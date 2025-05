La Región de las comarcas entra en la Asamblea

La Proposición de Ley de Comarcalización anunciada por el PSOE ya está registrada en la Asamblea Regional. Para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, esta iniciativa, que responde a una "demanda histórica" de todos los territorios, "significa la democratización, la reorganización y la modernización del modelo territorial de la Región de Murcia".

Recordó que es el propio Estatuto de Autonomía el que, en su artículo 3.2, recoge que la organización territorial de la Región de Murcia se hará en torno a los municipios y a las comarcas. Estas últimas "gozan también de plena personalidad jurídica, así como de autonomía para el cumplimiento de los fines que les sean atribuidos por la Ley", reza el documento. Por lo tanto, los socialistas subrayan que su propuesta es un "mandato legal".

La posibilidad de agruparse voluntariamente en comarcas dependerá de los vínculos reales que existan entre los municipios, pudiendo ser estos históricos, sociales, económicos o culturales

"Se trata de hacer una región más justa, más equilibrada y más cohesionada. No es una ley que imponga nada", recalcó Fernández. La proposición de ley es el marco jurídico a partir del cual todos aquellos territorios que quieran constituirse en una comarca puedan hacerlo. "No crea mapas artificiales. No crea más burocracia", aseguran desde esta formación. La posibilidad de agruparse voluntariamente en comarcas dependerá de los vínculos reales que existan entre los municipios, pudiendo ser estos históricos, sociales, económicos o culturales.

El Grupo Socialistas lamenta que "llevamos 30 años con un modelo territorial centralizado y centralista en la que se toman las decisiones desde el centro, desde San Esteban", criticando que "no se hace una distribución de recursos, de competencia, de respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos porque en esta región hay ciudadanos de primera y de segunda en función de donde vivan".

En este sentido, la portavoz subrayó que "no todos los ciudadanos tienen ni los mismos servicios ni el mismo acceso a los servicios".

El PP no le interesa En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea, el dirigente 'popular' Joaquín Segado manifestó que en el PP no están a favor de "crear más burocracia" ni de "más gasto innecesario". Por el contrario, señaló que sí que están de acuerdo con que la administración sea cada vez "más útil a los ciudadanos". Además, acusó a los socialistas de "populismo" al preguntarse "qué hay más importante para la defensa de las comarcas naturales de la Región que mantener el sistema electoral por circunscripciones". Fue el PSRM, recordó, quien impulsó aquella reforma.

"No es casualidad que también registremos una moción en la que pedimos el reconocimiento de la Comarca del de Cartagena, del Campo de Cartagena y Mar Menor", reconoció la dirigente socialista, convencida de que esta zona "ya se está funcionando a modo de comarca por la cercanía, por la afinidad y porque se ha generado una forma de trabajar en este entorno en el que todos los municipios se sienten muy unidos".

Sin embargo, advirtió de que falta el funcionamiento administrativo y la financiación. "Pese a que tenemos un peso de población muy importante en esta región, no se ha visto correspondido con los recursos que recibe, ni con los servicios que tenemos, ni con las comunicaciones ni con las infraestructuras". Por este motivo, el PSRM pide la constitución inmediata de una ponencia que redacte una norma singular para la creación de esta comarca "antes de la finalización del próximo periodo de sesiones".

Para el Partido Socialista de la Región de Murcia, este es un "momento histórico" y esperan que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento autonómico estén de acuerdo "y se pongan a trabajar para que salga la mejor ley posible".