María Jesús Campos: "Ser autónoma es una lucha diaria por mantenerse en pie"

¿Cuánto tiempo hace que se inició en el mundo del autónomo?

No soy nueva en esto, como se suele decir. Hace ya 18 años que tengo mi negocio. Soy propietaria de la Frutería Macíascoque, en la pedanía murciana de Guadalupe. Es un negocio enfocado sobre todo a la venta de fruta y verdura, aunque también vendo pan y otros productos.

¿Había trabajado ya anteriormente en algún otro lugar como asalariada?

Sí, antes trabajaba por cuenta ajena, en una empresa, aunque he de decir que no tenía nada que ver con esto. Tras esta experiencia decidí probar, aunque al principio no lo tenía claro… Pero desde que empecé, aquí sigo con mi clientela habitual y muy satisfecha durante todos estos años.

¿Cómo ve ahora su situación?

La verdad es que estar al frente una misma de un negocio es muy duro. Hay muchas ‘pagamentas’, recibos e impuestos que hay que tener el día, muchas responsabilidades como representante principal de la empresa… Pero la suerte que tengo es que ya es un negocio asentado y con una clientela fija desde hace tiempo. Estoy bien como estoy, no pido más.

¿Ha solicitado ayudas o fue beneficiaria de alguna durante todos estos años?

No, no he recibido ninguna ayuda pública. Desde que soy autónoma nunca me ha tocado ninguna ayuda, ni siquiera aquellas subvenciones que ahora dan al empezar a aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo del emprendimiento. Quizá ahora esté todo más regulado y haya más opciones y ‘cuidados’ para el que quiere crear su negocio desde cero, pero cuando yo empecé no tuve acceso a nada.

¿Y en cuanto a las ventajas e inconvenientes?

Una de las principales, diría yo, es que te permite organizarte el trabajo por ti mismo, sola, hago mi planning... Tengo la suerte de que nunca me ha faltado el dinero gracias a mi negocio. Es cierto que por ahora me ha ido bien estando sola en el negocio, ya que es una pequeña tienda de pueblo. Pero es verdad que a la vez supone una gran desventaja porque no tengo a nadie que me cubra en caso de que caiga enferma o no pueda abrir un día la persiana por algún asunto personal.

¿Nunca ha contado con un trabajador más en la frutería?

No, empecé sola y sigo sola. Ya digo que por ahora me ha ido bien sin encargados ni trabajadores.

¿Qué le diría a alguien, sobre joven, que esté pensando en emprender por su cuenta?

Le diría que no es fácil, que es muy sacrificado y cuesta, pero que al final merece la pena. Mis hermanos también son autónomos desde hace menos tiempo que yo, y a ellos también les va bien. Esto es una lucha diaria, sobre todo por mantenerse en pie, que es lo más difícil. No es solo empezar, es aguantar los años.

Algo habrá cambiado en su negocio después de tantos años...

Antes trabajaba todo el día, con horario completo. Pero desde hace cinco años solo abro por las mañanas. Por las tardes cierro y las dedico a hacer las compras, porque yo soy quien se encarga de todo.