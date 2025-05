Política Social rechaza la propuesta de reparto de menores y denuncia manipulación

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad rechazó este miércoles la propuesta de distribución de menores migrantes no acompañados presentada por el Ministerio de Infancia y Juventud "por falta de rigor, por no adaptarse a la realidad de las comunidades autónomas y por estar hecha con datos manipulados".

La Región acoge 195 menores migrantes menos de lo que le correspondería por población, según el criterio establecido por el Gobierno de España, que fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Según este indicador, le correspondería tutelar a 504 y tiene 309 con una población de 1.584.801 y, si se suman los menores no acompañantes españoles, acoge a 681, con lo que el porcentaje de extranjeros es del 45,37 %.

La directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, insistió durante la Comisión Sectorial "que la Región no tiene capacidad para acoger a más menores migrantes" y defendió que "los datos que ha proporcionado hoy el Ministerio han sido tratados según el interés del Ejecutivo central, ya que son una sucesión de datos erróneos y en ningún momento recoge cuál sería el reparto real".

Lozano destacó que la tabla que ha distribuido el Ministerio "recoge la supuesta capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes, pero tomando la información como el Ministerio ha creído conveniente para así imponer su modelo de reubicación de menores, filtrando datos erróneos y mezclados". Según el Gobierno murciano, "en el caso de algunas comunidades, el Ministerio ha utilizado datos acumulados del registro de menores no acompañados de 2024 y, en el caso de otras, han utilizado el pico máximo de menores acogidos en un día determinado de ese mismo año".

"La Región no dispone de centros específicos para menores migrantes no acompañados porque, para el Gobierno regional, extranjeros o no, todos son menores que necesitan protección" María Luisa Lozano — Directora general de Familias, Infancia y Conciliación

Esta anomalía habría sido reconocida por el Ministerio, afirman desde Política Social. Lozano solicita ahora al Ejecutivo central que "aclare y explique de dónde salen los números y cómo están utilizando los datos que solicitaron a las comunidades".

Asimismo, y ante la insistencia del Ministerio de establecer plazas específicas exclusivas para menores no acompañados, la directora general volvió a incidir en que "la Región de Murcia no dispone de centros específicos para menores migrantes no acompañados porque, para el Gobierno regional, extranjeros o no, todos son menores que necesitan protección".