"La Región de Murcia es lo que es gracias al agua del Trasvase"

La última sentencia del Supremo sobre el Tajo en la que, según algunos, habría que aplicar ya los caudales ecológicos que estaban previstos para 2027 y por tanto los recortes máximos para el Trasvase Tajo-Segura, ha generado mucha incertidumbre. ¿Cómo la interpretan desde la Comunidad?

Cuando nos enteramos de este asunto nos pusimos a estudiarla porque es algo que obviamente impacta. Según nuestros jurídicos es una sentencia muy compleja en la que caben varias interpretaciones. Ni siquiera el Ministerio ha indicado cómo se debe interpretar o qué efectos puede tener. El único que al parecer la ha entendido es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pero obviamente ha hecho una lectura partidista. En este momento estamos esperando las conclusiones de nuestro análisis jurídico, pero me gustaría que se pronunciara antes el Ministerio. En cualquier caso, el problema son los caudales ecológicos que se han establecido en el Plan del Tajo con criterios ideológicos y políticos, y no científicos o técnicos.

Y todavía estamos a la espera de que se pronuncie el Supremo sobre el recurso presentado por la Comunidad, ¿no?

Sí, y de hecho me gustaría recordar que la ministra Sara Aagesen me aseguró que no llevaría a cabo ninguna modificación de los caudales ecológicos mientras que no se contestase el recurso de la Región de Murcia, pero siguen mintiendo y tomando decisiones que no cuentan con las comunidades autónomas. Ni siquiera han explicado por qué se han fijado los caudales ecológicos del Tajo en esos valores.

¿Nunca se ha justificado técnicamente la subida del caudal ecológico a su paso por Aranjuez a 8,65 metros cúbicos por segundo?

Hemos pedido muchas explicaciones, pero claro, al final cuando se toman decisiones políticas es muy difícil hacer una justificación técnica, porque no existe.

Pongámonos en el peor escenario: si el Ministerio decidiera aplicar ya los caudales ecológicos y el hachazo del 50% al agua trasvasada para regadío, ¿qué consecuencias tendría para la Región?

Esa decisión en 2025, en 2026 o en 2027 se llevaría por delante el modelo productivo y económico en el que la Región de Murcia lleva trabajando durante 50 años. Ésa es una respuesta que lo sintetiza, pero estamos hablando de 300.000 empleos, de que se pone en riesgo la posición de la Región en la exportación de frutas y hortalizas que ha llegado a los 3.500 millones. Y con el cierre de acuíferos en 2027, ¿qué hacemos con el Altiplano?, porque no disponen del agua del Trasvase ni desalada, sólo tienen los pozos.

¿Hay algo que podamos hacer para detener todo esto? En este sentido, me gustaría preguntarle por esa reunión que mantendrá el presidente Fernando López Miras con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Lo importante es que este asunto va estar en la mesa del comisario europeo. Europa tiene que saber que aquí nos quedamos sin agua para regar, para cultivar, pero esto va mucho más allá.

¿A qué se refiere?

Hay una nueva sensibilidad en Europa. Hace poco se presentó la hoja de ruta para los próximos años: la nueva Visión Europea para la Agricultura y la Alimentación en la que además de las garantías medioambientales, por las que nosotros también apostamos, también se mira por las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos y se pone encima de la mesa la necesidad de preservar la soberanía alimentaria, de simplificar y reducir la burocracia, de generar ilusión, de recuperar rentabilidad, de ser más competitivos, más innovadores, de promover el relevo generacional... Creo que es un buen momento y que el presidente ha sido muy rápido. En Europa se tiene que hablar del Trasvase Tajo-Segura, y que eso vaya a ocurrir ya es por sí mismo un logro, como también lo fue que se hablara en el Congreso.

Hablemos de lo que ocurrió en el Congreso. La proposición de ley para blindar el Trasvase no salió adelante por un par de votos. Imagino que no le sorprendió que incluso los diputados por Murcia del PSOE votaran en contra...

Sólo lo puedo definir con una palabra: traición. Es la mayor traición que ha hecho el PSOE a la Región de Murcia en su historia. No es sólo eso, es que además hace pocos días tuvieron la desfachatez de reunirse con el presidente del Sindicato Central de Regantes y con su Junta de Gobierno para decirles que iban a defender el Trasvase Tajo-Segura. Y esa traición tiene tres nombres: Caridad Rives, Joaquín Martínez y el verdugo mayor del Trasvase Tajo-Segura que es Francisco Lucas.

