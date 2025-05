El transporte público, un ‘fantasma’ para más de la mitad de los murcianos

Falta de líneas conectadas entre sí en las ciudades, escasa frecuencia en las idas y vueltas, vehículos en mal estado, horarios limitados y falta de puntualidad, estaciones o apeaderos en zonas de difícil acceso, tiempos de viaje demasiados largos... El uso del transporte público en la Región de Murcia se ha convertido en una alternativa casi «fantasma» para una importante parte de los ciudadanos y usuarios de la Comunidad. Tanto es así que seis de cada diez murcianos afirman que no cogieron «nunca» el transporte público durante el pasado año.

El coche privado y otras fórmulas de movilidad ganan de forma aplastante al uso de autobuses urbanos e interurbanos o servicios de trenes como el de Cercanías y Media Distancia en Murcia. Así se constata en la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro de su apartado específico al acceso a servicios.

El 20% de los habitantes de la Región señaló que utilizaron menos de una vez al mes el transporte público, mientras que solo un 3,6% de los ciudadanos de la Comunidad indicó que utilizó a diario el transporte público durante el pasado 2024. La cifra está bastante lejos de la media del conjunto nacional, que es del 11,5%, más del triple.

Así, el informe detalla que el 78% de la población murciana mayor de 16 años declara no ser usuario frecuente del transporte público regional: de las 1.295.000 personas que viven en la Región dentro de esta franja de edad, unas 1.020.400 de ellas no habrían cogido autobuses ni trenes a lo largo del último año. Murcia entra en el ‘top 3’ de autonomías en la que más habitantes confiesan que no utilizan el transporte público -solo por detrás de Extremadura y Castilla la Mancha.

En el lado contrario de la balanza se sitúan País Vasco y Madrid: son las comunidades donde más se usa el transporte público para moverse. En el conjunto de España, la situación es bastante diferente: solo el 38,4% de los usuarios confirmaron que no utilizaron el transporte público en ningún momento durante el año pasado, lo que representa una diferencia de 20 puntos porcentuales.

Por Comunidades Extremadura: 69% de sus habitantes no lo usaron.

Castilla la Mancha: 59% de sus habitantes no lo usaron.

Región de Murcia: 58,2% de sus habitantes no lo usaron.

Galicia: 55,1% de sus habitantes no lo usaron.

Andalucía: 46,7% de sus habitantes no lo usaron.

Castilla y León y Cantabria: 46,1% de sus habitantes no lo usaron.

Canarias: 44,6% de sus habitantes no lo usaron.

La Rioja: 43,6% de sus habitantes no lo usaron.

Asturias: 41,1% de sus habitantes no lo usaron.

Comunidad Valenciana: 39,2%de sus habitantes no lo usaron.

Islas Baleares 36,9% de sus habitantes no lo usaron.

Navarra: 33,9% de sus habitantes no lo usaron.

Aragón: 31,1% de sus habitantes no lo usaron.

Cataluña: 30,5% de sus habitantes no lo usaron.

Madrid: 17,7% de sus habitantes no lo usaron.

País Vasco: 16,4% de sus habitantes no lo usaron.

Sobre los costes que estos servicios suponen para los hogares del mapa regional, dos de cada tres personas (66%) apuntan no haberlos utilizado mientras que el 16,7% señala que la carga es «razonable». Solo el 2,1 declara que se trata de un gasto «pesado».

Más del 13% de los murcianos que eligen el coche privado para desplazarse dicen que se debe a que «no hay transporte público en la zona», mientras que casi un 10% señala que se debe a una «frecuencia de paso demasiado baja a un horario inadecuado». Y es que esta es una de las asignaturas que tiene pendientes la Comunidad: tratar de tener un sistema de transporte público eficiente, accesible y sostenible que responda a las necesidades de todos los habitantes: desde el que necesita un autobús a las siete de la mañana para ir a trabajar hasta el que lo requiere durante la noche o la madrugada.

En las ciudades, los murcianos -más allá de que el servicio que se preste sea eficaz- echan en falta opciones como el tener una aplicación en el móvil o un panel informativo en las paradas para saber cuánto tiempo le queda para que llegue un autobús de una determinada línea y cuándo debe pasar el siguiente.

Saturación en Extranjería

Uno de los casos más evidentes, señalan los usuarios, es el que ocurre prácticamente a diario en las inmediaciones de la Oficina de Extranjería de Murcia, ubicada en el Cabezo Cortado entre la carretera N-301 que une Murcia con Molina de Segura.

Todas las mañanas centenares de pasajeros necesitan acudir a este servicio para cumplimentar sus correspondientes trámites. Decenas de ellos se aglomeran en la parada de vuelta -sin marquesina, a pleno sol- para volver a la capital, ya que la frecuencia que tiene esta línea directa es «insuficiente» para la alta demanda. Muchos de ellos intentan aprovechar la ruta que realizan los autobuses que van y vienen por Molina y Murcia para subirse, pero en muchas ocasiones los conductores no pueden hacerse cargo de todos .

Cabe recordar que tanto los conductores de las líneas urbanas e interurbanas como los propios usuarios afectados por el servicio vienen alertando de que el próximo 3 de diciembre expiran los contratos provisionales suscritos por el Ayuntamiento de Murcia y por la Consejería de Fomento para ganar tiempo mientras se sacaban a licitación los nuevos mapas de concesiones municipales y regionales.

La situación de las infraestructuras y servicios ferroviarios en la Región de Murcia no se queda atrás: en la actualidad sigue sin haber trenes hacia Lorca y Águilas desde Murcia: son los autobuses los que realizan el trayecto para los usuarios de Renfe. A pesar de ello, lamentan que no pueden suplir completamente ese servicio, que sería vital recuperar de inmediato dado que la Autovía del Mediterráneo (A-7) a su paso por el término municipal lorquino «está siempre congestionada».

A esto se suma que los ferrocarriles que hacen el trayecto entre Murcia y Alicante -con las consiguientes paradas intermedias- «son viejos, lentos y mal mantenidos, y en ocasiones pueden dejarte tirado en mitad de la vía». El Gobierno de Miras y el PP llevan años acusando al Ejecutivo de Sánchez de convertir la Región en «una isla ferroviaria».

«Una renovación histórica»

Respecto a las medidas que va a implementar la Consejería de Fomento que dirige Jorge García Montoro para impulsar el uso del transporte público, fuentes de su departamento explican que se está llevando a cabo «la mayor renovación del transporte público en la historia de la Región a través del Plan Director de Transportes» con el que habrá un sistema «más accesible, sostenible y digital, centrado en las necesidades reales de los usuarios». El proyecto incluye llevar a cabo el nuevo mapa concesional que «transforme» el transporte público interurbano, así como la renovación de la flota de autobuses y la priorización en la electrificación a través de otros 44 vehículos nuevos. También recuerdan que el Plan de Transporte Metropolitano de Murcia está en fase de evaluación ambiental estratégica previa a su aprobación definitiva.