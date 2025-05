Marcos Ortuño: "Vox se ha subido al carro de la mentira del PSOE y Podemos para hacer oposición"

Lleva más de medio año sorteando como puede las preguntas de los periodistas sobre los presupuestos regionales de 2025 en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. El portavoz del Ejecutivo de López Miras, Marcos Ortuño, continúa descargando en Vox la responsabilidad de que la Región siga sin cuentas actualizadas mientras dispara contra Pedro Sánchez cada vez que tiene oportunidad. A él, enemigo público número uno del PP, le verá en dos semanas en Barcelona con ocasión de la Conferencia de Presidentes (CdP).

En la anterior CdP, López Miras dio al Gobierno de la nación un año para presentar una propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). ¿Algún avance?

No. La financiación autonómica no es ningún concepto abstracto, sino que hablamos de lo que podemos destinar a la sanidad, a la educación, a políticas sociales o a los ayuntamientos. Queremos que se aborde esa reforma con compromisos y con plazos concretos. Somos la comunidad peor financiada. Hay ciudadanos de otras regiones que reciben 1.000 euros más al año que un murciano. Si tuviésemos la financiación que tienen otras autonomías podríamos llegar a recibir hasta 1.600 millones más al año. Estamos hablando de un 27% adicional de lo que es nuestro presupuesto. Pero es que, además, a día de hoy, el Gobierno de España nos debe 1.190 millones en concepto del ExtraFLA y por la actualización de las entregas a cuenta.

"Con la financiación de otras autonomías podríamos llegar a recibir hasta 1.600 millones de euros más al año"

¿Sirven de algo estos encuentros?

Pueden servir si se asumen compromisos concretos por parte del Gobierno de España. La reunión del pasado diciembre se limitó a ser un intercambio de monólogos: no hubo debate, no se sometió a votación ninguna propuesta y toda la documentación que recibimos fue un folio en blanco con una clave para poder conectarse al wifi.

Uno de los temas sugeridos es la vivienda. ¿Se plantean aplicar la ley estatal en algún momento?

De ninguna manera. Como sabe, desde el Gobierno de la Región de Murcia estamos trabajando en un decreto de vivienda protegida para el que se están recogiendo las propuestas de los profesionales del sector con el objetivo de reducir trámites, facilitar la construcción, activar el mercado de vivienda y ampliar la oferta de suelo público. Es un decreto con medidas innovadoras, ya que los ayuntamientos van a poder destinar a vivienda el suelo de uso deportivo y cultural. Se trata de una modalidad con limitaciones de renta y de precios.

Se hace difícil de entender que no hayan presentado aún los presupuestos de este año cuando dicen tener un preacuerdo de partidas presupuestarias cerrado.

Habrá que preguntarle a Vox.

Lo hemos hecho. Esperan a que pongan por escrito los acuerdos.

Pero si existe un preacuerdo de partidas presupuestarias... Además, hemos cumplido con el marco político de rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez y al Pacto Verde Europeo que perjudica a nuestro sector primario. Vox tiene que priorizar el interés general de la Región de Murcia frente a otros intereses partidistas nacionales.

"Aún estamos a tiempo de aprobar los presupuestos de este año si Vox levanta el bloqueo"

¿Y por qué no llevan a la Asamblea el techo de gasto?

Porque forma parte del posible acuerdo de presupuesto. Si lo llevamos, ¿va a votar Vox en contra y van a seguir bloqueando?

Feijóo ha dicho que, cuando gobierne, presentará presupuestos y, si se los tumban, convocará elecciones. Esta es una estrategia distinta a la de Pedro Sánchez... y a la de Fernando López Miras.

La situación regional es distinta a la de Pedro Sánchez, que no ha conseguido ni siquiera presentar unos presupuestos en esta legislatura. Nosotros sí aprobamos los de 2024 y estamos dando pasos para tener esos presupuestos y, si nos centramos en el interés general, entendemos que no hay un motivo para que Vox mantenga ese bloqueo.

En principio, en octubre se empieza a trabajar en las cuentas del año siguiente. ¿Cuánto tiempo más ha de pasar para que decidan que ya no merece la pena?

Todavía estamos a tiempo si Vox levanta el bloqueo.

Marcos Ortuño, apoyado en la ventana de su despacho en el Palacio de San Esteban. / Israel Sánchez

¿No hubiera sido más fácil con el Partido Socialista de la Región?

Es complicado llegar a un acuerdo con un Partido Socialista que no defiende la bajada de impuestos, sí que quiere recuperar el Impuesto de Sucesiones y con Pedro Sánchez castigando permanentemente a la Región.

