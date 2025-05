Víctor Martínez, alcalde de Santomera: "Con 44 kilómetros cuadrados, somos el sexto municipio con mayor peso industrial de la Región"

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, explicó que, para prosperar como municipio, «las fórmulas son sencillas y, cuando las aplicas, suponen un éxito: valentía, dar certidumbre a los inversores y eliminar cualquier traba o burocracia que podamos quitar desde las corporaciones locales». También aludió a la importancia de «tratar al empresario como un aliado, no como un enemigo».

Martínez hizo estas afirmaciones en el transcurso de su participación en la mesa redonda ‘Progreso, un paso al frente’, la tercera que se celebró este martes en el marco del II Foro Municipalismo, de La Opinión y Prensa Ibérica en el Cuartel de Artillería, un evento que contó con la presencia de regidores de diferentes municipios de la Comunidad murciana.

El popular, que compartió mesa redonda con los alcaldes de Abarán, Jesús Gómez; de Mula, Juan Jesús Moreno, y de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, dijo que su localidad, Santomera, es «pequeñita, tiene 44 kilómetros cuadrados, y la mitad de ellos configuran espacios naturales, como la zona del embalse; luego nos queda la otra parte, que es la que está haciendo posible que Santomera se convierta en el sexto municipio con mayor peso industrial en la Región, y optemos a convertirnos en la tercera potencia».

A la pregunta de qué estrategias están poniendo en marcha desde su Ayuntamiento para atraer inversiones económicas y mejorar la vida de los vecinos, el regidor comentó, por ejemplo, que «estamos inmersos en la quinta modificación de nuestro Plan General de Ordenación Urbana» y afirmó que se plantean cambios en este plan «a quince años vista, pensando en el futuro». Tener esta visión tan amplia en lo que está por venir «nos está haciendo muy competitivos», hizo hincapié el alcalde.

"Nudo de oro"

«A Santomera se la empieza a llamar el nudo de oro industrial del mediterráneo», sentenció el antaño portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional.

En cuanto los fondos de los que las administraciones autonómica y central dotan a su Consistorio, Martínez aseveró: «Yo estoy muy contento con el Gobierno de la Región y con el trato que da a mis vecinos y estoy parcialmente contento con el Gobierno de España».

Habló de la Autovía del Bancal (el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santomera reclamaron conjuntamente al Ministerio de Transportes que redefiniese el proyecto de la RM-1 para incluir una circunvalación que sacase los vehículos pesados del centro del pueblo) y reiteró: «Con el Gobierno de España estoy contento de forma parcial». Admitió que «entre fondos de la Comunidad y estatatales, hay más de 10 millones de euros, y eso para Santomera es una auténtica barbaridad».

El regidor remarcó que «la Región es la comunidad peor financiada», lo cual «no es una cuestión de color político, todos los gobiernos (centrales) han maltrado a la Región, especialmente el último», el de Pedro Sánchez.

«Yo no puedo exigirle a mi comunidad que me dé una magnífica financiación» si no se la da el Ejecutivo central a ella, significó, para resaltar que «cuando uno compite con alguien que va dopado, es muy difícil competir en igualdad de condiciones».

El primer edil de Santomera confesó que «me da envidia cuando voy a Cantabria y veo sus carreteras. O cuando voy a Asturias».

Luces y sombras

En cuanto a los fondos europeos, declaró que «tienen sus luces y sus sombras». Por un lado, «una inversión adicional que no esperábamos» y que consigue «transformar los municipios a mejor».

«Las sombras: muchos de esos proyectos al final son fallidos por un mal enfoque o una mala planificación», indicó, para poner el acento en «la burocracia de cada uno de esos proyectos europeos».

Cuando el Consistorio decide optar a una de estas subvenciones, «los funcionarios pasan semanas sin dormir por la enorme complejidad y los enormes trámites» burocráticos que han de rellenar.

Martínez destacó el problema que supone para Santomera que España no tenga Presupuestos: «Yo hice los deberes, me fie del Ministerio y presupuesté un millón mas, hoy tengo un problema» porque «a nivel nacional hay un Gobierno incapaz de aprobar un Presupuesto que dé estabilidad al país».

«Llevamos tres años sin presupuestos y quienes estamos pagando, los verdaderos sufridores de esa situación, somos los ayuntamientos», recalcó.