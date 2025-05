Los retos de la cadena agroalimentaria ante los nuevos hábitos de consumo

Las Jornadas de Consumo volvieron a encontrar ayer en el Consejo Económico y Social de Murcia su casa. Allí, bajo la organización de la Federación Thaderconsumo, presidida por una Juana Pérez que ejerció como anfitriona de un centenar de asistentes, representantes de las administraciones públicas, asociaciones del ámbito agrícola y ganadero, y de Mercadona como empresa líder y referente del sector alimentario, se reunieron para llevar a cabo una acertada radiografía de las necesidades actuales en el ámbito del consumo.

En la mesa redonda, moderada por el director del diario La Opinión José Alberto Pardo, participaron José Miguel Marín, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (COAG-RM); Clara Medina, directora de Consumo de Mercadona; y José María Cayuela, decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición en la UCAM.

Previamente, Enriqueta Losantos, secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la CARM; y José Antonio Cobacho, presidente del CES, fueron los encargados de inaugurar la jornada. Losantos destacó que «iniciativas como esta nos consolidan como actores clave en una cultura de consumo, y que la oferta alimentaria cada vez e mas compleja y diversa». Por su parte, Cobacho afirmó que «el consumo ha cobrado protagonismo en los últimos años como motor del ciclo económico, aunque la Región de Murcia queda por debajo de los niveles nacionales y europeo al respecto, debido en parte a la inferior renta».

Llegado el turno de la mesa de debate, José María Cayuela comenzó su intervención destacando que «no se puede entender la sostenibilidad alimentaria sin la salud, pues la mayor parte de muertes a día de hoy tiene su origen en la alimentación. Por lo tanto, no podemos hablar de sostenibilidad ambiental si no hablamos de una alimentación equilibrada y saludable». El decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición en la UCAM recordó además que «los consumidores tenemos una gran parte de la responsabilidad en todos aquellos problemas ligados con la alimentación, pues no podemos dejarlo todo en manos de las administraciones o el sector privado. Y como a niveles generales no tenemos los conocimientos necesarios de nutrición, lo que desemboca en una malnutrición, surge como necesaria una figura de portavoz en el ámbito de la seguridad alimentaria que encarna el nutricionista».

Y es que el ámbito agroalimentario es de los más complejos, y por ello requiere huir de soluciones simples para tomar una responsabilidad que no puede ser pasiva. «Si no tenemos la información deberemos buscar a alguien que nos asesore. Pero podemos esperar a que nos dirijan la dieta, porque nos negaríamos desde el primer momento. Las nuevas generaciones están perdiendo esa mentalidad de una dieta coherente y el no desperdicio, pero porque el mensaje ya no se transmite tanto, sobre todo en el entorno familiar», añadió Cayuela.

«Las nuevas generaciones están perdiendo esa mentalidad de una dieta coherente y el no desperdicio» José María Cayuela — Decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición en la UCAM

Por su parte, José Miguel Marín subrayó el buen hacer de una Región de Murcia, que destaca como principal productora de hortalizas en España debido a la buena gestión del agua y de la sanidad vegetal, en la que «la seguridad alimentaria en nuestros productos es absoluta». Algo entendible si se atiende al férreo control que llega desde la Unión Europea. «Tenemos que presuponer, por lo tanto, que los sistemas de alerta y controles funcionan del mismo modo cuando importamos productos de terceros países. Pero como consumidores debemos plantearnos si queremos productos de temporada o queremos comer de todo todo el año», añadió el presidente de COAG-RM, quien también puntualizó que «La sostenibilidad se tiene que sustentar en los pilares ambiental, social y económico. Me atrevería a decir incluso que no sabríamos producir alimentos que no sean saludables, porque nuestro sistema de producción está basado en estos parámetros sostenibles».

«En la Región de Murcia tenemos una seguridad alimentaria en nuestros productos absoluta» José Miguel Marín — Presidente de COAG RM

En representación de Mercadona, Clara Medina comentó que el consumidor, en los últimos 20 años, ha cambiado mucho sus hábitos de compra. «La relación alimentación-salud está muy en auge, y en Mercadona, ante esa tendencia, preguntamos a nuestros consumidores qué necesitan y esperan, y buscamos la manera de garantizar que esa necesidad esté cubierta. Y estos productos los ofrecemos de una manera práctica y sencilla, para que sea fácil llevar esa dieta equilibrada, y además vamos a aportar la información alimentaria necesaria».