¿Se van a poner en clave electoral tras el congreso del PP de julio? ¿Atisba un adelanto de las generales como dijo Juanma Moreno?

Eso solo lo sabe Pedro Sánchez. Con independencia de eso, lo que tiene que hacer el partido es fortalecerse de cara a un futuro y de cara a unas elecciones generales. Es lo que corresponde. Lo demás dependerá del señor Puigdemont, que, a fin de cuentas, es quien está marcando la agenda política.

Según el barómetro de la UCAM, los murcianos sí quieren ese adelanto electoral.

Porque la situación nacional en la que estamos es insostenible. Cada día hay un escándalo que tapa al escándalo del día anterior:el hermano, la mujer, el fiscal general, Ábalos, los que viajaban con él en el Peugeot recorriéndose España... No nos podemos inmunizar ante este tipo de noticias. Lo que se diría si esto pasara con un gobierno del Partido Popular.

Y con este escenario, Vox y PP están más a la gresca que nunca.

Vox se ha convertido en el mejor aliado de Pedro Sánchez. Un ejemplo se encuentra en la Asamblea. Desde que no forman parte del gobierno, han sido más de 40 las ocasiones en las que han votado juntos. Se han subido al carro de PSOE y de Podemos a la hora de hacer oposición, tratando de engañar a la gente. Vox se ha subido al carro de la mentira.

"No sé qué luz podría arrojar en la comisión del aeropuerto un presidente autonómico que estuvo hace no sé cuántos años"

¿Lo dice por su apoyo a la comisión sobre el aeropuerto? ¿No cree que hay motivos para pensar que algo se hizo mal con la liquidación?

El procedimiento de liquidación sigue abierto. PSOE, Vox y Podemos, quieren montar un circo para dar la impresión de que estamos ante una infraestructura fallida, pero está funcionando y tiene vuelos con 23 destinos en esta temporada.

¿No cree que la comparecencia de los exconsejeros de Fomento y los expresidentes puede arrojar luz?

No sé qué luz podría arrojar un presidente autonómico que estuvo hace no sé cuántos años. Creo que poca. A mí me da la impresión de que la oposición solo busca un titular fácil.

¿Por qué desprecian las dos nuevas desaladoras anunciadas por el Partido Socialista?

Porque no tenemos presupuesto en España, no sabemos nada de esos proyectos y sí sabemos por experiencia que cualquier otra desaladora ha tardado muchísimo tiempo en poder funcionar. Desde que se anunció el proyecto de la de Torrevieja hasta que empezó a funcionar al 50% pasaron 13 años. Sin embargo, lo que tenemos seguro es que en 2027, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, van a recortar el 50% del Trasvase.

Sobre el sellado de estériles en la bahía de Portmán, ¿qué más puede hacer el Gobierno?

Estamos preocupados porque la decisión del Ministerio lo que hace es condenar el futuro de Portmán y de La Unión. Quieren enterrar los estériles cuando existía una solución consensuada con toda la sociedad. Es de justicia que después de tantos años de atentado ambiental, se recuperen los valores naturales de la bahía. Estamos convencidos que si este enclave estuviera en Cataluña, la solución no hubiera sido la misma. Vamos a estar al lado de los vecinos y de su alcalde, como está la inmensa mayoría de la Región, salvo el PSRM, que ha vuelto a dar la callada por respuesta.

"Me parece que el gesto de Bernabé a la ministra en el Senado simboliza la legítima reivindicación de un pueblo"

¿Aprueba lo que hizo el senador Bernabé a la ministra Aagesen?

Me parece un gesto que simboliza la legítima reivindicación de un pueblo. Cabría preguntarse cómo se sienten los vecinos que tienen que convivir con esos estériles sin que estén en bolsas cerradas. El problema no es el gesto del senador, sino que el Ministerio no quiere regenerar la bahía.

En el II Foro Municipalismo que celebró La Opinión, los alcaldes demandaron una Ley de Financiación Local. Una vez más.

La postura de este gobierno ha sido siempre clarísima. Nuestro apoyo a los ayuntamientos sería mucho mayor si tuviésemos una financiación justa del Estado. Pedimos a esos alcaldes socialistas que piden esa Ley de Financiación Local que se sumen a la reivindicación del Gobierno regional a la hora de exigir al Ejecutivo español la reforma del SFA.

Se quejan de que el dinero que llega a la Región para la Diputación que no tiene no es repartido entre los municipios.

Ese dinero que recibimos de Hacienda asciende anualmente a unos 300 millones de euros y es para atender las competencias de la antigua diputación provincial. Ese dinero no da ni para cubrir el gasto sanitario de los tres hospitales heredados de la diputación, que eran el actual Reina Sofía, Los Arcos y el Hospital Psiquiátrico.