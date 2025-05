Universidades y médicos aplauden la reforma de la Ley del Tabaco que los hosteleros ven con recelo

No sólo las terrazas serán espacios libres de humo, como ya se había anunciado. El borrador de la nueva Ley del Tabaco que está tramitando el Ministerio de Sanidad amplía también los espacios sin humo a campus universitarios, vehículos laborales, marquesinas, instalaciones deportivas y piscinas públicas, entre otros. Así lo recoge el nuevo texto y lo ha anunciado este jueves la ministra Mónica García, un documento cuyo principal objetivo es aumentar los espacios públicos libres de humo para proteger a la población no fumadora al tiempo que se busca reducir el consumo.

El anuncio coge por sorpresa a parte de los sectores afectados, aunque desde la Región de Murcia son muchas más las voces que lo aplauden que las que critican esta nueva Ley Antitabaco que vendría a sustituir a la actual.

El ámbito hostelero es el que más discrepa y, tal como ya ha manifestado en alguna ocasión, no cree que sacar el tabaco de las terrazas sea la solución. La patronal de la hostelería murciana Hoytú llega a calificar de «desproporcionada» la futura norma. Mientras que instituciones docentes, sanitarios y asociaciones de pacientes consideran que se trata de «un paso muy importante» que ayudará a reducir el consumo de tabaco y, por tanto, las enfermedades asociadas a él.

El Gobierno considera necesario garantizar entornos seguros y saludables para toda la población, especialmente para colectivos vulnerables como son los menores y las personas embarazadas. «Esta medida responde a un enfoque de equidad en salud, reconociendo que toda persona tiene derecho a no verse expuesta al humo de forma involuntaria», afirma el Ministerio.

En este caso, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el Región de Murcia, el doctor Eduardo González, explica a La Opinión que «el 70% de la población no es fumadora y no tiene por qué estar expuesta al humo del tabaco», por lo que «estamos muy contentos por el paso que se está dando».

La ministra de Sanidad afirma que los espacios que pasarán a estar considerados libres de humo «están avalados por la evidencia científica, por la experiencia internacional y por las recomendaciones de la Unión Europea. Además, están respaldados por una mayoría de ciudadanos, también fumadores, que nos piden ser firmes contra la lacra del tabaco».

Sin embargo, no piensa así la secretaria general de Hoytú, Laura Mateo, quien llega a decir que «la prohibición de fumar al aire libre no tiene el respaldo ciudadano, una limitación en las terrazas que no se está aplicando en el resto de países de la Unión Europea, ya que únicamente existe en Luxemburgo y Suecia».

La patronal de la hostelería murciana sostiene que «prohibir fumar en las terrazas no frenará el consumo y sólo conseguirá que se traslade a otra zona, creando un ocio desordenado en la vía pública con grupos de fumadores en las esquinas».

Las universidades lo aplauden

Las universidades públicas de la Región aplauden el endurecimiento de la Ley que pretende el Ministerio para sacar el humo de los campus universitarios.

La vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UMU, Paloma Sobrado, afirma que resulta fundamental contrar con una ley que prohiba esta práctica, ya que viene a respaldar las acciones que llevan a cabo para convertir los campus universitarios en espacios sin humo.

Sobrado pone como ejemplo el convenio que están desarrollando con la AECC para que el Campus de Espinardo sea un espacio sin humo. «Pero estas acciones quedarán únicamente en una recomendación a los alumnos y la comunidad universitaria y la instalación de cartelería si no contamos con una ley nacional que establezca la prohibición», apunta.

El vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad de la UPCT, Manuel Alcaraz, también califica de «muy positivos» los cambios que se quieren introducir.

El borrador de la nueva Ley también incluye entre los centros educativos en los que no se podrá fumar, además de los campus, estén los patios de institutos. Sin embargo, esto ya sucede en Murcia, tal y como explica la directora de la Asociación de Centros de Secundaria de la Región, Isabel Saturno, quien insiste en que «aquí, desde hace años, está prohibido el consumo de tabaco, tanto en el patio como en las salas de profesores».

Los sanitarios siguen la misma línea de universidades y asociaciones de pacientes y consideran «muy positivas las limitaciones que se plantean en la reforma». Así lo manifiesta el jefe del servicio de Neumología del Hospital Virgen de la Arrixaca, Francisco Ruiz López, quien afirma al ser preguntado por esta cuestión que «cualquier medida que se utilice para no contaminar a terceros y evitar la exposición pasiva es importante».

El especialista indica que incluso han visto casos de cáncer pulmón en parejas de personas fumadoras debido a la exposición habitual al humo.

Sobre las enfermedades que ven en consulta de forma más habitual como consecuencia del tabaquismo, el doctor Ruiz menciona la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), el enfisema pulmonar, la hiperreactividad bronquial en niños pequeños, la inflamación de los bronquios y las enfermedades pulmonares difusas. A las que suma el cáncer de pulmón, de mama y de vejiga, «también relacionados con el tabaco».

Pese al «compromiso inquebrantable» que dice tener la Consejería de Salud contra el tabaco, ayer lamentaba la falta de diálogo con el Ministerio. «Lamentablemente, el Gobierno de España no ha consensuado con las comunidades estas medidas que pretende implantar, ni tampoco ha abordado cómo financiar su aplicación», dijo.

Las prohibiciones se aplicarán también a cigarrillos electrónicos

La medida anunciada por el Ministerio de Sanidad para modificar la actual Ley del Tabaco también contempla la regulación del uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado, que serán equiparados normativamente al tabaco convencional en cuanto a restricciones de uso en espacios públicos.

La normativa actual ya limita la venta de estos productos a menores de 18 años, aunque en la práctica esto no se cumple y el acceso a estos productos es más sencillo para los jóvenes y menores de edad, que los adquieren tanto en tiendas físicas como en páginas online.

Además de la ampliación de los espacios sin humo, la reforma legal que quiere llevar a cabo Sanidad se integra en una estrategia nacional más amplia de lucha contra el tabaquismo. Esta incluye la financiación de tratamientos para dejar de fumar desde el Sistema Nacional de Salud, la regulación y control de nuevos dispositivos de consumo, y el incremento de la fiscalidad sobre productos de tabaco.