Poniendo en valor el sistema y nivel de seguridad alimentaria que tenemos en España, la directora de Consumo de Mercadona afirmó que la empresa referente en la cadena de distribución alimentaria, como parte de ella, entiende por saludable poder ofrecer a sus consumidores, o como ellos los llaman, sus ‘jefes’, productos saludables que les permitan elaborar su dieta de una manera personalizada y de una manera sencilla, facilitando nuevas formas de consumir y ofreciendo una información clara, concisa y veraz. «Esa labor la llevamos a cabo desde dos pilares básicos: la calidad contundente de los productos, que primeramente deben estar buenos y después ser lo más sanos posible, cumpliendo, además, por supuesto, con todos los requisitos de sostenibilidad; y el fomento de una dieta equilibrada, aunque aquí hay que tener en cuenta que esta es una decisión totalmente personal, y que las necesidades de cada persona son distintas».

«Mercadona trabaja cada día en acercar esos alimentos que son necesarios en una dieta equilibrada» Clara Medina — Directora de Consumo de Mercadona

Una cesta equilibrada

Desde Mercadona, además, hacen hincapié en el concepto de cesta equilibrada, entendiendo que «cada uno tenemos unas necesidades nutricionales distintas, y que somos responsables de elegir qué alimentos van a conformar esa cesta. Yo soy responsable de lo que incluyo en esa cesta, y es responsabilidad de Mercadona como distribuidor ofrecer el mejor producto posible. Estamos trabajando mucho en acercar alimentos que son necesarios en una dieta equilibrada. Con respecto al etiquetado de los productos, cuya regulación viene de Europa, contiene una información que a veces no se entiende, y a pesar de ello, desde Mercadona seguimos trabajando para que esta información llegue al consumidor de la manera más clara posible», concluyó Clara Medina.

«La alimentación es una oportunidad para cuidarnos, disfrutar y contribuir a un mundo mejor» El consumo de alimentos saludables, la diversidad de estos productos y una relación sana entre alimentación y bienestar emocional se presentan como los pilares de una alimentación saludable. Así lo expuso Carmen da Casa, vicedecana del Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), durante su ponencia ‘Nutrición consciente: claves para una alimentación saludable y sostenible’. Da Casa afirmó ante los asistentes a la XV Jornada de Consumo que «la nutrición consciente implica una conexión profunda con lo que consumimos, cómo lo hacemos y su impacto en nuestro bienestar y el planeta. Nos invita a reflexionar sobre cómo, qué y por qué comemos». En este sentido, resulta imprescindible aplicar a nuestra rutina una dieta equilibrada, basada en el consumo de alimentos naturales y mínimamente procesados, la diversidad en la alimentación y una relación entre alimentación y bienestar emocional. Y es que cabe preguntarse, tal y como hizo la vicedecana en Nutrición Humana y Dietética, si comemos por hambre o emociones. «Entre las diferentes estrategias para mejorar nuestra relación emocional con la comida encontramos reconocer el hambre real, crear rituales de alimentación conscientes, aprender a identificar emociones sin recurrir a la comida, y disfrutar sin culpa», explica Carmen da Casa, porque «las emociones tienen un impacto en nuestra elección de alimentos», recuerda. Durante la ponencia también subrayó la responsabilidad tanto individual como a nivel de sociedad de contribuir a la sostenibilidad alimentaria, aspecto en el que consumir productos locales y de temporada se convierte en una de las mejores maneras de reducir nuestra huella de carbono. La reducción del desperdicio, para lo que se aconseja contar con un plan de comidas, el correcto aprovechamiento de los alimentos y el almacenamiento adecuado de los mismos, se suma a la propia reducción del consumo de plásticos y envases innecesarios, algo en lo que las empresas han mostrado su compromiso con la reducción el packaging de sus productos.

Carmen da Casa (izquierda), durante la ponencia ‘Nutrición consciente: claves para una alimentación saludable y sostenible’. / Pilar Ruiz Rubio

«El consumidor se preocupa cada vez más por conocer a fondo el producto» David San Nicolás, presidente del Distrito Oeste y responsable de la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de San Javier, fue el encargado de clausurar la jornada celebrada en el Consejo Económico y Social. En su intervención, San Nicolás afirmó ser testigo, en su día a día de trabajo en el ámbito del consumo, de la clara evolución que han sufrido los consumidores en las últimas dos décadas. «Ese consumidor reactivo de hace unos años se ha convertido en un consumidor proactivo. Como consumidores nos preocupamos cada vez más por conocer a fondo las características y detalles de los productos, saber de dónde proceden y cómo va a afectar, en el caso del sector alimentario, a nuestro organismo». En este sentido, el presidente del Distrito Oeste también destacó la capacidad de los supermercados y distribuidores alimentarios para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de la sociedad. «Detrás de cada supermercado, de cada productor, hay un grupo de profesionales que los hábitos de consumo de la sociedad para adaptar su oferta. Las decisiones de los consumidores importan cada vez más». El responsable de la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de San Javier también aprovechó para destacar la figura del nutricionista como pieza fundamental en la salud alimentaria, porque aunque tenemos al alcance de la mano productos completamente sanos, «a veces necesitamos de ayuda para reconducir unos hábitos de consumo que no siempre son los mejores».