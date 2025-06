Los niños que hacen más ejercicio son mejores en matemáticas

Por décadas, padres y docentes han confiado en el viejo axioma: «mente sana en cuerpo sano». Sin embargo, ¿puede la actividad física realmente impulsar el rendimiento académico de los niños? ¿Y más específicamente, puede ayudarles a resolver mejor una ecuación o a comprender una raíz cuadrada? Estas preguntas han guiado la última investigación del profesor José Vicente García Jiménez, docente en la Universidad de Murcia (UMU), experto en salud escolar y educación física y con experiencia internacional.

Desde su doble trinchera -la universidad y un instituto de secundaria de Murcia- García Jiménez ha dedicado los últimos años a analizar cómo el movimiento, los recreos activos o incluso los descansos dinámicos afectan a la salud y el aprendizaje de los escolares.

El ejercicio, explica, también tiene un efecto importante en la reducción del estrés y la ansiedad, que pueden interferir con el aprendizaje. Incluso, puede promover el crecimiento de nuevas células cerebrales y conexiones neuronales, es decir, la neuroplasticidad o capacidad del cerebro para aprender y adaptarse.

En su último estudio, el docente ha puesto el foco sobre una pregunta concreta: ¿Existe una relación entre el nivel de actividad física de los niños y su rendimiento en matemáticas?

Para intentar responderla, seleccionó una muestra de 120 estudiantes de entre 8 y 12 años, todos ellos pertenecientes al mismo centro educativo de Murcia. Los clasificó en dos grupos según su nivel de actividad física fuera del horario escolar: activos y sedentarios. A partir de ahí, comparó sus calificaciones en matemáticas. Los resultados, aunque esperanzadores, invitan a la cautela.

Cómo fomentar la actividad física Dar prioridad a la actividad física como parte integral del desarrollo académico de los niños es esencial, según el profesor de la UMU José Vicente García Jiménez. Estas son algunas propuestas que da a padres y educadores para fomentarlo: - Promover la actividad física en la escuela y en el hogar: los niños necesitan al menos 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa la mayoría de los días de la semana. - Integrar la actividad física en el aprendizaje: se pueden incorporar actividades físicas en las clases de matemáticas para que el aprendizaje sea más activo y atractivo. - Investigar más sobre este tema: se necesita más investigación para comprender completamente cómo el ejercicio afecta el aprendizaje de las matemáticas en diferentes grupos de edad y géneros.

«La media de notas en matemáticas fue más alta en el grupo de alumnos activos», explica García Jiménez. Sin embargo, esa diferencia no fue estadísticamente significativa, lo que implica que no se puede establecer una relación causal clara entre moverse más y rendir mejor con los números.

«Lo que sí resultó interesante fue el análisis por sexo», añade el profesor. «En los varones, los activos sí mostraron un rendimiento significativamente superior respecto a los sedentarios. En el caso de las niñas, la relación fue inversa, aunque no alcanzó significancia estadística».

¿Y por qué centrarse en matemáticas y no en otra asignatura? «Las matemáticas siempre se han percibido como asignatura instrumental, clave para el éxito académico y profesional. Incluso han sido históricamente una barrera para promocionar de curso. Hoy en día, esta competencia sigue siendo muy demandada, por eso decidimos analizar cómo podía influir la actividad física en ella», explica García Jiménez.

Para llevar a cabo la medición del rendimiento académico de los escolares, en lugar de utilizar pruebas estandarizadas, el estudio optó por analizar las calificaciones escolares. «Al tratarse de alumnos del mismo centro, con los mismos libros, el mismo sistema de evaluación y docentes, se minimizan las variables externas. Eso nos daba una fotografía más clara de la relación entre actividad física y rendimiento académico», señala el docente de la UMU.

Aunque el estudio no ofrece una conclusión definitiva, sí lanza una pista sugerente: fomentar el movimiento podría tener beneficios más allá de la salud física. Tal vez no se trate solo de sumar puntos en matemáticas, sino de sumar bienestar, autoestima y, por qué no, nuevas conexiones neuronales que algún día podrían marcar la diferencia.