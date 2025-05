Los vecinos de La Unión plantan cara al sellado de la bahía de Portmán en Madrid

Pitos, megáfonos, gritos que clamaban “¡No al sellado!” y un objetivo claro: “A Madrid por Portmán”. Unos 200 vecinos de las localidades de La Unión y Portmán, junto al alcalde unionense, Joaquín Zapata, viajaron este martes en dos autobuses llenos hasta Madrid para defender la regeneración de la bahía de Portmán.

La movilización frente a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica coincide con la comparecencia de la ministra del ramo, Sara Aagesen, en el Senado, donde se abordará este asunto.

Más de 200 personas, entre vecinos, representantes de asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y de defensa del patrimonio viajaron hasta la capital para "visibilizar una causa que lleva 35 años sin respuesta definitiva por parte del Estado", detalla el Ayuntamiento de la Unión en nota de prensa.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada fue la colocación de 35 sacos llenos de estériles mineros —procedentes de la bahía— a las puertas del Ministerio. Cada saco representa un año de espera y de lucha ciudadana por una regeneración real y comprometida con el entorno natural.

“Esto no es solo una reivindicación local, es una causa de justicia ambiental. No podemos permitir que el mayor desastre medioambiental de la historia del Mediterráneo se selle sin más. Portmán no puede quedar sepultado bajo la indiferencia institucional. Esta lucha nos duele y nos preocupa profundamente, y vamos a mantenernos firmes hasta conseguir la regeneración que merece nuestra tierra”, declaró durante la movilización el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata.