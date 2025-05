Rubira defiende que la Ley del Mar Menor ha frenado "el daño reputacional" de los productos agroalimentarios

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha comparecido este viernes en la Asamblea Regional, a petición del Grupo Parlamentario Vox, para analizar el impacto de la aplicación de Ley del Mar Menor sobre la agricultura y la ganadería del Campo de Cartagena. El debate siempre ha tenido como ruido de fondo la aprobación de los Presupuestos Regionales, que los diputados de Vox supeditan entre otras cosas, a la reforma de esta legislación, ya que la consideran extremadamente lesiva para los intereses agrarios en la zona. Aunque Rubira abrió la puerta a su reforma, ya que la "ley no es perfecta", aprovechó su comparecencia para desarrollar un largo alegato en su defensa.

Rubiera recordó que tras los últimos años de vigencia de esta legislación, el Campo de Cartagena "es un ejemplo de que se pueden producir alimentos seguros y de calidad y respetar al mismo tiempo el medio ambiente". La consejera recordó que tras el colapso de la laguna de 2016 y 2019, la Asamblea inició en 2020 un proceso para crear un marco normativo para tratar de compatibilizar las actividades agroalimentarias y la protección ambiental del ecosistema. "Es una Ley trabajada con los sectores implicados y fruto de la necesidad".

Cuando se aprobó la norma, todas las administraciones con competencias en la laguna, "intensificaron un necesario proceso de adoptación de medidas para la recuperación del ecosistema". En este sentido recordó el programa de actuaciones prioritarias del Ministerio para la Transición Ecológica, las medidas cautelares y los controles sobre los regadíos ilegales por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, o las actuaciones emprendidas por el Gobierno regional "para aliviar las presiones que sufría el Mar Menor". Además, el sector agrario y ganadero investigó y buscó soluciones para aplicar la ley y ser más eficientes en el uso de fertilizantes, en el empleo de los recursos y para atender las obligaciones exigidas por todas las administraciones.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, este viernes durante la sesión plenaria. / Iván Urquízar

"El sector ha sabido adaptarse a una norma con la que demuestra su responsabilidad y su compromiso", afirmó la consejera, que sostiene que con el paso de los años "esta Ley se ha convertido en la mejor carta de presentación de las empresas del Campo de Cartagena en los mercados internacionales", ya que pueden demostrar que su actividad "es sostenible medioambientalmente, la mejor defensa que tienen nuestros agricultores y ganaderos frente a quienes les acusan de manera injustificada", explicó Rubira.

Para la consejera los datos sobre la evolución de las exportaciones refrendan esta garantía que ofrece la Ley del Mar Menor. En 2019, el valor de las exportaciones regionales de frutas y hortalizas era de 2.834 millones de euros, mientras que en 2024 ese valor se ha incrementado hasta los 3.500 millones de euros, casi un 24 por ciento más. Además, el Campo de Cartagena, según la consejera, ha mantenido su producción y ha mejorado su rendimiento por hectárea, incluso con condiciones climáticas adversas, "y se ha conseguido aplicando las técnicas más eficientes, con menos fertilizantes, menos agua y con más tecnología".

Para la consejera el Campo de Cartagena es un ejemplo de responsabilidad con más del 80% de las explotaciones desarrollando una agricultura de precisión y con la aplicación de la fertirrigación, sondas de humedad, el uso de la IA, entre otras medidas.

"La Ley del Mar Menor ha frenado el daño reputacional a nuestros productos y hoy podemos seguir diciendo que somos la huerta de Europa", concluyó la consejera, que añadió que sin esta ley la Comunidad no podría justificar que se está cumpliendo en el Campo de Cartagena con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la directiva de nitratos. Sobre este procedimiento de infracción, la consejera advirtió que "si no existiese la ley hoy el Campo estaría mucho peor y estaríamos frente a sanciones y mayores restricciones". Además, recordó que la Comisión Europa está vigilando el cumplimiento de la sentencia en la Región y si considerara que no se cumple con ella iniciará un nuevo dictamen motivado que podrían conllevar multas. Por eso, según Rubira, es importante que se apruebe cuanto ante el Programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, que recogerá "medidas adicionales y reforzadas, porque eso es lo que nos pide desde Europa". Ese programa, explicó, recogerá las medidas de la Ley del Mar Menor, "pero también pretende que los agricultores tengan este programa como la única norma a seguir, y que facilitará al sector el cumplimiento de las exigencias".

Por último, Sara Rubira se dirigió a los diputados de Vox para reprocharles que demonicen esta ley con argumentos "demagógicos" Y destacó que la gran amenaza para los agricultores del Campo de Cartagena "no es la Ley del Mar Menor sino el recorte de los envíos de agua del Trasvase Tajo-Segura". Por muy avanzada que sea la agricultura del Campo de Cartagena, comentó Rubira, con un 50% menos de recursos del trasvase "no va a sobrevivir".

Por su parte, el diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, se refirió a la Ley del Mar Menor como una "calamidad" que pedía a gritos su derogación y que fue dictada por la Comunidad en "un estado de pánico" en un ambiente "aturullado de ecologismo radical". Además, el diputado destacó que aunque en un principio todos los partidos defendían el texto legislativo, todas las comparecencias en la Comisión de reforma de la Ley del Mar Menor apuntan a la necesidad de modificarla.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, este viernes en la sesión de la Asamblea Regional / Iván Urquízar

Según Nieto los problemas de la agricultura de Cartagena no sólo provienen de esta ley, sino también de otras regulaciones influidas por ella, como "las medidas cautelares de la CHS, el Marco de Actuaciones Prioritarias del Ministerio, el Programa de Actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, e incluso el recorte del Trasvase Tajo-Segura".

También hizo referencia el diputado de Vox a la Ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor, que promete, según Martínez Nieto, "dar muchos quebraderos de cabeza al Gobierno regional".

Sobre el plan contra los nitratos, el diputado denunció que propone nuevas zonas "a las que se les va a aplicar el régimen sancionador que se está aplicando en el Mar Menor". También reprochó el incremento de la presión documental que tendrán que aportar los agricultores con hasta 10 registros, con multas de hasta 5.000 euros. Entre las medidas más "dañinas" de ese plan, el diputado destacó la obligación de realizar rotaciones de cultivo con especies predeterminadas, "y eso es algo que debería ser voluntario, como sucede en Extremadura", y actuaciones que obligan a incorporar costosas analíticas de metales pesados, algo que no se exige en otra región europea. También criticó que se haya reducido, por sugerencia de la CHS, el tiempo para acumular abonos orgánicos en las parcelas, de 15 a 5 días.

En respuesta, el diputado del PP Jesús Cano acusó a Vox de "faltar a la verdad" con "un discurso destructivo, basado en bulos, en titulares fáciles y en un victimismo artificial" contrario a una norma que supone un "escudo" para los agricultores. Al igual que hizo la consejera, Cano sostiene que derogar la ley, como propone Vox, "es dejar al campo sin defensa, sin seguridad jurídica y sin futuro", y ha subrayó que "el enemigo no es la ley, sino la demagogia y el oportunismo político". "No vamos a elegir entre agricultura o Mar Menor, vamos a defender a ambos", ha concluido.

Desde el PSOE, el diputado Manuel Sevilla afirmó que el Gobierno de Fernando López Miras "ha sido incapaz de desarrollar ni de cumplir" la ley. También reprochó que el Ejecutivo autonómico no haya aportado ayudas al sector agrícola y ganadero, "a diferencia del Gobierno de España", que, según sus palabras, que ha destinado 40 millones de euros a proyectos de agricultura sostenible.

Sevilla denunció que tanto PP como Vox de "utilizan" al sector de la agricultura y la ganadería "para sus guerras de voto" y destacó que la comisión para modificar la Ley del Mar Menor lleva cinco meses sin convocarse, lo que demuestra, a su juicio, "la total irresponsabilidad" del Gobierno regional.

La diputada de Podemos María Marín calificó el debate de PP y Vox como "una auténtica farsa patética que cada vez engaña a menos gente" y explicó que las restricciones agrícolas no son responsabilidad de la ley, sino de directivas europeas sobre nitratos, "una normativa que nada tiene que ver con la agenda 2030".

"Las directivas europeas nos obligan a proteger nuestras reservas de agua de los nitratos de origen agrícola", recordó, para añadir que estos programas "ya están redactados y publicados" y son "infinitamente más restrictivos" que la normativa regional.