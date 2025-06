José Vicente García Jiménez: "Los descansos activos en el aula deberían ser obligatorios"

José Vicente García Jiménez es docente en la Facultad de Educación e investigador en el aérea de la Educación Física y Deportiva.

Según los resultados del estudio que ha realizado, los niños que hacen deporte son mejores en matemáticas, ¿qué fue lo que despertó su interés por estudiar el impacto del ejercicio en las capacidades cognitivas de los escolares?

Al investigar sobre los descansos activos tuve acceso a muchas publicaciones que vinculaban el ejercicio físico con un mayor rendimiento académico en escolares. Quise aplicarlo en alumnos de un mismo colegio para obtener resultados sin variables contaminadoras, tales como tipo de centro o sistemas de evaluación.

¿Tiene hipótesis sobre por qué el ejercicio benefició más a los niños que a las niñas, según sus datos?

Realmente, no. Hay que tener en cuenta que la muestra no es lo suficientemente grande como para establecer vínculos directos con el género de los alumnos. Como detalle, la mayoría de las revisiones sistemáticas que se han hecho al respecto no han encontrado diferencias significativas en función del género de los estudiantes.

En Escocia, Noruega y Suecia la actividad física extraescolar está instaurada como una actividad obligatoria

Su investigación se hizo con 120 alumnos, ¿ha pensado repetir el estudio con una muestra más amplia o con mayor seguimiento para ver efectos a medio o largo plazo?

Si. De hecho, en estos momentos colaboramos en un proyecto de investigación longitudinal con la Yogyakarta State University (Indonesia) que está analizando a cerca de 5.000 escolares de dicho país durante toda su etapa de escolarización en Primaria.

¿Qué cambios cree que deberían introducirse en los centros escolares a raíz de estudios como el suyo que demuestran que el ejercicio tiene un impacto positivo en el aprendizaje?

Como profesional de la Educación Física, siempre aspiramos a un reconocimiento mayor en materia de horas de clase. Creo que llegar a las tres horas semanales cuenta con suficiente base científica y respaldo social como para cambiar el currículum. Mientras esto llega, considero que desde las instituciones se deberían promover los descansos activos en el aula, como una actividad obligatoria. La evidencia científica sobre el efecto que cinco minutos de ejercicio puede tener sobre la actividad cognitiva posterior es total.

¿Qué opina sobre el papel de los recreos activos como herramienta educativa?

Es una buena medida, pero no debería ser la única. Nuestros alumnos de Infantil y Primaria ya juegan mucho, muchísimo, en sus recreos, sin necesidad de dirigirlos. Basta con asomarse a un patio del colegio a esa hora, para verlos en acción. Tiene más sentido con estudiantes de secundaria, tradicionalmente más sedentarios.

Usted ha trabajado también en Indonesia y en varios países europeos. ¿Ha visto enfoques distintos respecto al binomio ejercicio-aprendizaje en esos contextos?

En Indonesia prácticamente hemos sido pioneros al incluir los descansos activos en las rutinas de los escolares. Ahora empezamos a observar mejoras, no solo respecto al rendimiento físico, si no también a nivel de mejoras cognitivas e, incluso, disminución de conflictos en el aula. A nivel europeo, en mis estancias en Escocia, Noruega y Suecia pude comprobar como la práctica de actividad física extraescolar está instaurada como una actividad obligatoria en colegios e institutos. Hay una amplia oferta para que los alumnos practiquen el deporte que más les interese, sin salir del colegio o el instituto.

¿Cree que los hallazgos de su estudio pueden extrapolarse a otras edades, como la adolescencia o incluso la etapa universitaria?

Por supuesto. Desde niños hasta adultos, el ejercicio físico supone una actividad fundamental, no solo por las mejoras físicas, si no por sus beneficios cognitivos. ¿Por qué no integrarlo en los colegios, institutos, universidades y lugares de trabajo?

De cara al futuro, ¿en qué otras líneas de investigación le gustaría profundizar?

Actualmente, trabajamos en el diseño de un protocolo de calentamiento de cinco minutos para las clases de Educación Física, denominado PhysEd5, de manera que mejore la condición física de nuestros escolares. Del mismo modo, seguimos investigando y promocionando una Educación Física que motive a nuestros estudiantes a practicar ejercicio fuera del horario escolar garantizando, de esta manera, que tengan vida adulta más activa y saludable.