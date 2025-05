J. Ángel Alfonso, alcalde de Molina: "Tendremos el mayor parque industrial empresarial de la Región con 10 millones de metros cuadrados"

Hasta hace un par de años Molina de Segura miraba al futuro. Ahora «se demuestra que es una ciudad que ha dejado de hacerlo porque ya está conformándolo».

Así lo cree el alcalde del cuarto municipio de la Región de Murcia, José Ángel Alfonso, quien destacó ayer en el II Foro Municipalismo organizado por La Opinión y Prensa Ibérica la «gran transformación» que está convirtiendo el centro urbano de la localidad.

Y gran parte de la artillería está puesta en el proyecto ‘Molina Renace’, con más de 100 millones de euros destinados para transformar urbanísticamente y paisajísticamente el entorno con un sello de identidad propio: «El objetivo es que cuando se vea una foto de un lugar se identifique y se sepa que eso pertenece a Molina». Alfonso reconoció que un proyecto de esta envergadura no se va a poder desarrollar en una sola legislatura, sino que se irá unos 15 años más allá, hasta el año 2040.

«No podemos destinar los proyectos a un solo mandato. Ha llegado el momento en el que los responsables políticos dejemos de mirarnos nuestros propios ombligos y seamos valientes y hagamos proyectos más allá de una legislatura», reconoció el regidor.

Esta «transformación», para el alcalde, es posible gracias a la «contención del gasto» logrado desde que entró al Gobierno local en 2023: «En menos de dos años hemos conseguido algo histórico, la deuda cero para las arcas municipales. No debe ser muy fácil, porque tan solo lo han conseguido el de Molina y el de Orense. Todo esto nos ha permitido hacer los Presupuestos más grandes de la historia del municipio», sacó pecho Alfonso.

«Por derecho propio», Molina de Segura se ha ganado tener como seña de identidad histórica ser ciudad de la empresa, de la industria y del empleo. En el municipio se contabilizan unas 5.000 empresas y cada año se generan otras 100 nuevas, mientras que el número de autónomos alcanza los 5.174. En total, en palabras de Alfonso, se factura al día unos 500.000 euros desde estos negocios con sede molinense.

Las pretensiones van más allá: «Molina quiere liderar el sureste no solo de la Región, sino de toda España. Para ello, hemos empezado a trabajar y construir el mayor parque industrial empresarial de la Región de Murcia con casi 10 millones de metros cuadrados». Este gigantesco espacio propiciaría que no solo los empresarios molinenses no tengan que marcharse del municipio cuando tengan que crecer, sino también captar otros negocios e inversores procedentes de otras ciudades.

Una tierra "para vivir"

A pesar de ello, el mensaje que quiere trasladar el Ayuntamiento es que no sea solo una «tierra de oportunidades» para trabajar, sino también para vivir. Aquí también anunció que «se van a construir en los próximos 3 años unas 5.000 viviendas para dar un salto importante en cuanto al número de habitantes» , que ahora mismo está en torno a unos 80.000.

Antes de que estén en el mercado inmobiliario estas nuevas viviendas, el alcalde molinense expuso que se tienen que prestar «confort y una zona donde los vecinos puedan desarrollarse plenamente y vivir con tranquilidad».

En este punto hizo mención a una histórica demanda en el municipio: la construcción de un tercer centro de salud que en unos meses será una «realidad» para atender a unas 30.000 tarjetas sanitarias y que permitirán que los vecinos de Molina no tengan que desplazarse a los centros murcianos de El Carmen o San Andrés para sus consultas médicas con el especialista.

Más vigilancia policial

Otra de las asignaturas pendientes en los últimos tiempos en la ciudad ha sido cómo abordar los problemas de inseguridad ciudadana, un hecho que «le ha preocupado mucho» al alcalde desde antes que tomase el bastón de mando, cuando estaba en la oposición.

«La seguridad es fundamental. Y estamos incrementando la plantilla en una cuarta parte con 17 nuevos agentes de la Policía Local para este año y otros 15 para el que viene» .

Además, anunció que en los próximos meses se inaugurará la comisaría de Altorreal para que los agentes también estén más cerca de los vecinos de las urbanizaciones, así como la del Distrito Centro para que en el casco histórico se eviten posibles conflictos.