Las fugas están detrás de la mitad de las desapariciones de menores en la Región

El 57% de los casos de desapariciones de menores de edad se deben a fugas de los propios niños o adolescentes, situaciones que "bloquean" a las familias y que les lleva en muchos casos a no saber cómo actuar. Ante este tipo de situaciones, la Fundación ANAR cuenta con el teléfono 116000, un número que está operativo en toda la Unión Europea y que en España cuenta con el respaldo del Gobierno a través de la colaboración con distintos ministerios y comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia.

ANAR actuó el pasado año 2024 en hasta 18 casos de desapariciones de menores de edad en la Región, según han dado a conocer este miércoles los responsables de la entidad durante la presentación del Informe Teléfono ANAR 116000 para casos de niños desaparecidos en España en 2024.

Este teléfono está operativo desde 2010 y funciona las 24 horas del día los siete días de la semana, un servicio que es anónimo y confidencial. A través de él se recoge información y se da traslado a las autoridades para resolver los casos, aunque hay situaciones en las que se interviene, "cuando se entiende que hay un riesgo para el menor, y en los que se trabaja con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", explica el portavoz de ANAR, Benjamín Ballesteros.

El responsable de ANAR ha puesto como ejemplo el caso de Raquel, una niña que acude al colegio y querida por su familia que comienza a hacer sus primeras salidas, aunque siempre vuelve a casa a las 22.00 horas. Pero un día, a las 5.00 de la mañana la familia contacta con ANAR porque no ha vuelto, "se ven bloqueados, no saben cómo actuar y si tienen que presentar o no una denuncia". Ante esta situación, Ballesteros dice que "en este teléfono de la Fundación siempre hay un experto que ayuda a pensar qué hacer en cada momento e informa de los recursos jurídicos y sociales para atender ese caso", lo que aporta cierta tranquilidad.

1.171 desapariciones atendidas en 2024

Durante el pasado año 2024, ANAR actuó en 1.171 casos de niños y adolescentes desaparecidos, atendiendo 4.383 peticiones de ayuda en relación solo a las desapariciones de menores de edad durante ese ejercicio.

En el tiempo que el teléfono viene funcionando, las peticiones de ayuda se han incrementado un 91,4%, siendo este aumento de cerca del 13% en el último año. Además, las peticiones de ayuda se han multiplicado por siete de 2011 a 2024, y destaca el incremento de casos en el año 2021 como efecto 'rebote' tras el confinamiento.

La mayoría de los casos de menores desaparecidos o en riesgo de desaparición proceden de la Comunidad de Madrid (324), Comunidad Valenciana (187) y Andalucía (103). Del total de 2024 (1.171 casos), 18 correspondieron a la Región de Murcia. No obstante, la directora de Líneas de Ayuda de ANAR, Diana Díaz, apunta que "hay que tener en cuenta que este es un fenómeno multifactorial, ya que las atenciones en cada zona también dependen de que este teléfono de contacto se conozca más o menos en cada territorio".

Otra de las cifras facilitadas este miércoles muestra que el 71,5% de las denuncias de depasapariciones del año pasado fueron de personas menores de edad. Mientras que el porcentaje de menores de edad con respecto al total de personas desaparecidas en España durante 2024 fue del 49,4%, según el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior.

Motivos de desaparición

Sobre los motivos más habituales de desaparición o sus causas, los autores del informe explica que más de la mitad de los casos (57%) se deben a fugas. El segundo motivo, con un 23,7% de los casos, son los menores que han sido expulsados de su hogar por un conflicto familiar. El tercero, la sustracción parental, con el 12,4% y las pérdidas o accidentes representan un 3,8% de los casos atendidos. El 1,9% son secuestros por terceros con fines ilícitos y un 0,6% son niños o adolescentes menores migrantes no acompañados.

En este caso, Diana Díaz sí que ha insistido en que "nos gustaría atender más casos de estos últimos, de menores migrantes no acompañados, nos gustaría que nos conocieran y que nos llamaran para apoyarles en temas psicológicos, de recursos o asesoramiento jurídico".

Las desapariciones de menores son más habituales entre mujeres que entre varones, con un 59,3% de los casos frente al 38,7%. En cuanto a las edades, el 66,2% eran adolescentes, el 18,6% preadolescentes y un 13,1% niños. También se observa que el 3,2% de los niños desaparecidos tenía una discapacidad.

El estudio también ha analizado el entorno y ámbito familiar en el que se encontraban estos menores, observándose que el 83% vivía con algún familiar, el 36,2% en familias monoparentales y un 24% con ambos progenitores. Un 5,1% estaba en un centro o institución.

La directora de Líneas de Ayunda de ANAR afirma tras dar a conocer estas cifras que "todas las situaciones de desaparición de un menor de edad son de riesgo, incluso cuando es por una fuga, ya que no se dabe durante esas horas dónde se encuentra o si está en contacto con personas potencialmente peligrosas. Son horas inquietantes".

Problemas de salud mental en seis de cada diez casos

El informe de ANAR también ha profundizado en los problemas asociados que tienen los menores que son objeto de desparición. En el 65,8% de los menores atendidos se detectan problemas de salud mental, entre los que hay tristeza (10,6%), miedo (10,2%), ideas o intentos de suicidio (8,8%) y otros problemas psicológicos (9,3%). También un 24,6% de los casos estaban relacionados con algún tipo de violencia contra el niño o adolescente, con un 10,5% de maltrato psicológico, un 7,8% de maltrato físico, un 2% agresiones extrafamiliares y un 1,5% agresiones sexuales.

El directora del departamento Jurídico de las Líneas de Ayuda ANAR, Sonsoles Bartolomé, explica que la Fundación ANAR realizó 2.127 derivaciones jurídicas (711) y sociales (636). Entre las jurídicas destacan las realizadas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (334), abogados (101) y juzgados (93); y entre las derivaciones sociales predominan las realizadas a servicios sociales municipales (202), servicios de emergencias 112 (192) y centros de salud y de especialidades (47), entre otros.

Gracias también a la colaboración transfronteriza, en 2024 ANAR intervino en 6 situaciones de coordinación internacional que afectaban a siete menores de edad. Desde España se ha requerido la cooperación internacional en una ocasión, para una niña de 5 años, por sustracción parental.