Las trabajadoras del sexo de la Región reivindican en su día su existencia y su oficio: “No somos criminales”

El local del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) en Murcia fue escenario de una rueda de prensa con motivo de la inminente celebración (el 2 de junio) del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. 2 de junio, porque ese día, pero de 1975, cien prostitutas se encerraron en una iglesia de Lyon, en Francia, para protestar contra lo que consideran “una represión improcedente de la Policía”, como se lee en los recortes de periódicos de la época que cuelgan en corchos en las instalaciones de este colectivo.

Conforme avanzaban los días, las protestas se extendían por el resto del país galo y llegaban a París. Días después, en una época sin Internet ni redes, el clamor llegaba a Medellín, en Colombia. “Una fuerte solidaridad” unía a estas mujeres, a las que los diarios llamaban “bellas de noche”. Las que ahora, en la Región, recuerdan que existen y que su oficio, cuando se ejerce voluntariamente, es eso: un oficio.

Nacho Pardo, coordinador de CATS, comparecía en rueda de prensa, en una mesa rodeada de paraguas rojos abiertos (los suelen portar en manifestaciones, tras las pancartas, las prostitutas). A su lado, ataviada con un antifaz negro que cubría parte de su rostro, Vera, trabajadora sexual; y Helena Vidal, psicóloga de la asociación.

Pardo explicó que, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional, el lunes día 2 se proyectará la película documental ‘Muerte de una puta’ en La Distribuidora (calle Mariano Vergara de Murcia), con posterior debate; el día 3, fiesta con un bingo y el sorteo de una ‘sexy cesta’ que incluye lubricantes, condones y un satisfyer. “Es algo más interno, la celebración de las personas trabajadoras del sexo, de aquí y de Alicante, que vendrán”, detalló sobre esta convocatoria.

Vidal, por su parte, dijo que “tenemos que acabar con el estigma y las malas condiciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, en nuestro país y en el resto del mundo”.

En tercer lugar tomó la palabra Vera, que habló del “sueño de una puta en España”. Leyó una carta utópica en la que “los clientes no se atreven a hacerme daño, ya no tengo miedo a que me quiten a mis hijos y no tengo que pagar a nadie para que me hagan un contrato”, por ejemplo. “Por fin puedo guardar el dinero de mi trabajo en una cuenta bancaria; a la vez, contribuyo al Estado con mis impuestos”, fue desgranando, en lo que era la expresión de un anhelo que aún no es real. Al concluir la lectura de la misiva, aplausos.

A la pregunta de si ha cambiado algo respecto a 2024, Nacho Pardo admitió que “estamos igual: lo único, que hay una intención por parte del Gobierno de retomar la ley abolicionista”. “Hay nubarrones” por parte del Ejecutivo central, comentó sobre esta norma, para insistir en que “la prostitución es una realidad social que no se puede analizar con políticas punitivas”.

Remarcó que prostitución y trata “no es lo mismo”, aunque haya quien pretenda “mezclar y crear alarmismo social”.

En cuanto a las cifras, Pardo detalló que “no podemos”, ya que hay gente que trabaja en pisos o en la Red y no se contabiliza. Lo que sí se sabe es cuántas personas del sureste peninsular recurrieron a CATS en 2024: fueron 1.200.

¿Qué demandan estas mujeres? Además del “tema sanitario, que es vital para ellas”, piden ayuda para mejorar su salud mental. “Y el alquiler y el empadronamiento”, intervino Vera, que denunció que hay meretrices que se ven abocadas a “las mafias”.

Sobre su trato con los Cuerpos de Seguridad, la trabajadora sexual dijo que “la Policía de Alicante es más amable que la de Murcia: ellas confían en ellos y les llaman, pero en Murcia como que no”.

“Somos trabajadoras del sexo, no criminales”, reza una sentencia, clavada con chinchetas al lado de los recortes de periódicos antiguos. Al lado, la frase de una mujer: “Gracias a mi trabajo, en mi casa se come”. En el corcho contiguo, una cartulina anuncia la fiesta del día 3 en un “espacio seguro”, recuerda la rifa de la ‘sexy-cesta’ y firma con dos corazones.