó Antelo, quien cuestionó la autoridad moral de Pedro Sánchez o Núñez Feijóo “para hablar del Trasvase” cuando “ninguno fue a votar el día que había que votar en el Congreso”.

Por su parte, “el PSOE ya ha dejado claro que quiere cerrar el Trasvase con su Ministerio de Transición al secano, que así es como se debería llamar para no engañar a los ciudadanos de la Región de Murcia”, indicó Antelo tirando de ironía.

"Los partidos de siempre sólo han conseguido 40 años de derrotas para la Región de Murcia, porque son formaciones acostumbradas a sucumbir ante los intereses electorales de sus direcciones nacionales", añadió el líder de Vox. Además, lamentó el silencio del PSOE y el PP sobre los “más de 6.000 hectómetros cúbicos que pasamos por encima del Tratado de la Albufeira a Portugal”.

Finalmente, el presidente provincial destacó que el único dirigente nacional que defiende con coherencia el Trasvase Tajo-Segura “tanto en la Región de Murcia como en Castilla-La Mancha y en Aragón es Santiago Abascal: Los demás no están ni se les espera”.