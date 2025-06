Plan de nitratos, un texto que marcará el futuro de la agricultura murciana

El sector agrario y ganadero de la Región está viviendo estos días una de sus etapas más difíciles: tres años de sequía con pérdidas millonarias en el secano, tormentas de granizo que han dañado más de 30.000 hectáreas, el inminente recorte al Trasvase Tajo-Segura, las nuevas exigencias medioambientales o la amenaza de los aranceles de Donald Trump son sólo algunos de los ejemplos de la presión que se está ejerciendo contra un sector que representa casi un 25% del PIB regional.

A todos estos frentes hay que añadir otro que ha pasado desapercibido y que se está gestando a fuego lento desde 2020: el programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia.

El objetivo de este programa, para cumplir con la directiva europea de 1991, es encontrar un equilibrio entre las prácticas agrícolas y la protección de las aguas, garantizando la sostenibilidad de la agricultura, con medidas sobre la gestión adecuada de fertilizantes, almacenamiento del estiércol, registros y monitoreo y también un régimen de sanciones, entre otros aspectos.

En la Región se ha estado trabajando en dos planes, uno genérico y otro específico para el Campo de Cartagena , y tras la reciente publicación de la Declaración Ambiental Estratégica ya enfilan su recta final hacia su aprobación.

Para analizar el alcance y las consecuencias del nuevo plan de nitratos, el diario La Opinión ha organizado una mesa de expertos, de la que han formado parte Lola Martínez, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de la Región; Julio Pérez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos; Pedro Fernández , ingeniero agrónomo y miembro de la plataforma Agroingenieros por el Mar Menor; Daniel Ruiz, portavoz de SOS Rural; María Pilar Honrubia, técnico agrícola y miembro de Asaja Águilas, y Francisco José Miñano, subdirector general de Producción y Nutrición Agrícola Sostenibles de la Comunidad.

En sus intervenciones iniciales, todos los miembros de la mesa coincidieron en señalar que esperan que tanto la Administración regional como los agentes afectados por el plan de nitratos lleguen a un consenso para conseguir un documento que cumpla con el objetivo de revertir la contaminación por nitratos, especialmente en aguas subterráneas, y que las medidas para conseguirlo no sean estériles o ineficaces, y que estén alineadas con la agricultura moderna actual.

Una de las cuestiones que se abordaron fue el régimen sancionador que presenta el programa de actuación. Según Fernández, el régimen sancionador de las zonas vulnerables de toda la Región será el mismo que ya se incluye en la Ley del Mar Menor. «Cuando uno compara esto con otras regiones ve cómo el programa de actuación de Extremadura o el borrador de Castilla-La Mancha ni siquiera tienen un régimen sancionador específico de nitratos», explicó el portavoz de Agroingenieros por el Mar Menor, que sostiene que si esto se mantiene los agricultores de toda la Región podrían verse sometidos a multas de 500.000 euros, «mientras que las sanciones en otras regiones es cero».

Por su parte, el subdirector de Producción Agrícola aclaró que el régimen sancionador no está en el cuerpo de la Ley de Protección del Mar Menor sino en la disposición adicional cuarta, «que no es lo mismo». Además, aclaró que sí existe un régimen sancionador para todas las zonas vulnerables y no vulnerables, que todos deben cumplir, y que se incluye en el artículo 27 de la Ley de 2022 por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común, «muy paralelo a la disposición adicional cuarta».

Por su parte, María Pilar Honrubia destacó que el 30% de la población de su municipio depende directamente de la agricultura y es limítrofe con Andalucía, por lo que hay agricultores que tienen parte de su explotación en la Región, y otra en Andalucía, «y el agravio comparativo es brutal».

En cuanto a las diferencias entre la ley 30 de 2022, (el régimen sancionador que se aplica fuera de la Región), y la del Mar Menor, Honrubia afirmó que las sanciones leves, graves y muy graves en la ley de 2022 llegan hasta los 1.000, 10.000 y 50.000 euros respectivamente, y en la del Mar Menor, (la que se pretende aplicar a toda la Región), las multas pueden llegar a los 5.000, 50.000 y 500.000 euros.

El subdirector de Producción y Nutrición Agrícola Sostenibles reconoció que no es la misma tipificación y que todavía se está a tiempo de proponer correcciones.

Por su parte, Pedro Fernández espera que en la inminente nueva fase de alegaciones la Comunidad acepte que este régimen sancionador «es desproporcionado» y que cabe por tanto la «necesidad imperiosa de modificarlo».

Otro de los temas debatidos fue por el posible incremento de las obligaciones documentales de los agricultores. En este sentido, tanto Pedro Fernández como Pilar Honrubia destacaron que en el plan de nitratos se incluyen hasta 10 registros distintos de obligado cumplimiento, algo que de momento ningún otro programa de actuación vigente en España exige.

El representante de Agroingenieros recordó que en 10 años el 70% de los agricultores estarán jubilados . «Si obligas a rellenar 10 registros a un agricultor con más de 65 años, es igual que si obligas a un jubilado a correr los 100 metros lisos en 12 segundos para poder cobrar una pensión», indicó.

