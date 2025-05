El PP acusa a Morán de visitar Murcia para "adelantar los tiempos" del 'hachazo' al Trasvase

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha denunciado públicamente que "el interlocutor del secretario general de los socialistas murcianos, el señor Hugo Morán, ha visitado este miércoles la Región para certificar el recorte al Trasvase y adelantar los tiempos de un hachazo sin precedentes a la llegada de caudales del Tajo-Segura".

Segado ha valorado de esta forma las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha reconocido que las dos desaladoras previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en Águilas (Murcia) y Torrevieja (Alicante) no estarán en funcionamiento en 2027, cuando previsiblemente entren en vigor las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Para Segado, "hoy ha quedado demostrado, que la famosa foto de Francisco Lucas con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, solo ha servido para que el Gobierno de Sánchez vuelva a humillar a la Región de Murcia y para acelerar el ahogo de los agricultores", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Hace unos días, preguntamos al señor Lucas sobre el resultado de sus supuestas gestiones con el secretario de Estado de Medio Ambiente, y por desgracia hoy mismo hemos sabido la respuesta", ha lamentado el portavoz parlamentario.

Morán ha visitado la Región para asistir a la celebración del Congreso Ibérico y VII Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en Murcia y para reunirse en privado en una sala del Auditorio Víctor Villegas con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, y su homólogo en la Confederación del Tajo, Antonio Yáñez.

"Tal y como preveíamos, ha sido un monólogo en el que el señor Morán se ha reído en la cara de quien le pedía una foto que sirviera para justificar que no fuera capaz de dar la cara ante los agricultores", ha subrayado Segado. A su juicio, es "una nueva vuelta de tuerca a la arbitrariedad y la injusticia del Gobierno de Sánchez con nuestra Región", ha apostillado.

"El señor Morán ha venido incluso también a desvelar la cortina de humo de las 'desaladoras fantasma' anunciadas por el propio Lucas", ha señalado Segado, "ya que ha llegado a reconocer que el plazo para construir una desaladora sería nada menos que de seis años". "Hasta entonces, ¿con qué van a regar nuestros agricultores si mientras tanto se les cierra el acceso al agua del Trasvase?", se ha preguntado el portavoz del PP.

"Basta ya de tomaduras de pelo, basta ya de engaños", ha exclamado Segado, tras recordar que "en ningún caso, y por mucho que se aceleraran las gestiones, puede sustituir el agua de las desaladoras a la del Trasvase, por su coste tanto económico como medioambiental, por sus propias características y por sus dificultades de acceso a cotas de interior".

A su juicio, "ha quedado claro que el nuevo secretario general de los socialistas de la Región, al igual que sus antecesores, no tiene más empeño que seguir a pies juntillas las directrices de Ferraz y aplaudir todos y cada uno de los castigos de su jefe Sánchez a nuestra tierra".

"Desde el PP vamos a continuar defendiendo el mantenimiento del Trasvase situándonos al lado de nuestros agricultores, y no junto a sus verdugos del PSOE, como ha hecho Vox", ha concluido Segado.

Carmina Fernández / PSOE

"El cuento del agua del PP ha llegado a su fin"

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que el Partido Popular está absolutamente desesperado porque su cuento del agua ha llegado a su fin. “El PP lleva 30 años viviendo de una mentira, pero ya no engaña a nadie. El trasvase no se va a cerrar.”.

Fernández ha recordado que ayer el PP llevó a la Asamblea Regional una moción sobre el trasvase y López Miras no se atrevió a dar la cara. “Después de que Feijóo le diera plantón en el Congreso de los Diputados, no levanta cabeza. El PP no sabe qué hacer para llamar la atención, sus paripés ya no funcionan”.

En este sentido, ha indicado que "la Región de Murcia no necesita más mentiras ni mensajes populistas, sino soluciones como las que ofrece el PSOE".

“Frente a las mentiras, la inacción y la confrontación del PP, Francisco Lucas está trabajando para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia. Desde el primer momento, está trabajando para que el Ministerio ponga en marcha las inversiones que urge la Región y que no se reduzca ni un hectómetro cúbico del trasvase sin que esté asegurada el agua que necesita nuestra comunidad”, ha destacado.

Además, ha señalado que fruto de ese trabajo, se va a licitar el anteproyecto de dos nuevas desaladoras en Torrevieja y Águilas antes del verano, dos nuevas desaladoras que se suman a las ampliaciones de las instalaciones existentes. Estas ampliaciones ya se están haciendo y algunas están a punto de finalizar.

Según Fernández, el PSOE tiene una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región, que pasa por complementar el trasvase con la desalación, la modernización de regadíos, la depuración de aguas y el uso eficiente de los recursos propios de la cuenca del Segura. “Una hoja de ruta que ya hemos puesto en marcha”.

También ha destacado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha desmentido que se vaya a recortar el trasvase Tajo-Segura de inmediato, tal y como asegura el Partido Popular. “De hecho, ha dicho todo lo contrario. Ha reiterado el compromiso del Ministerio de aplicar la obligación legal de establecer los caudales ecológicos del Tajo de forma escalonada, con el fin de dar tiempo suficiente para poner en marcha las inversiones previstas en la Cuenca del Segura”.

La portavoz socialista ha insistido en que el cambio climático es una realidad innegable. “Debemos prepararnos para un futuro con más sequías y, además, el Tribunal Supremo ha emitido hasta seis sentencias que establecen la obligación legal de fijar caudales ecológicos en el río Tajo. Por lo tanto, el trasvase sigue siendo imprescindible, pero necesitamos complementarlo con alternativas como la desalación”.

Finalmente, ha dicho que negar el impacto del cambio climático y negar las sentencias del Supremo, como hace el Partido Popular, no hará que el problema desaparezca, sino que supone meter a los agricultores a un callejón sin salida y condenarlos a la ruina.