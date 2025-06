El absentismo laboral le cuesta 552 millones a las mutuas, Seguridad Social y empresas de la Región al año

El absentismo laboral entre los trabajadores murcianos le costó unos 552 millones de euros tanto a los empresarios de la Región como a las mutuas y la Seguridad Social el pasado año. El gasto de los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC) entre los asalariados supuso un incremento del 18,50% respecto a 2023 y de más del 110% respecto a 2018. Son "datos demoledores que están llevando a que muchas empresas tengan que cerrar o entren en concurso de acreedores por el alto coste".

Así lo alertó el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, quien estuvo este martes acompañado por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y el presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Amat), Juan Roca, durante la presentación del Informe sobre la Evolución de los indicadores de absentismo laboral por ITCC, en el que se refleja que el absentismo se incrementó un 5,4% en la Región durante el año pasado.

"El esfuerzo que se ha hecho desde las empresas para bajar la siniestralidad en los últimos años y mejorar la calidad del trabajo supone una inversión y un gasto para las empresas que se ve traducido en un 100% de aumento del absentismo. ¿Qué está pasando? ¿Todo el mundo se ha puesto malo en los últimos seis años? ¿La pandemia ha dejado un recuelo y una enfermedad latente que no sabemos detectar? ¿O tenemos que ponernos en marcha, como hacemos los empresarios, llamar a las cosas por su nombre e identificar donde está el problema y tratar de atajarlo? Desde luego, no es el empresario el que está fallando", reflexionaba López Abad.

Para el presidente de la Croem "es un problema que tenemos que poner encima de la mesa" porque no se puede seguir así: "Yo tengo una tasa de absentismo en torno al 8% en el mejor de los casos, pero hay grandes empresas de la Región que están en torno al 14%. ¿Cómo se puede asumir eso?", se preguntaba.

236 millones a cargo de los empresarios

De esos 552 millones de euros que tuvieron que desembolsar ante las bajas laborales de asalariados, 315,41 corrieron a cargo de la Seguridad Social y de las mutuas, mientras que el coste directo para el empresario fue de 236,58 millones.

El estudio advierte de que si se incluyese el coste de los procesos de las empresas cubiertas por la propia Seguridad Social, el mismo ascendería a más de 821,20 millones de euros. Todo esto se suma, lamentó López Abad, "a la normativa y a los altos costes salariales que sufren las empresas, lo que hace que la situación sea crítica".

La duración media de las bajas en Murcia alcanza los 57 días, 15 más que la media nacional

Así, el total de procesos iniciados por bajas laborales cubiertas tanto por la Seguridad Social como por la mutuas durante el año 2024 en la Región fue de 244.458, lo que representa un incremento interanual del 5,42%. A nivel nacional, la cifra subió casi un 7% al alcanzar los 8.716.663 procesos.

En cuanto a la duración media de los procesos finalizados, el pasado año se produjo un aumento en el número de días en la Comunidad: alcanzó los 57,60 días (seis días más que en 2023, lo que supone un incremento interanual del 12,85%); mientras que el total del territorio nacional se cifró en 42,4 días.

En cuanto a la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por el total del sistema, en la Región se situó en 36,95 procesos iniciados al mes, lo que supone un aumento interanual del 4,14%, un porcentaje algo inferior a los 37,16 procesos iniciados en el conjunto del país.

Las bajas de más de un año de duración se multiplican por casi nueve Entre enero de 2019 y abril de 2025, la evolución de las bajas de Incapacidad Temporal por Contingencia Comunes abiertas con duraciones superiores a un año (365 días) -dentro del sector de mutuas-, se multiplicaron por 8,8 en la Región, pasando de 536 a 4.735 a procesos abiertos.

Juan Roca, presidente de Amat, este martes antes de la presentación del informe junto a López Abad y la consejera López Aragón. / A.G.F.

"La salud mental está en boga"

Por su parte, el presidente de Amat advirtió que el informe refleja la "enorme expansión" del absentismo, pronosticando que "esto al final afectará al PIB", ya que "a diario son un millón de trabajadores los que no asisten al trabajo en España, sea por ausencia o por absentismo, y es para preocuparse".

Por sectores, Roca dijo que donde se registra el incremento del absentismo laboral es en el sector servicios, en la gestión administrativa o en el sector sanitario.

Las causas "hay que analizarlas" ha dicho Roca, que considera, por ejemplo, que "el tema de la salud mental está en boga en estos tiempos, pero tratamos de sugerir soluciones a estos problemas".

No obstante, puntualiza que el fenómeno "no es exclusivo de la Región, ni de España, ni siquiera de Europa, pero en ocasiones las empresas ya no pueden más, no se les puede castigar tanto".

López Aragón critica la falta de consenso en la propuesta del Gobierno para reducir la jornada a 37,5 horas

También la propia consejera, Marisa López Aragón, alertó de que a la tendencia "muy preocupante" se sumarían las consecuencias drásticas que supondría para el empresario la reducción de la jornada laboral del Gobierno central a 37,5 horas.

López Aragón dijo que el Ejecutivo murciano ha formulado alegaciones al anteproyecto, porque, critica, "no se ha adoptado con el consenso necesario, no ha habido diálogo social, la patronal ha quedado al margen; y se ha hecho sin analizar el impacto de esta medida en las pymes, que representan más del 95% del tejido productivo de Murcia".

A su juicio, este informe "va a ayudar a abordar uno de los grandes retos que tiene el tejido empresarial de la Región de Murcia, el absentismo laboral. Y este informe permite dimensionar el fenómeno y también las consecuencias directas para la competitividad de las empresas".