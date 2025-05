Repunte en los casos de sarampión: estos son sus síntomas, tratamiento, complicaciones y prevención

Los casos de sarampión en todo el mundo están aumentando de forma considerable. Este repunte se ha hecho notar también en España y en la Región de Murcia, lo que ha motivado un refuerzo en las medidas de prevención de esta enfermedad por parte del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Para que los profesionales sanitarios pongan más atención en los síntomas del sarampión, se ha difundido un documento entre ellos en el que se les pedía que revisen los calendarios de vacunación y animen a los ciudadanos a protegerse ante la enfermedad.

En lo que llevamos de 2025, se han detectado tres casos de sarampión en la Región, mientras que en la totalidad del pasado ejercicio se detectaron cuatro. María Dolores Chirlaque, jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud murciana, asegura que si los casos confirmados de esta enfermedad en la Región siguen siendo pocos, es precisamente por la prevención y, especialmente, la vacunación.

Síntomas

Entre los síntomas del sarampión destacan fiebre, tos, congestión nasal, irritación ocular y erupción cutánea. También suelen aparecer manchas dentro de la boca muy características. Los pediatras detallan que la erupción aparece días después de la fiebre, comienza en la cara y se extiende después por todo el cuerpo.

Inicio

La erupción cutánea comienza entre 7 y 18 días después de la exposición, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello. Se propaga durante unos 3 días, hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre 5 y 6 días hasta que se desvanece.

Complicaciones

Hay casos en los que el paciente con sarampión presenta complicaciones como son otitis, neumonía, diarrea o inflamación del cerebro. También pueden quedar secuelas definitivas como sordera. Se calcula que entre uno y dos de cada mil niños con sarampión pueden fallecer por la infección o sus complicaciones.

Embarazo

Contraer el sarampión durante el embarazo puede ser peligroso para la madre y provocar que el bebé nazca prematuramente y con bajo peso al nacer.

Transmisión

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas (tos o estornudos) o respirando el mismo aire que una persona con sarampión. El virus presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y conserva su capacidad infecciosa hasta dos horas. Por esta razón, se trata de un virus muy infeccioso y una persona con sarampión puede infectar a nueve de cada diez contactos directos no vacunados. Una persona infectada puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después del inicio de la erupción cutánea.

Grupos de riesgo

Cualquier persona no inmune (no vacunada o vacunada pero que no haya desarrollado inmunidad) puede infectarse. Los niños pequeños no vacunados y las personas embarazadas corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del sarampión.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico para el sarampión. Los cuidados deben centrarse en aliviar los síntomas, hacer que la persona se sienta cómoda y prevenir complicaciones. Los médicos pueden prescribir antibióticos para tratar la neumonía y las infecciones de los oídos y los ojos.

Prevención

La vacunación en toda la comunidad es la forma más eficaz de prevenir el sarampión. La OMS insiste en que debería vacunarse a todos los niños.