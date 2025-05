Lourdes Méndez: "Feijóo no quiere aprobar presupuestos con Vox de cara al congreso del PP"

La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez, ha perdido toda confianza en el partido en el que inició su carrera política hace más de 35 años. No solo es que, según ella, «se desprendió de los valores que siempre había tenido», sino que no los ve capaces ni de defender el Trasvase o la bahía de Portmán.

Se está alargando la aprobación en la Región de unos presupuestos supuestamente negociados ya. ¿Bloquea Feijóo o Abascal?

Por todos los datos que tenemos, interpretamos que es Feijóo el que está paralizando los presupuestos en Murcia. Pienso que sus intereses partidistas están por encima de la Región y la prueba fáctica es lo que pasó el otro día en el Congreso, cuando ni acudió a votar la proposición de ley del Trasvase. Quien tiene la responsabilidad de presentar los presupuestos es el Partido Popular, que es el que gobierna y no ha llevado ni el techo de gasto. Lo único que condicionamos nosotros fue un marco político contra la inmigración ilegal y en contra del Pacto Verde.

Pero en ninguna comunidad en la que es necesario el apoyo de Vox se han aprobado las cuentas.

Todo apunta a que, de cara a su congreso de julio, el PP no quiere que exista ningún acercamiento a Vox. Eso incluye los presupuestos. Para ellos, su mayor enemigo somos nosotros y no el Partido Socialista, que es, realmente, el mayor enemigo de los españoles. Lo estamos viendo con el gobierno que tenemos, corrupto y que se ha echado en las manos de independentistas, de la extrema izquierda y de fanáticos climáticos. Ese planteamiento es equivocado, pero sus razones tendrá el Partido Popular.

¿Les preocupa ese congreso?

Nos preocupamos por nuestro partido y de defender lo que creemos que es bueno para el bien común de todos los españoles, no lo que hagan otros partidos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, no apareció en el Congreso el otro día ni para saludar al presidente de nuestra región. De lo que ocurra en ese congreso solo me importa que engañen a los ciudadanos. El PP es lo que es. Con el gobierno de Rajoy se desprendió de los valores y de las raíces que siempre había tenido.

"La propuesta que se llevaba al Congreso era una estafa y un verdadero parche que, por supuesto, no blindaba el Trasvase"

Vox apoyó la iniciativa del PP de apoyo al Trasvase en el Congreso, pero anunció una enmienda a la totalidad. Apoyo a medias, ¿no?

La propuesta que se llevaba al Congreso no dejaba de ser una estafa y un verdadero parche que, por supuesto, no blindaba el Trasvase. Ni afectaba al Plan del Tajo, ni a la Ley de Aguas ni a su caudal ecológico. Aquello era un teatro en el que se quería escenificar un acuerdo entre los representantes de las diferentes comunidades del Partido Popular que no es cierto. Continúan diciendo una cosa diferente en Castilla-La Mancha, en la Región de Murcia y en Madrid. Así que sí, nuestra intención era intervenir si esa propuesta salía adelante modificando el planteamiento. Vox iba a defender lo que realmente debiera de haber traído el Partido Popular.

¿Que consistía en...?

Una ley que derogara todas las políticas provenientes del Pacto Verde, que derogara los extremos del caudal ecológico y, sobre todo, que estableciera un Plan Nacional de Aguas para armonizar la conexión entre todas las cuencas, incluso los Trasvases. Eso el Partido Popular es imposible que lo traiga y lo defienda porque acababa de votar en Europa en contra de la interconexión de cuencas que planteó Vox y porque votó con el Partido Socialista el Pacto Verde. López ni siquiera habló de la propuesta. Se refirió a un plan y apeló al consenso. No puede existir ninguna duda de que Vox está a favor de los agricultores. Hemos estado ahí desde el inicio de nuestra existencia y no hemos cambiado nuestro discurso en ninguna comunidad.

"Europa está despertando frente al desastre del globalismo y fronteras desbordadas"

Pero una enmienda a la totalidad rompe con la iniciativa del Partido Popular. ¿Por qué no formar un frente común si ambos defienden el Tajo-Segura?

El resto de partidos salieron a la tribuna con soflamas políticas, pero no argumentaron sobre el fondo de la cuestión. Con solo 7 minutos, hice lo que pude, pero una enmienda a la totalidad con texto alternativo sí que me permitiría explayarme como merece este asunto.

¿Ha visto al senador Paco Bernabé en el Senado esta semana llevándole arena de Portmán a la ministra? ¿Haría lo mismo?

Qué quiere que le diga, a mí me parece una payasada. A lo largo de mucho tiempo se ha estado mareando la perdiz y así hemos llegado a esta situación. El objetivo debiera ser que se pueda aprobar a nivel nacional una ley que persiga una regeneración real de la bahía, que ordene el territorio y potencie todo el desarrollo urbanístico, el portuario y el turístico. De hecho, eso decía la moción de Vox aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional de Murcia que mi grupo parlamentario va a replicar en el Congreso de los Diputados. Veremos quién lo apoya y quién no. Lo demás me parece una payasada.

La ola conservadora sigue imponiéndose en cada una de las elecciones que se celebra en Europa. Ustedes no lograron sus objetivos en 2023. ¿Son optimistas?

Sabemos que Vox está subiendo, igual que está pasando en el resto del mundo con nuestros aliados. Europa está despertando frente al desastre del globalismo, fronteras desbordadas, seguridad decreciente, pérdida de soberanía de los estados y ruina del campo. No tengo la menor duda de que los españoles se están dando cuenta de lo que está ocurriendo y de que sufren problemas en su día a día, como en el caso de la vivienda. Sin embargo, nuestro gobierno corrupto se dedica a hablar de la ideología de género. Lo que está sucediendo no es más que una respuesta lógica frente a este globalismo que solo nos está trayendo ruina y pobreza.