La Comunidad acelera el pago de las ayudas para el autoconsumo

La Comunidad ha comenzado a tomar impulso para ‘desatascar’ las miles de ayudas procedentes de Europa que estaban pendientes desde hace meses para facilitar el autoconsumo a empresas, administraciones y, sobre todo, a particulares a través de la instalación de placas fotovoltaicas.

Durante este mes de mayo los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que dirige Juan María Vázquez -a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas- se han puesto las pilas para tratar de acelerar los trámites y dejar resueltos los pagos a un importante número de solicitantes de la Región de Murcia.

Calculan que solo durante este mes se han abonado casi 1,7 millones de euros a 252 familias por ayudas al autoconsumo, pero también las destinadas al Plan Moves de movilidad eléctrica para incentivar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como la instalación de puntos de recarga.

De esta cuantía, indican desde la Consejería, 1,11 millones de euros corresponden a pagos por autoconsumo y el resto a ayudas de movilidad eléctrica. Hay que recordar que las primeras ayudas de este tipo se lanzaron en verano de 2021 y formaban parte de las iniciativas del Gobierno central dentro del marco de los fondos europeos Next Generation EU, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que debían gestionar las comunidades autónomas.

Las críticas por parte del Ejecutivo murciano hacia el Estado corresponden al «mal diseño» del plan en sí, que impuso «una pesadilla burocrática, con una excesiva documentación y maraña de procedimientos y trámites que alargan el proceso».

«Pese a las trabas del Gobierno de España, el Gobierno regional ha redoblado esfuerzos y dedicado todos los medios materiales y humanos para tramitar las ayudas ligadas al autoconsumo y a la movilidad eléctrica habiéndose concedido subvenciones por una cuantía total de 57 millones de euros», explican desde el departamento de Vázquez.

En total, añaden, se ha ejecutado el 86% del programa de autoconsumo, situando a la Región de Murcia entre las seis autonomías con un nivel de ejecución más alto, mientras que en el Moves II la Comunidad se quedaría en un quinto puesto.

En concreto, explican las mismas fuentes, Murcia estaría por delante de comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, Navarra, Galicia o Comunidad Valenciana en el caso de las ayudas de autoconsumo, mientras que en el Moves se superarían a Galicia, País Vasco, Castilla la Mancha, Andalucía, Madrid o Comunidad Valenciana.

«Y mientras hacemos todo esto, el Gobierno de España vuelve a sacar un plan de ayudas de movilidad eléctrica sin ayudas directas y sin corregir los errores de las anteriores convocatorias», lamentan desde la Consejería.

Ultimátum en la Asamblea

Hace unas semanas la Asamblea Regional aprobaba, con los votos a favor de PSOE, Vox y Podemos -solo se opusieron los diputados del Partido Popular-, una moción defendida por los morados para exigir que la Comunidad pagase estas subvenciones en un plazo de tres meses.

Desde la formación que llevaba al Pleno la propuesta alertaron, a pesar de que la propuesta saliese adelante en el Parlamento autonómico, de que «conceder no es pagar»: «Conceder es un papel, un expediente, y pagar es que el dinero entre en la cuenta del ciudadano. Y si no entra, la ayuda no existe. Es humo institucional».

La moción de Podemos fue aplaudida por los miembros de Acmeis, la asociación integrada por los pequeños inversores que llevaban varios años esperando cobrar las subvenciones prometidas por la Comunidad y que, más allá de los distintos actos de protesta y movilizaciones, estaban incluso dispuestos a llevar a los tribunales a la Consejería para que concediese las ayudas a los solicitantes.

Desde Acmeis sí que aplauden el avance logrado en estos últimos días, algo a lo que atribuyen directamente a las protestas y acciones llevadas a cabo por la entidad en los últimos meses en el centro de la ciudad de Murcia y a las puertas de la Asamblea Regional.

«La resolución de concesión es el paso previo para poder recibir después la orden de pago y el dinero de la ayuda. Y la verdad que nunca antes se habían producido tantas resoluciones en tan poco tiempo», dicen.

«Estamos convencidos de que estos pagos no se habrían producido sin la presión constante que hemos ejercido desde la asociación», indicó Antonio Fernández, vicepresidente de la asociación.

La asociación venía estimando que entre 15.000 y 20.000 personas podrían estar afectadas por los retrasos en estas ayudas y anima a los ciudadanos a unirse a su causa.

Un "desajuste" que dejará sin poder atender miles de solicitudes

Desde Acmeis denuncian que, a pesar de que la Consejería haya comenzado a resolver las ayudas, otros tantos miles de murcianos se podrían quedar sin cobrar las ayudas solicitadas debido a «un importante desajuste» económico en los fondos destinados tanto a la compra de vehículos eléctricos como a autoconsumo energético.

Antonio Fernández, vicepresidente de la asociación, señala a La Opinión que la Comunidad ha recibido un volumen de solicitudes que supera ampliamente el presupuesto asignado, lo que generaría una brecha que rondaría los 90 millones de euros. En el caso de las ayudas al Plan Moves, Fernández explica que la Región ha recibido 26 millones de euros, pero las solicitudes presentadas suman 37 millones. La situación es peor en las subvenciones destinadas al autoconsumo, donde «las peticiones ascienden a 133 millones de euros, frente a los 53 millones asignados, lo que supone un déficit de 80 millones.

La Consejería sostiene que el número de solicitudes que se podrán atender en los programas de autoconsumo y Moves es de en torno a las 12.000 y achacan esta situación a la «infrafinanciación de fondos» por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a las comunidades. «Esto supone que parte de las solicitudes presentadas se quedarán sin atender debido a la insuficiencia de fondos transferidos por el Gobierno central a pesar de la alta demanda existente».