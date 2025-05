Vox arrebata al PP en la Asamblea la bandera del Trasvase con la ayuda del PSOE

Dos mociones de rechazo a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se debatían ese martes en el Pleno de la Asamblea Regional: una del PP y otra de Vox. Sin embargo, solo una, defendida por la formación de Santiago Abascal, salió aprobada y fue casi por unanimidad (Podemos se abstuvo). La defensa a ultranza de esta infraestructura hídrica ya no es monopolio del Partido Popular.

La iniciativa parlamentaria de Vox, además de rechazar el recorte del Trasvase de un 50% para el año 2027, insta al Gobierno de la nación a asegurar la continuidad del Tajo-Segura y a "demostrar su compromiso con la justicia social y la vertebración del territorio nacional garantizando la suficiencia hídrica en todo el país mediante la interconexión de cuencas".

José Ángel Antelo, portavoz del Grupo Parlamentario Vox. / Loyola Pérez de Villegas

Esta fue defendida por el portavoz del Grupo Vox, José Ángel Antelo, que acusó al Partido Popular de "engañar a los ciudadanos de la Región de Murcia" por votar junto al Grupo Socialista en Europa a favor del Pacto Verde, recordando que la Agenda 2030 "dice claramente que el agua debe transcurrir por su cauce natural y que es esta no debe ser ni embalsada ni trasvasada".

"Ustedes llevan el maldito pin en la solapa, engañan constantemente a los regantes, se ponen corbatas con pimientos en campaña electoral, dicen una cosa en la Región de Murcia y van a Castilla-La Mancha y firman el Pacto del Agua" para "cerrar el Trasvase", les increpó.

Al PSOE le pidió directamente "que se disuelvan, que se vayan a casa pidiendo disculpas a la Región de Murcia".

Fueron varias las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, sin embargo, la Mesa de la Cámara no las aceptó. Aun así, y a pesar del desprecio por parte de Vox, el PSRM decidió apoyar su moción porque, a diferencia de la del PP, permitía "fijar una posición común" en materia de agua.

Las bancadas de los grupos socialistas y de Vox votaron en contra de la iniciativa del PP. / Loyola Pérez de Villegas

El diputado socialista Fernando Moreno subrayó que "ni Feijóo estuvo en el Congreso, ni López Miras ha estado hoy en la Asamblea", acusando al PP de montar "paripés para confrontar, que es lo único que les interesa".

"Hemos votado en contra de la moción del PP porque no aporta ninguna propuesta. Solo busca confrontar. Hemos votado no a los paripés. No al ruido. No a llevar a los agricultores a un callejón sin salida", remarcó.

El gran perdedor de la mañana fue el Partido Popular, que con su moción pretendía evitar el recorte del Tajo-Segura previsto, que se actualicen los criterios técnicos de los caudales ecológicos, que se recupere una política nacional del agua, que se garantice que cualquier modificación normativa que afecte al Trasvase contará con una evaluación previa de impacto socioeconómico y medioambiental y, por último, que el Gobierno de la nación "cese en su estrategia de desprestigio institucional hacia el regadío del sureste".

Vox no fue benévolo con la iniciativa 'popular'. Con su retórica habitual, el diputado Antonio Martínez Nieto, que presentó una enmienda parcial, acusó también al PP de "estafar a los agricultores" y señaló que la "misión" de los ultraconservadores es "impedir que el caudal ecológico, el vicio autonomista, las chapas solares y la desalación se confabulen para cerrar nuestro Trasvase, cerrar los acuíferos, robar los fondos europeos, romper la unidad hídrica de España y llevar al Levante al apagón en el año 2027". Incluso, tuvo tiempo para hablar de "los que fueron capaces de fusilar el Sagrado Corazón de Jesús en el cerro de los Ángeles" y que ahora quieren "dinamitar la cruz del Valle de los Caídos" (ahora denominado de Cuelgamuros).

Representantes de los regantes acudieron al Pleno de este martes. / Loyola Pérez de Villegas

El encargado de defender la moción, Joaquín Segado, criticó ese discurso de Vox por contener "añoranza de otros regímenes" y estar cargado del "populismo más barato". Además, les indicó que "se equivocan de adversario". A pesar de la confrontación, les adelantó que apoyarían de forma "incondicional" la moción de Vox porque defienden el Trasvase, una actitud que no fue correspondida.

Desde el PPRM critican la "incoherencia" del PSOE al posicionarse, "una vez más, del lado del Vox en una moción similar a la del PP sobre el Trasvase, solo por interés político", cuando en el Congreso los tres diputados murcianos votaron en contra de la proposición de ley presentada por el Partido Popular para blindar esta infraestructura. "Mientras Pedro Sánchez siga en la Moncloa y sus seguidores socialistas murcianos con su secretario general a la cabeza continúen aplaudiéndole sus bofetadas a la Región, el Trasvase se encontrará en peligro de muerte", afirmó.

Por su parte, el diputado de Podemos Víctor Egío ironizó con el centenar de iniciativas sobre el trasvase presentadas en la Asamblea Regional en los últimos años y que "no han servido de mucho". Según él, "el debate de hoy sirve para tapar el ridículo de hace quince días" de Fernando López Miras en el Congreso, donde presentó una iniciativa de defensa del trasvase que perdió por un diputado, en un debate que contó con la ausencia de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, el Trasvase lo puede cerrar la naturaleza en un futuro inmediato porque hay una realidad, dijo, que es el cambio climático: "Trasvase sí, siempre que haya agua para trasvasar".