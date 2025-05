Hugo Morán certifica en Murcia el ‘hachazo’ al Trasvase sin alternativas

Si todavía quedaba alguna esperanza de que los recortes previstos en las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura se prorrogasen, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se encargó ayer en su larga visita a la Región de hacerla desaparecer. El hachazo de más de 100 hectómetros cúbicos anuales se llevará a cabo e incluso es posible que antes de lo que estaba previsto, a pesar de que ni a corto y a medio plazo se espera que se habilite una alternativa tanto para el agua que dejará de llegar a la Región desde la cabecera del Tajo como la que dejará de aprovecharse tras el cierre de los acuíferos sobreexplotados. En total, el déficit hídrico podría dispararse en sólo dos años hasta los 320 hectómetros cúbicos, lo que supondría un completo descalabro para el sector agrario del Levante español.

Aunque hace pocas semanas, el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, anunció a modo de respuesta a esta reducción de recursos hídricos dos nuevas desaladoras en Torrevieja y Alicante, con capacidad para producir 150 hectómetros cúbicos, la realidad es que no estarán operativas, en el mejor de los casos, hasta 2030. Así lo reconoció ayer Hugo Morán, quien indicó que el plazo de construcción de una desaladora es «de unos 5 o 6 años», y «siempre y cuando haya colaboración del conjunto de las administraciones».

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ayer en Murcia. / Israel Sánchez

Como ejemplo, mencionó el caso de la desaladora de Torrevieja, que hoy está en pleno uso, pero fue diseñada «por el año 2005» y, entretanto, tuvo que pasar por el Tribunal Constitucional «para poder dirimir un proceso de bloqueo de construcción de la misma, porque había una oposición, en aquel caso política, a la construcción».

«Si todo va bien, si no nos encontramos en un proceso de torpedeo de las iniciativas, estas y algunas otras que aparecen recogidas en la planificación hidrológica pueden cumplir perfectamente sus calendarios, pero una nueva desaladora conllevará 5 años», aclaró Morán, que añadió que en estos momentos la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) «ya está en condiciones de poder lanzar el proceso de licitación para la redacción de los proyectos correspondientes» de sendas plantas desaladoras.

Preguntado por si existe alguna opción para replantear o prorrogar los recortes o modificar la forma en la que los caudales ecológicos van a aumentar debido a las importantes reservas de agua que acumulan los pantanos de la cabecera del Tajo y a que las desaladoras proyectadas no estarán listas antes de 2027, Morán lo negó categóricamente. En este sentido, recordó que hay cinco sentencias del Tribunal Supremo del año 2019 que anularon parcialmente la planificación aprobada en 2015 y que fijan ese aumento de los caudales ecológicos, y el Ministerio no puede «en ningún caso ignorar, obviar o declararse en rebeldía» contra esas sentencias, que debe aplicar y ejecutar tal y como se había establecido.

Reunión exprés con los presidentes de la CHS y la CHT

Durante la jornada de ayer, Hugo Morán también tuvo la oportunidad de reunirse con los presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y del Tajo (CHT), Antonio Yáñez, ya que todos ellos coincidieron en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, donde se celebra estos días segundo Congreso Ibérico y séptimo Congreso Nacional sobre Especies Exóticas e Invasoras. La reunión, de unos 25 minutos de duración, tuvo lugar en una de las salas del auditorio tras la inauguración del evento y, preguntado por este encuentro durante una comparecencia posterior tras la constitución del Consejo del Mar Menor, el secretario de Estado quiso restar importancia a la cita, al asegurar que también se encontró con los presidentes de otras cuencas como la del Guadiana o del Duero.

En cualquier caso, la reunión se produce en un momento de máxima tensión entre las cuencas del Tajo y del Segura por la inminente reducción de los volúmenes de agua trasvasables.

Además, el aumento paulatino de los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo ha sido objeto de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que está generando diferentes interpretaciones sobre si el aumento de esos caudales debe ser o no escalonado. Cabe destacar que si no se aplicaran de manera progresiva, tal y como demandan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, los recortes máximos del trasvase (del 50% para el agua destinada a regadío) podrían aplicarse este mismo año y no de forma paulatina hasta 2027.

Preguntado sobre la sentencia, Morán reconoció que «está suscitando diversas opiniones y, además, no coincidentes» y, en este sentido, el Ministerio ha creído «oportuno» impulsar «un proceso de escucha previo» para «construir una interpretación propia, siempre sobre la base de la interpretación jurídica». Así, afirmó que en cuanto su secretaría tenga «ese conocimiento jurídico asentado», trasladará al Tribunal Supremo «los términos de la ejecución de la sentencia», algo que se producirá «lo antes posible».

Acto de protesta organizado por el Scrats por los recortes al Trasvase Tajo-Segura / EFE

Indignación entre los regantes

La visita y las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no han sentado nada bien al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). «Hablar de cinco o diez años sin agua es fácil para alguien que no la necesita», reprochó ayer el presidente del Scrats. Lucas Jiménez hacía así referencia a los plazos de construcción que dio el secretario de Estado para las nuevas desaladoras en Torrevieja y Águilas. Tras recordar que la planta de Torrevieja, la mayor de Europa, tardó 20 años en ejecutarse, Jiménez acusó a Morán de «mentir a conciencia» porque tanto los regantes como los representantes políticos de las comunidades afectadas por los recortes del Trasvase están denunciando «las vergüenzas de este Ministerio, cuya única promesa que quiere cumplir es la que hizo Pedro Sánchez en un mitin en Albacete: el recorte al Trasvase en 2027».

El presidente de los regantes instó a los políticos de la Región «que están comprando ese cuento chino de la desalación» a que no lo hagan y «paren de distraer a la ciudadanía de la auténtica realidad», que es que «hay un recorte en danza previsto para 2027 y que no hay nada previsto para aguantar el golpe que nos van a dar». Ante esta situación, Jiménez sostiene que su «única esperanza» es que el Supremo «resuelva a favor de la demanda» presentada por Scrats.