El transporte regional, al borde del "apagón" por la falta de conductores, la reducción de la jornada y el hachazo al Trasvase

Problemas cronificados como la falta de conductores, la reducción de la jornada laboral o el recorte al trasvase Tajo-Segura que pretende llevar a cabo el Gobierno central sitúan al borde del "apagón" al sector transportista de la Región de Murcia. "Esto va a colapsar y va a acabar siendo como el apagón energético. Nos vamos a terminar dando cuenta de lo que es no tener los distintos productos en el supermercado porque no va a haber camiones para transportarlos. Creemos que no se le está dando la atención que se merece esta situación".

Así de contundentes se mostraron este martes por la mañana el presidente y el secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), Pedro Díaz y Manuel Pérezcarro, respectivamente, antes de la Asamblea General del próximo jueves.

La falta de conductores se viene arrastrando desde hace años: en Murcia harían falta unos 2.000 conductores más, según estima la patronal regional del transporte. En estos momentos, la edad media de los profesionales al volante está en torno a los cincuenta años, por lo que se prevé una oleada de jubilaciones en los próximos años que dejará 'temblando' al sector, sumado a las anticipadas ante la "peligrosidad" del trabajo.

Por ahora esta situación se está 'parcheando', dicen, con la contratación de conductores extranjeros procedentes de países como Perú o Marruecos, algo que sigue siendo "insuficiente".

Este hecho, argumentaron, "requiere de tiempo, inversión por parte del empresario y, encima, no tiene la garantía de que el conductor se quede en esa empresa. Hay listas de espera para sacarse el carné y faltan examinadores. Es cuestión de meter más, aunque este es un tema que también lo arrastramos desde hace muchos años", reiteró Pérezcarro.

Ya no se 'tira' tanto de extranjeros procedentes de los países del Este de Europa -como Rumanía o Bulgaria-, ya que en los últimos años su dinámica económica ha crecido mucho y cuentan con salarios igual o más competitivos que los de España.

"La burocracia es asfixiante. Aunque recurrimos a países con convenios, sobre todo de Hispanoamérica, los plazos para que puedan empezar a trabajar son de dos a tres meses debido a que se tienen que sacar el CAP (Certificado de Aptitud Profesional de los conductores), tiempo en el que están sin ingresos. Y muchos se van", señaló Pérezcarro.

13 días menos de trabajo al año

Por otra parte, la reducción de la jornada laboral aprobada por el Gobierno central supondría la disminución en horas anuales de trabajo en un 6%, de las 1.826 horas y 27 minutos actuales reconocidas por el convenio del transporte a 1.706, lo que agravaría aún más la escasez. "Significa 13 días menos de trabajo por conductor al año, por lo que las cadenas de suministros se van a ver interrumpidas y no se van a entregar las mercancías en tiempo previsto. Es urgente que se dé la vuelta a esto", aseguró el secretario general de la Froet.

A todo esto se suma la falta de condiciones dignas en la profesión: insisten en que los transportistas sufren robos continuos en unas estaciones de servicio inseguras en España y en toda Europa -con especial mención a Francia, donde cada vez más transportistas tienen "miedo" de entrar-, además de que no cuentan con espacios o instalaciones habilitadas para su descanso una vez que llegan a su punto de destino y están a la espera de la carga y descarga del camión.

Robos, estaciones sin vigilancia y semanas fuera de casa desincentivan el acceso a la profesión.

La falta de relevo generacional se explica, más que por los salarios bajos, por las condiciones laborales en sí: "Los jóvenes de hoy no quieren estar 22 días fuera de casa. Apuestan mucho por la conciliación laboral y familiar. No es una cuestión solo de dinero, sino de calidad de vida. Hay que incentivar a que los chavales quieran dedicarse a esta profesión de otra forma, más allá de que bajen la edad de 21 a 18 años para sacarse el permiso de conducir".

Respecto al hachazo al Trasvase, vital para el sector agro regional, también supondría un "desastre total" para la flota de camiones frigoríficos de la Región de Murcia, la mayor de toda Europa, advirtió Pedro Díaz. "Contamos con 10.000 camiones frigoríficos y uno de los sectores más perjudicados sería el transporte de mercancías por carretera, que no dispondría de productos frescos para transportar en caso de que se lleve a cabo el tan temido recorte.

El recorte de agua dejaría sin productos frescos a la mayor flota de camiones refrigerados del continente

Un tejido empresarial cada vez más pequeño y débil

Aparte de estas cuestiones, ambos lamentaron que el tejido de empresas regionales potentes se está desintegrando progresivamente. La estructura empresarial del transporte en la Región está desapareciendo año a año. Las pequeñas y medianas empresas, sin sucesores, están cerrando, mientras que las grandes están siendo compradas. Recordaron los casos de Transportes Fuentes, adquirida por un fondo americano; Capitrans, por otra empresa española; Transportes Ayuso por una naviera o El Mosca por Logista.

En concreto, el número de empresas dedicadas al transporte ha disminuido en el último año en la Región. En transporte pesado hay 48 menos, 22 menos en ligero y 4 menos respecto a la flota de autobuses. “La rentabilidad es escasa. En España hay 3.000 empresas de transporte pesado para 14.000 vehículos. El pequeño autónomo no puede competir”, lamentó el presidente de la Froet.

Alertan de que las pymes cierran sin relevo y las grandes empresas son adquiridas por fondos extranjeros o multinacionales.

Y es que otro de los grandes retos es la atomización del sector, compuesto mayoritariamente por pequeños autónomos. Para garantizar su viabilidad y competitividad, desde la Froet apuestan por que haya más incentivos económicos que faciliten la unión de varios profesionales en empresas de mayor tamaño para que sean más fuertes. "El autónomo debe tener claro que esa fusión supondrá una mejora real, ya sea en forma de compensaciones económicas, ventajas fiscales o apoyo estructural". En este sentido, recordaron que hace años existieron programas públicos que promovieron este tipo de agrupaciones con cierto éxito, pero la falta de continuidad presupuestaria ha dejado esas iniciativas en el olvido.

Díaz y Pérezcarro proponen medidas como la cesión de terrenos para aparcamientos y zonas logísticas, ayudas para contratar personal técnico cualificado o beneficios fiscales que animen a los pequeños transportistas a dar el paso hacia estructuras empresariales más sólidas.

Alternativas que no han funcionado

Díaz y Pérezcarro también lamentaron que en España el Gobierno central y el Ministerio de Transportes haya hecho "una apuesta muy grande" por el transporte a través de la infraestructura ferroviaria, pero se ha demostrado que, a su juicio, "no es la solución".

"Si miramos el país, el tren sigue sin funcionar. El Corredor Mediterráneo no termina de vez la luz en el tema de mercancías. Europa quiere que funcione y se pone toda la atención en él mientras que el transporte por carretera no tiene toda la que necesita. Es un hecho que sigue creciendo año a año. Es un servicio básico, esencial y que se va a necesitar cada día más", defendieron.

También ante la posibilidad de poner en marcha líneas marítimas para solventar ese 'cuello de botella' ante la falta de transportistas por carretera en la Región, ambos admitieron que desde la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) se han hecho distintos intentos para facilitar el transporte por ferris. "El esfuerzo ha sido intenso por parte de la APC, pero siempre llegamos al mismo problema: desde la Región de Murcia seríamos capaces de llenar todas las líneas por barco, pero a la Comunidad no se importa nada desde Europa. El barco tendría que volver vacío y eso hace inviable cualquier línea".