Juan Jesús Moreno, alcalde de Mula: "La reindustrialización es muy importante porque perdimos las conserveras"

«En Mula tenemos que tener claro que no podemos perder nuestro mayor motor: la agricultura». Así lo sentenció el alcalde de esta localidad, Juan Jesús Moreno, durante su intervención en la mesa ‘Progreso, un paso al frente’, que se desarrolló en el II Foro Municipalismo, una iniciativa de La Opinión y Prensa Ibérica que aconteció en el Cuartel de Artillería de Murcia.

El primer edil y secretario general del PSOE de Mula se centró en las bondades del campo (más del 60% de la economía de su pueblo, dijo, «se mueve gracias a los agricultores» y reclamó, «que no haya duda, el agua, que tanto fruto nos ha dado».

Sin embargo, es consciente de que su localidad no puede fiarlo todo a los cultivos para prosperar y se fijó en la industria. En concreto, en el Plan de Reindustrialización, desarrollado en colaboración con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y que desde el equipo de Gobierno municipal consideran una apuesta firme para atraer inversiones, generar empleo y, en definitiva, dinamizar el tejido empresarial local.

«Es muy importante ese Plan de Reindustrialización porque hemos perdido la industria conservera», apostilló el alcalde. Cabe recordar que hace unos años, cuando bajó la persiana Cofrusa, se puso fin a un siglo de historia conservera vegetal en Mula, donde ya habían cerrado otras fábricas.

Optamos a fondos europeos con Pliego sin color político: por encima de todo están las personas y el sentido común Juan Jesús Moreno — Alcalde de Mula

Juan Jesús Moreno incidió en que «hemos tenido que transformar nuestra industria y apostar por una más cercana», a lo que agregó que «por eso hemos puesto a disposición de las empresas el suelo a un precio asequible».

Desde su punto de vista, la Comunidad ha de tomar conciencia de que los municipios del interior necesitan el mismo impulso que reciben las zonas costeras. Así, incidió en la necesidad de «poner en valor a una bella ciudad con un rico patrimonio». La suya, «una ciudad encantadora», sentenció.

Y es que «tenemos una costa maravillosa, pero los municipios que tenemos mucha historia y un gran patrimonio tenemos que apostar por ello», dijo el socialista.

"El interior existe"

«El interior de la Región existe y hay que ponerlo en valor», reiteró. ¿Cómo? «Invirtiendo en él. Con todas las dificultades que tenemos los ayuntamientos con la financiación», hizo hincapié.

«No he venido a llorar, soy una persona muy positiva», espetó Moreno (que departió con sus homólogos de Alguazas, Santomera y Abarán) cuando fue preguntado por el moderador, el periodista Jaime Ferrán, por cuáles son los elementos que podrían estar frenando el crecimiento de su pueblo. Aunque él ve uno: «Yo estoy sufriendo algo que se habla mucho que es la despoblación».

En este sentido, se refirió a «pedanías que están sufriendo un abandono por parte de la población, porque hoy en día buscamos los mejores servicios», por lo que «en un breve tiempo tendremos un grave problema, que no se ha puesto encima de la mesa en los últimos años», vaticinó.

El alcalde de Abarán, Jesús Gómez; el alcalde de Santomera, Víctor Martínez; el periodista Jaime Ferrán; el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno y el alcalde de Alguazas, José Gabriel García. / Israel Sánchez

De ahí que lamente que la Administración autonómica haya lanzado el Plan Regional contra la Despoblación «y al municipio de Mula no se le haya tenido en cuenta», algo que ya denunció el regidor cuando compareció, en marzo, en la Asamblea en la comisión sobre el reto demográfico.

En cuanto a financiación, aseguró que se ha «ofrecido» al presidente López Miras «para ponerme a su disposición, para intentar pedir en la puerta que toque», dado que «sé que desde el Gobierno de España se tiene infrafinanciada a esta Comunidad».

"Un problema gordo"

«Yo no puedo decirle al empresario que me hace mi obra que no le pago porque a mí no me pagan», recalcó, para admitir que «estamos sufriendo un problema gordo con la financiación».

Sobre los fondos europeos, apuntó que suponen «el motor fundamental para poder llevar a cabo infraestructuras». Para acceder a ellos, «hemos presentado un proyecto con Pliego, sin color político, porque por encima de todo están las personas y el sentido común». Gracias a ayudas europeas espera «poner en valor el patrimonio que tiene Mula», como su Castillo o el yacimiento de Villaricos.

Como colofón, el socialista recordó que «estamos en una Comunidad que no tiene Presupuestos» e instó a quien corresponda: «Pongamos un presupuesto encima de la mesa, porque es necesario para los ayuntamientos y también para los ciudadanos».