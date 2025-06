"El 80 por ciento de los institutos de la Región no activa el protocolo contra el bullying"

No quiere maquillar las cifras. El presidente de la Asociación Murciana contra el Bullying Ancebaem, José Valiño, afirma que «el 80 por ciento de los centros no activa el protocolo contra el acoso escolar e intenta solucionar los conflictos mediante mediación en el centro", según un estudio.

La cruda realidad es que muchas veces el centro educativo se niega a activar el protocolo contra el bullying y entonces recurren a la asociación, señala. Es muy importante tener en cuenta que si el niño o niña ha sufrido una agresión física tienen que hacerle un parte médico, que debe presentar en la Guardia Civil y esta denuncia presentarla en el colegio. «Puedo decir sin temor a equivocarme que el centro se pondrá las pilas y activará el protocolo en el caso de que le llegue un parte policial», explica el presidente de la asociación .

«En este momento me viene a la cabeza la historia de un chaval de un instituto del centro de Murcia, no voy a decir el nombre del centro para no estigmatizar. Era un niño muy tímido, el instituto quería sacarlo del centro como fuera y no castigar a los acosadores, pero decidimos ir a juicio y ganamos. El crío se ha hecho fuerte», subraya Valiño.

En la asociación Ancebaem cuentan con un psicólogo y un abogado que les ayuda. «El niño al que hago referencia ahora está totalmente integrado, mejoró sus notas y ha hecho una pandilla», cuenta el presidente de la institución de ayuda frente al acoso.

Sobre el papel que juega la consejería de Educación en la resolución de este problema en las aulas, se expresa sin tapujos. «Muchos padres me preguntan si la consejería de Educación puede hacer más. Y yo les respondo que sí. Debería apoyar más a las víctimas de bullying, visibilizar, y es que parece que el bullying es una palabra tabú en Murcia, no se hace nada contra él», afirma rotundo.

Un plan de Educación de 40 medidas La consejería de Educación y Formación Profesional tiene su propia visión sobre el bullying y sobre lo que se está haciendo para combatirlo. Así, explica que el Gobierno regional puso en marcha el ‘Plan de bienestar emocional prevención del acoso escolar y promoción de salud mental’, que se inició este curso. Un plan que incluye 40 medidas, distribuidas en seis ejes de actuación , lo que supone una inversión aproximada de 3 millones y permite realizar un proyecto completo de bienestar emocional y la promoción de la salud mental en el ámbito educativo, desde la prevención, la protección y la intervención con actuaciones inclusivas y de convivencia. Por otro lado, destaca que la prohibición del uso de dispositivos móviles en los centros educativos desde enero de 2024 ha propiciado una notable mejoría en los centros, con la reducción de faltas muy graves.

«Por poner un ejemplo, no entramos en los centros para dar charlas, sólo las que nos invita a dar el AMPA, ¿dónde se ha visto eso? Es más, el 2 de mayo se conmemoraba el día contra el acoso escolar y no se hizo absolutamente nada».

La asociación Ancebaem lleva funcionando siete años en Murcia. En este tiempo han atendido a cerca de 30 familias, que han podido resolver su caso, y cientos de personas que han informado. A pesar de que su ayuda es gratuita y trabajan de forma altruista, no disponen de sede, algo que vienen reclamando desde que arrancó la asociación, por lo que se ven abocados a acudir a casa de las familias para aconsejarles y guiarles en el duro camino del bullying.

«Hemos acudido a todas las instituciones que hemos podido, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ayuntamiento de Murcia, pero todo se queda en palabras bien intencionadas. Necesitamos aunque sea una sede pequeña, no para nosotros sino para no tener que atenderles en su casa o en un bar, ya que ni siquiera tenemos ningún tipo de subvención» apostilla Valiño,

Lo que nadie explica es la inmensa satisfacción que produce solucionar la vida de uno de estos chavales, ya que la satisfacción es inmensa pero, innegablemente pequeña, comparada para lo que supone para ellos. «Son situaciones reales, que pasan cada día, no sacadas de una novela, siguen pasando. Y continúan existiendo centros e institutos que quieren lavarse las manos» asevera el presidente de Ancebaem.

Por eso, recuerda Valiño, que la información y el asesoramiento a las familias y los hijos es gratuito y pueden contactar con la Asociación en cualquier momento que lo necesiten ellos o aquellos que sufren bullying a través del número de teléfono 638 04 59 67. También pueden hacerlo mediante las diferentes redes sociales de las asociación.