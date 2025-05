Vox pide al PP que escuche a Feijóo, "que dice que, si no hay presupuestos, hay que convocar elecciones"

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue claro la semana pasada cuando dijo: "Si yo presento el Presupuesto y no me lo aprueban, convoco elecciones, que quede para la hemeroteca".

Tal vez no pensó que esa afirmación tan rotunda podría servir de gasolina para la oposición de aquellos gobiernos del PP en los que aún no se han presentado los presupuestos autonómicos, como el de la Región de Murcia. Este lunes, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, pedía al PP "que escuche a su líder, Feijóo, que dice que, si no hay presupuestos, hay que convocar elecciones".

Antelo aseguró que desde su partido "siempre" tienen la "mano tendida" al Ejecutivo del presidente Fernando López Miras, quien confirmó hace unas semanas que ya hay un preacuerdo sobre los presupuestos con Vox, pero que son los de Abascal quien están bloqueando el pacto —una afirmación que niegan en Vox—.

"El Partido Popular no ha aprobado el techo de gasto en el Consejo de Gobierno, que es su responsabilidad exclusiva, ni ha traído los Presupuestos a la Asamblea Regional. Vox ni puede apoyar ni no apoyar algo que no existe. Todo el mundo sabe que nosotros negociamos, y lo hacemos siempre de forma pública. Somos tan previsibles como aburridos", subrayó.

"El PP no ha aprobado el techo de gasto en el Consejo de Gobierno, que es su responsabilidad exclusiva, ni ha traído los Presupuestos a la Asamblea" José Ángel Antelo — Presidente provincial Vox

En una entrevista en La Opinión publicada el pasado domingo, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, también fue preguntado por la afirmación de Feijóo y respondió que la situación aquí "es distinta a la de Pedro Sánchez", puesto que él "no ha conseguido ni siquiera presentar unos presupuestos en esta legislatura". "Nosotros sí aprobamos los de 2024 y estamos dando pasos para tener esos presupuestos y, si nos centramos en el interés general, entendemos que no hay un motivo para que Vox mantenga ese bloqueo", afirmó.

Además, explicó por qué no hayan llevado a la Cámara el techo de gasto. "Forma parte del posible acuerdo de presupuesto. Si lo llevamos, ¿va a votar Vox en contra y van a seguir bloqueando?", se preguntó.

Tras una reunión con Miguel López Abad, presidente de la Croem, Antelo señaló que los empresarios le han transmitido su "inquietud" por la falta de cuentas de la Comunidad a estas alturas del año.