Food Brokerage Event: núcleo de la innovación agroalimentaria

La Región de Murcia es «una tierra fértil para las innovaciones que alimentarán el mañana». Estas palabras de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, bien resumen la razón de ser y los objetivos de Murcia Food Brokerage Event, una cita que celebra en la capital murciana su 12ª edición.

López Aragón fue la encargada de inaugurar este evento que tuvo ayer su primera jornada y continuará hoy siendo epicentro internacional de la cooperación tecnológica, y lo hará gracias a un programa que gira en torno a un extenso calendario de reuniones empresariales entre agentes del sector tecnológico agroalimentario.

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), organizador del evento, ha dado lugar a una suerte de «escaparate tecnológico», como lo define Victoria Díaz, técnico del Departamento de Innovación Empresarial de este organismo: «Las empresas se han registrado, introduciedo su oportunidad de mercado –con qué oferta o demanda tecnológica quieren participar–, y después han ido solicitando reuniones y aceptándolas». Tras ello, se han agendado los encuentros en los que cada parte –tutorizados por personal del INFO que, posteriormente, realizará un seguimiento para saber si el contacto ha dado fruto– pone de manifiesto sus ofertas y demandas.

Esta es, por tanto, una muestra del «tejido empresarial diverso y competitivo, innovador y resiliente, que trabaja unido» del que habló la López Aragón: «La Región de de Murcia es mucho más que una potencia exportadora de frutas, hortalizas, conservas o platos preparados: es una industria especializada» en la que hay grandes grupos, pymes y start-ups. Y es esta dinámica, en la que las empresas colaboran con organismos públicos para cerrar «el círculo de transferencia de conocimiento» la que, continuó, está respaldada por el Gobierno regional: «Porque sin ciencia no hay avance, sin tecnología no hay competitividad y sin empresa no hay futuro», resumió sobre este evento que busca soluciones desde la cooperación.

Un crecimiento «exponencial»

Atrás queda el año 2003, en el que esta iniciativa comenzó. Una docena de ediciones después –se organiza cada dos años–, este evento «no ha parado de crecer exponencialmente», afirma Victoria Díaz. La consejera López Aragón ha celebrado este proyecto que ha propiciado «miles de reuniones bilaterales que han dado lugar a acuerdos comerciales, proyectos tecnológicos y colaboraciones internacionales de alto impacto» a lo largo de su historia.

En las reuniones participaron 470 empresas de 19 países. / Juan Carlos Caval

A estas jornadas de «transferencia de tecnología internacional» en curso han acudido, según precisa el INFO, 470 empresas y organismos de investigación de 19 países para «crear sinergias, explorar mercados, conocer tendencias y construir relaciones duraderas», en palabras de la consejera.

Referente internacional

Participan 150 empresas de la Región pero en esta edición, además, se están haciendo encuentros «de forma híbrida –explica sobre esas reuniones– y la mitad de las entrevistas son online». Esto ha contribuido a aumentar la participación internacional y a reafirmar lo que Marisa López aseguró al comienzo de su intervención: que la Región es «un referente internacional en alimentación, biotecnología, gestión hídrica y seguridad alimentaria».

La consejera, que tras la inauguración recorrió el Anexo del Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas, donde se celebraban esos encuentros presenciales desde primera hora de la mañana, hizo hincapié en que las cifras avalan el éxito de la tecnología agrícola en la Región: «Tenemos más de 120.000 hectáreas tecnificadas, que suponen el 90% de la producción regional; 1 de cada 5 productos hortofrutícolas exportados por España es de la Región; somos la segunda provincia española en exportación agroalimentaria, con el 12% del total nacional; y además lideramos la exportación de los equipos de riego, con el 20% del total nacional».

José García Gómez, presidente del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación, quiso remarcar, también, la larga historia de la Región en materia de innovación agroalimentaria, y ponía la vista en el futuro del sector: «Debemos seguir siendo competitivos, añadiendo valor a lo que hacemos cada día, y más en una Región en la que, al mirar sus últimos 120 años de historia, vemos cómo ha ido cambiando, cómo hemos sido capaces de adaptarnos a las demandas y exigencias de una sociedad que evoluciona, que es también más exigente».

La 12ª edición de este Food Murcia Brokerage Event lo consolida como «una herramienta que es clave para seguir construyendo –concluyó Marisa López en su intervención– un futuro donde la alimentación sea una industria potente y también motor de salud, sostenibilidad, desarrollo territorial y cohesión social».