La llegada del calor extremo activa los protocolos en el campo y la construcción

Según informaba el pasado jueves la Agencia Estatal de Meteorología, la Región de Murcia está registrando estos últimos días del mes de mayo máximas y mínimas muy por encima de lo normal para esta época. En algunos casos, en torno a 9 ºC superiores a los registros de esta época, sobre todo en municipios como Murcia, Yecla, Lorca o Caravaca de la Cruz.

Aunque la Región de Murcia no se encuentra en alerta por calor, como otras comunidades de la península, este sábado y domingo persistirá el calor intenso, inusual para la época del año, con valores más propios de pleno verano que de finales de mayo o comienzos de junio. Desde Meteorología inciden en que serán frecuentes estos días las noches tropicales (los termómetros no bajan de los 20 grados) que se esperan no solo en Murcia, sino en otras capitales como Alicante, Almería, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza. Y es que esta ola de calor está afectando más a otras zonas del país, que este viernes se encontraban en alerta amarilla por temperaturas extremas.