Otro aspecto que preocupa es el incremento de las inspecciones y los controles y la fiabilidad de los datos que se extraen. En este punto, Fernández aseguró que, en la red oficial de control en el Campo de Cartagena, que depende de la Confederación Hidrográfica del Segura, dos de los puntos de control están en medio de dos balsas de purines. «Esos datos no representativos se reportan a la UE de manera que los agricultores del Campo de Cartagena tendrían que hacer magia para revertir la situación», advirtió. Además, indicó que mientras que el programa de actuación de Castilla- La Mancha tiene como objetivo la inspección de un 1% de las explotaciones agrarias, la Región de Murcia lleva 8 años inspeccionando al 14% de los agricultores». ». En este punto, Fernández leyó el informe oficial remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, responsable de la Directiva de Nitratos, donde se refleja que en la Región de Murcia, en el periodo 20-23, se inspeccionaron 14 veces más que lo pretende inspeccionar en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, el subdirector de Producción Agrícola, aseguró que la información de los planes de inspección son públicos «y el porcentaje de las inspecciones es de sólo el 1%». En este sentido, pidió no confundir los datos referentes a las inspecciones con los que se obtienen al sumar otro tipo de controles de diferentes departamentos de la Administración regional.

Por otra parte, Miñano aseguró que es un error comparar a grosso modo los programas de actuación de diferentes comunidades autónomas. «No es la misma orografía ni la misma climatológica, ni la misma demanda de cultivos; no se pueden comparar», insistió.

En cuanto a los registros, el subdirector indicó que aparecen en el plan a modo de guía y que ya vienen recogidos normativamente en un real decreto anterior. «Todos vienen recogidos ahí, no estamos poniendo ningún registro de más», aseguró.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos puso en valor el papel de su Colegio para asesorar a los agricultores en el cumplimiento del plan de nitratos. «Entiendo que haya preocupación y cierta decepción, pero tienen que saber que hay un colectivo detrás que vela por sus intereses, que son los ingenieros agrónomos, y que tenemos una vía de comunicación abierta con la Comunidad y si hay que trasladarles que algo no se entiende o no funciona lo haremos», indicó el decano.

La decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas expuso que a nivel general, el marco normativo que regula la actividad agraria y ganadera es «absolutamente abrumador». Además, Lola Martínez quiso destacar el trabajo de los agricultores para que toda esa normativa se aplique. «Si otros sectores tuvieran la misma cantidad de normas y regulaciones les sería muy difícil funcionar; se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de los agricultores porque cada vez que se regula un aspecto nuevo ahí están; tenemos una de las agriculturas más tecnificadas y punteras a nivel mundial».

«Estamos en un desierto con dotaciones de riego ínfimas, por lo que el riesgo de contaminación por nitratos agrícolas está reducido a su mínima expresión», señaló el portavoz de SOS Rural, que no entiende esa imagen que se ha proyectado de que «el agricultor se dedica a esquilmar recursos».

Daniel Ruiz también se pregunta por qué cuando se habla de contaminación al Mar Menor no se destaca el papel que tuvieron los vertidos de aguas fecales. «Pero vino muy bien el tema de los nitratos, que era también una tendencia en Europa, y se centraron todos los esfuerzos en la persecución de la agricultura».

Espera Ruiz que este programa de actuación, en especial el régimen de sanciones, se relaje porque de lo contrario sólo servirá para «autoboicotearnos y machacarnos con cosas que ya tenemos superadas que no aportan nada de valor a nuestro producto y al final muchos agricultores abandonarán las tierras, o las cederán para la instalación de fotovoltaicas, tal y como quiere la ley».

En la misma línea, Honrubia recordó que la edad media del agricultor es muy elevada. «Hay cierto relevo, pero no es suficiente, el agricultor no está adaptado a estas nuevas tecnologías y deberíamos formar, informar y fomentar con más ayudas para que los jóvenes tengan ganas de incorporarse».

Una cuestión que sí concitó cierto consenso es la necesidad de revertir la criminalización a la que se ha visto sometido el sector, sobre todo tras la crisis ambiental del Mar Menor. En este apartado, la representante de Asaja Águilas citó no solamente las publicaciones periodísticas entre 2016 y 2020 sino que también los libros de texto de Primaria donde se culpabiliza al sector.

En la misma línea, Lola Martínez recuerda que la crisis del Mar Menor no se debe sólo a un impacto que genera la agricultura, sino que hay otros factores como la presión urbanística, las aguas residuales o la falta de infraestructuras.

Por su parte, Julio Pérez también afirmó que es un hecho que los agricultores «se sienten agraviados, por eso desde el Colegio ofrecemos apoyo y el asesoramiento». Y este enfoque, según el portavoz de SOS Rural, favorece políticas muy lesivas para el sector agrario como los recortes al Trasvase Tajo-Segura para elevar los caudales ecológicos del río Tajo.

Con respecto a esto, Francisco José Miñano apuesta por trabajar para revertir esa percepción de la agricultura. «Entre todos vamos a conseguir ir hacia una producción sostenible, y en relación con el programa de actuación no me cabe duda de que vamos a acercar posturas y será el mejor documento que podamos publicar».

Por último, Lola Martínez reivindicó que se hagan esfuerzos por explicar las fortalezas y virtudes del sector agrario regional en vez de poner siempre en el punto de mira los aspectos negativos.