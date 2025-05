La Región lidera el crecimiento económico pese a que los aranceles de Trump amenazan el ritmo

La drástica política arancelaria anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump al mundo, la débil recuperación en Europa y la elevada incertidumbre en la política económica podrían amenazar a partir del próximo año el imparable crecimiento que viene registrando la Región de Murcia durante 2024 y 2025.

El PIB murciano crecerá un 1,6% en 2026, un porcentaje más bajo que el del 2,9% que se prevé para este año. A pesar de que este año la Comunidad esté a la cabeza por encima de la media nacional en cuanto a crecimiento -también lo estuvo el pasado año-, las perspectivas futuras estarán muy condicionadas por este entorno global incierto en el que está sumido en estos momentos la economía del planeta.

Así lo estima el servicio de estudios de BBVA en su informe Situación Región de Murcia 2025, donde se resalta que Murcia sería este año una de las autonomías con más dinamismo en el conjunto nacional debido a la incesante actividad en el sector público, el "rebrote" de la actividad agraria o el empuje del turismo, entre otros factores.

A pesar de la "desaceleración" que supondría en 2026 que solo hubiese un crecimiento del 1,6%, desde BBVA Research apuntan que el PIB regional superaría en 12 puntos el nivel de 2019, "una de las recuperaciones más intensas dentro de España".

Estos datos los explicó Pep Ruiz de Aguirre, responsable del Análisis Regional en BBVA Research, quien estuvo acompañado de José Manuel Mieres, director de la territorial Este de BBVA, Ángel Fernández, director de zona de BBVA en Valencia, y Antonio Carreto, director regional este de BBVA, este miércoles en Murcia. "La incertidumbre por cómo afectarán las decisiones que se tomen desde Estados Unidos dificulta y condiciona la toma de decisiones de los empresarios", explicó Ruiz de Aguirre.

La agresiva política arancelaria de Trump contra países terceros no debería tener, en principio, un impacto directo sobre las exportaciones murcianas, que sí se verían más afectadas por cómo evolucionen tras esta cuestión los mercados europeos, con un especial foco puesto en países como Francia, Alemania o Reino Unido, a los que la Comunidad exporta sus productos agroalimentarios en mayor medida. El turismo procedente del país norteamericano no se tendría que ver muy resentido en Murcia, ya que los estadounidenses no son un grupo que destaque dentro del mercado turístico regional.

Reducción de la tasa de paro

En un contexto en el que la inflación se acercaría al 2% gracias a la caída en el precio del combustible, se prevé que la tasa de paro pueda reducirse hasta el 11,6% de media en 2026 y que se creen 30.000 nuevos empleos durante el bienio 2025-2026. Precisamente, la bajada de la gasolina permitirá que los salarios vayan recuperando poder adquisitivo y que la reducción de tipos de interés continúe impulsando el consumo y la inversión.

Ruiz de Aguirre aplaudió el importante incremento del PIB que tuvo la Región a finales de 2024 y el primer trimestre del presente año, superando las expectativas que se tenían meses atrás. Durante el pasado año, destacaron los expertos, el PIB regional podría haber alcanzado el 3,6%, un porcentaje superior al del conjunto de España (3,2%).

El dinamismo de la afiliación creció al final del año con un importante rebote en Cartagena y en buena parte de la Región, fuera de la ciudad de Murcia, mientras que al inicio del presente año Murcia capital vuelve a ser la zona más dinámica, apoyada por el impulso del sector público.

Impacto del apagón eléctrico El apagón eléctrico que sufrió toda la Península el pasado 28 de abril hizo mella en la economía española y murciana. Según los análisis de BBVA Research, se gastó un 42% menos durante el día en que toda la población se quedó sin luz y sin poder utilizar métodos de pago como la tarjeta de crédito en los comercios. Pero la actividad tomó pulso enseguida y, a los dos días, se volvió a gastar un 40 % "más de lo normal" fruto de esa inactividad durante los días 28 y 29 de abril.

Un momento antes de la presentación del informe, en la sede del BBVA en la Avenida de la Libertad de Murcia. / L. O.

"Cuello de botella" con la vivienda

Los expertos también lamentaron el problema de vivienda que atraviesa toda España, pero destacaron que, en el caso de la Región, no crece tanto como en otras autonomías: la falta de inversión supone un "cuello de botella" al crecimiento, sobre todo en las grandes ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca o Molina.

En Murcia se produjo un "estancamiento" de la iniciación de nueva vivienda en 2024, que "intensifica el problema de oferta residencial, insuficiente para cubrir las necesidades de vivienda", sobre todo de la población más joven. En una comunidad donde la presión de demanda de vivienda principal es elevada, "la falta de consenso" sobre cómo abordar esta problemática es un obstáculo, señalan los expertos.

Estiman que se deberían construir un total de 74.200 viviendas para cubrir la alta demanda que hay ahora mismo en la Comunidad

Advierten de que "la escasa actividad constructora solo cubrirá poco más del 20% de la demanda de vivienda habitual entre 2021 y 2026" en la Región. Además, esta solo representaría el 62% de la demanda de vivienda en la Región, mientras que el resto correspondería a la que hacen extranjeros (28%) y a la segunda residencia (10%). En este punto, Pep Ruiz de Aguirre indicó que lo ideal sería contar con unas 72.400 viviendas que se deberían construir dentro del mercado inmobiliario en la Región, mientras que las previsiones apuntan a que se quedarían en unas 25.000.

La inmigración 'tira' del nuevo empleo

Desde BBVA Research destacaron que las personas migrantes que vienen a la Región de Murcia para trabajar cubrieron el 54% de los 41.300 empleos creados en la Región durante el trienio 2021-2024. Entre los años 2014 y 2019, este porcentaje solo suponía un 8% del total, destacó el responsable del Análisis Regional.

Este comportamiento "supone un cambio respecto al observado antes de la pandemia, cuando el aumento del empleo era mayor y la mano de obra de nacionalidad española cubría el 92% de los empleos".

La entidad bancaria también sostiene que el hecho de que haya aumentado el desempleo en el colectivo de mayores de 55 años pone de relieve que es necesario "redoblar los esfuerzos en formación para adaptar los perfiles de los parados a la demanda de las empresas y mejorar la productividad del conjunto de la economía".

El crecimiento continuará apoyado en la recuperación de la actividad agraria, que habría impulsado "el buen tono" de las exportaciones y de la industria, y en un crecimiento vigoroso del empleo y del consumo.

En cuanto al turismo, los indicadores económicos muestran que el gasto nominal está también "muy acelerado" en la Región, sobre todo en cuanto a los extranjeros que vienen a conocer nuestra tierra.

Las pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros crecieron casi un 9% el pasado año, mientras que la tendencia que se está apreciando entre los turistas nacionales es que ya no solo se limitan a viajar durante los meses de verano: desestacionalizan el turismo y visitan Murcia durante cualquier mes del año. "Es una pata relevante del crecimiento de la economía murciana", sostuvo Ruiz de Aguirre.