Salud se reconoce incapaz de cubrir las plazas de Cirugía Vascular en el Santa Lucía por "falta de médicos"

Rapapolvo de la izquierda al consejero de Salud, Juan José Pedreño, por la precaria situación del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Santa Lucía de Cartagena, que desde el año 2020 ha perdido once facultativos. "Son profesionales a los que no sustituyen y esa es su responsabilidad", le recriminó la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín.

Según explicó, la consecuencia de esta falta de médicos es que el Hospital Santa Lucía "haya que tenido que llegar al extremo de suspender cirugías vasculares por la mañana desde el pasado 21 de mayo", sobrecargando así otros hospitales como el de la Arrixaca de Murcia. "Esto, a su vez, hace que las listas de espera y los tiempos de espera para estas cirugías sean cada vez más largos", añadió.

Marín le recordó que el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud observa una "significativa mayor mortalidad" por todas las causas en ambos sexos en el área de Cartagena y del Mar Menor.

La diptuada de Podemos María Marín durante la sesión de control. / Iván J. Urquízar

"Sus recortes, señor consejero, cuestan vidas en esta Región", le dijo la portavoz morada, que añadió que "en esta tierra marinera —Cartagena— estamos desgraciadamente acostumbrados ya a este trato", destacando que en noviembre cerraron una planta del Rosell y desde el año 2016 "se incumple sistemáticamente" la ley de funcionamiento pleno del citado hospital. "Ahora le toca al Santa Lucía", exclamó.

El consejero le explicó que de los cinco facultativos especialistas del Servicio de Angiología del Santa Lucía, dos están en excedencia, uno de baja por paternidad y otro más ha pedido la exención de guardias médicas por tener más de 55 años. Pedreño aseguró que, "si no se cubren" estas vacantes es "por falta de médicos en nuestro país", asegurando que "no se encuentran especialistas" y los contratiempos nada tienen que ver con "problemas económicos".

Asimismo, subrayó que "la atención prioritaria y urgente está garantizada" y llamó a no establecer "parcelas" entre las distintas áreas de salud.

Después llegó el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, que aseguró que lo que están viviendo los pacientes de este servicio "es un auténtico desmantelamiento del servicio".

Recordó que hace un mes, el Hospital Santa Lucía se quedó sin guardias en este servicio a partir de las 3 de la tarde y durante los fines de semana, lo que supuso "más de 290.000 personas sin cobertura" en Cirugía Vascular y Angiología. "Emergencias graves como aneurismas, isquemias o trombosis, en situaciones en las que el tiempo salva vidas, los pacientes deben recorrer más de 50 kilómetros hasta el la Arrixaca para ser atendidos. Ese tiempo puede costar una amputación o una vida", señaló.

Intervención por la televisión del hemiciclo de la portavoz del Grupo Socialistas, Carmina Fernández. / Iván J. Urquízar

Además, indicó que, desde hace días, también se han suspendido las cirugías programadas por las mañanas por falta de médicos. "Solo operan varices por la tarde, en peonadas", relató.

"No es que no haya médicos, es que se van. Y esto no es casualidad, es consecuencia directa de la inacción del Gobierno regional, de una mala gestión, de su política que deteriora y desmantela la sanidad pública", sentenció.

Además, denunció que hayan habilitado en el Santa Lucía lo que ya llaman la "Unidad Pasillo: 8 camas en una zona de tránsito y otras 8 separadas por biombos. Sin oxígeno. Sin monitores. Sin intimidad. Sin dignidad".

Por su parte, Pedreño lamentó que el Gobierno de la nación les haya denegado la plaza extra para este servicio que habían solicitado y culpó al Ejecutivo central de la falta de médicos: "Hay 840 hospitales en España y plazas de MIR para esta especialidad, 54".