Sin embargo, los diputados del PP por Castilla-La Mancha sí votaron a favor del blindaje.

Ese fue otro logro: la unidad del Partido Popular de todas las comunidades autónomas en la defensa de una infraestructura que para nosotros es vital para el desarrollo económico, social y medioambiental de todo el Levante, especialmente la Región de Murcia.

Esa unidad parece frágil. Pocas horas después de esa sesión en el Congreso, las Cortes de Castilla La Mancha aprobaban con los votos del PP que se aplique la sentencia del Supremo y, por tanto, los recortes máximos.

El presidente apeló al diálogo y el PP mantiene una posición clara y única en defensa de un Plan Nacional del Agua, un plan que nazca del consenso, que lleve el agua desde donde sobra a donde falta y nadie entiende que se decida recortar el Trasvase cuando todas las cuencas hidrográficas están por encima del 80% menos la del Segura que no llega al 30%.

Ha sido muy comentada la ausencia del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en la sesión del Congreso de los Diputados donde se debatió el blindaje del Trasvase...

Su voto no fue decisivo, todo hubiera quedado igual, se hubiera producido un empate y según el artículo 88 del Reglamento del Congreso de los Diputados finalmente se hubiera desechado la proposición.

¿Pero en una cuestión tan importante para la Región de Murcia no cree que debería haber estado presente?

Por supuesto que es importante y precisamente esa unidad que se consiguió en el Congreso es fruto del diálogo, del consenso y de las conversaciones ente el presidente Fernando López Miras y Alberto Núñez Feijóo. No hay que obcecarse con esto. Tampoco estuvo Pedro Sánchez o María Jesús Montero. Yo estoy muy satisfecha de las decisiones que tomaron mis compañeros de partido de todas las comunidades a favor de blindar una infraestructura vital para nosotros y ahora va a ser la sociedad la que va a hablar, la que defienda el Trasvase, la que le va a parar los pies a Pedro Sánchez.

¿Se refiere a una gran movilización en las calles?

Estoy segura, en las calles o en las carreteras, porque es la sociedad la que va a sufrir el daño, esto va más allá de la política. Y esto se pudo ver en el acto organizado por los regantes, ahí estaba toda la sociedad y creo que ahí está el secreto: la única forma de pararle los pies a Pedro Sánchez es con una sociedad unida en la Región de Murcia, que se va a movilizar para que el presidente Sánchez no pueda hacer este recorte al Trasvase, porque esto no afecta solo a la agricultura, afecta a empresas agroalimentarias, las de transportes, al turismo, a todo, porque la Región de Murcia es lo que es gracias, entre otras cosas, al agua del Trasvase Tajo-Segura.

Cómo valora el anuncio realizado por el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, sobre las nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja con capacidad para 150hm3?

Son desaladoras fantasma. Ni siquiera están previstas en el programa de medidas del Plan de Cuenca del Segura, y eso significa que se las han sacado de la manga, porque tienen que ocultar o tapar la traición del martes en el Congreso. Y nos parece extraño que ese anuncio lo haga el representante de un partido político en lugar del Gobierno; lo podría haber anunciado la ministra Sara Aagesen cuando vino a Murcia, pero tal vez no lo ha hecho porque sabe que no lo va a poder hacer. Tampoco se ha dicho nada del precio del agua desalada. Si quieren hacer un guiño a los regantes deberían dejarla a 20 céntimos el metro cúbico como el agua del Trasvase. Y sobre los plazos, sólo tenemos que recordar que en 2005 se publicó en el BOE la desaladora de Torrevieja y fue en 2019 cuando llegó al cien por cien de su capacidad de producción, pero esta gente, ¿a quién quiere engañar? No sabemos dónde van a estar ubicada exactamente o si tienen la disponibilidad de los terrenos, ni tampoco cuánto va a costar ni quién las va a pagar, ¿dónde están presupuestadas?, no sabemos nada en definitiva, insisto, son desaladoras fantasma

El PSOE defiende un modelo hídrico diversificado que combine el trasvase, la desalación, la depuración de aguas y la modernanización de los regadíos.

Nosotros desde el Gobierno regional también estamos a favor de ese mix de agua, porque creemos que es fundamental, pero la diferencia es que las aportaciones del Trasvase para nosotros son realmente irrenunciables, y que a nadie se le olvide: nosotros no queremos quitarle el agua a nadie ni dejar de pagar, porque se paga a 20 céntimos el metro cúbico. Y el agua desalada, por supuesto que la defendemos, como un complemento.