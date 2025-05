La Arrixaca estudia los genes de 250 familias en busca de la diabetes MODY

La diabetes MODY es un subtipo de diabetes hereditaria poco común que se da en un 2% de los ciudadanos diagnosticados, pero su detección resulta fundamental para afinar en el tratamiento que deben seguir los pacientes.

Para detectar los casos de las personas que tienen esta enfermedad y así poder también hacer seguimiento a sus descendientes, el servicio de Endocrinología y Nutrición y el de Análisis Clínicos del Hospital Virgen de la Arrixaca han decidido aunar esfuerzos y han puesto en marcha los estudios genéticos necesarios basados en la técnica de secuenciación masiva (NGS).

«En muchas ocasiones, la diabetes MODY queda enmascarada y esto puede suponer a la larga un problema para el paciente, ya que no se le está tratando de la forma más adecuada», explica la doctora Amparo Sarabia, del servicio de Análisis Clínicos del hospital de El Palmar, quien atiende a La Opinión junto a los especialistas Francisco Ruiz Espejo y David Antón, así como con Marta Expósito, autora de la tesis que ha dado lugar al proyecto del nuevo registro.

Insiste la especialista en que la principal característica de este subtipo de diabetes es el componente hereditario, al tiempo que tiene la peculiaridad de que suele debutar antes de los 25 años.

Los profesionales también creen que la MODY podría estar infradiagnosticada debido a que en algunos casos se confunde con la diabetes tipo 2, que es la que se suele detectar con más frecuencia en consulta a edades adultas. Y aunque cursa con elevados niveles de glucosa en sangre, como cualquier otra diabetes, su manejo terapéutico es diferente.

El Laboratorio de Genómica, dependiente del servicio de Análisis Clínicos del hospital, es el encargado de realizar desde hace seis años el estudio de esta patología mediante la realización de estudios genéticos basados en la técnica de secuenciación masiva, convirtiéndose en el primer laboratorio en implantar esta tecnología en la Región de Murcia.

El doctor Ruiz Espejo afirma que en un principio se hacía un estudio integrado de diabetes monogénica, con estudios genéticos dirigidos en los que se buscaba únicamente un gen concreto en función del tipo de diabetes MODY sospechado. Pero «gracias a la secuenciación masiva se puede hacer actualmente el estudio del panel completo a los pacientes en los que existe sospecha, analizando cerca de una quincena de genes que pueden estar implicados».

De esta forma, se ha logrado aumentar el número de pacientes diagnosticados, a la vez que se han reducido los tiempos de espera para recibir el diagnóstico.

Los profesionales de Análisis Clínicos detallan que, gracias a este trabajo, ha sido posible estudiar a 250 familias de la Región de Murcia, a partir de las cuales se ha realizado el diagnóstico de diabetes MODY en 30 de ellas.

Tendencia al alza

Amparo Sarabia sostiene que están observando una tendencia al alza de los casos, ya que el estudio genético de esta patología está cobrando cada vez más importancia en el contexto de la medicina de precisión, lo que permite ofrecer a los pacientes tratamientos personalizados a cada caso concreto.

Gracias al estudio llevado a cabo en la tesis de Marta Expósito, dirigida por los servicios de Endocrino y Análisis Clínicos, se ha publicado el primer registro regional de las distintas mutaciones detectadas en pacientes con criterios MODY provenientes de todas las áreas sanitarias del SMS.

Los investigadores implicados también tienen previsto realizar una publicación internacional.

En el 85% de los casos las mutaciones más frecuentes detectadas se encontraron en los genes GCK, HNF1A y HNF4A, coincidiendo con los descrito para esta patología. Sin embargo, el 15% de los pacientes estudiados han sido portadores de mutaciones en genes menos prevalentes, como son el HNF1B, INS y CEL.

Ancestro común

El doctor Francisco Ruiz Espejo explica que gracias a este trabajo en la Región de Murcia se han detectado seis mutaciones no descritas previamente en ningún registro nacional o internacional. Entre ellas se encuentra una mutación en el gen GKC, que ha demostrado tener un efecto fundador, al demostrarse genéticamente la presencia de un ancestro común en las distintas familias estudiadas.

El estudio genético que se realiza a los casos de sospecha ha permitido también mejorar la eficiencia diagnóstica, al incorporarse el análisis de nuevos genes relacionados con la enfermedad, siempre según la evidencia científica actual.

En cuanto al perfil de los pacientes que son diagnosticados con diabetes MODY, los especialistas precisan que suelen ser personas jóvenes, con un peso normal y con una historia familiar de diabetes, a los que se les identifica que son portadores de una mutación en alguno de los genes implicados en esta enfermedad.

«La diabetes es un problema real de nuestra sociedad»

El equipo de Análisis Clínicos que trabaja en la detección de la diabetes MODY lo hace en estrecha colaboración con los especialistas de Endocrinología, que son quienes ven en consulta a los pacientes y solicitan la prueba cuando les salta la menor sospecha. El jefe de Endocrinología del Hospital Virgen de la Arrixaca, el doctor Antonio Hernández, explica a esta redacción que «la diabetes es un problema real que tenemos actualmente en la sociedad y que está en continuo crecimiento».

Los tipos de diabetes más habituales son la 1 y la 2, «pero hay otras genéticas, que se heredan, y que suponen aproximadamente un 2% de los casos. Diabetes que no debemos perder de vista».

En el caso de la MODY, el doctor Hernández sostiene que se suele presentar en personas jóvenes. Pero al no ser tan habitual, los propios especialistas no la tienen presente o en mente cuando están ante un caso en consulta, haciendo que esta se confunda con la diabetes 1 o la diabetes 2. Esto sería intrascendente, dice, «si no fuera porque el tratamiento de la diabetes MODY es distinto a las anteriormente mencionadas y aunque sólo sean el 2% e los pacientes, éstos deben recibir el tratamiento y seguimiento adecuado», insiste.

A los especialistas les salta la alerta cuando están ante un caso en el que no se da la evolución que se espera o responden mal al tratamiento y ahí es cuando se hace un estudio genético en profundidad. El doctor Hernández cree que los pasos dados deben desembocar en protocolos que hagan más visible la diabetes MODY para los propios profesionales.